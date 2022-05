Transizione ecologica e sostenibilità i temi del Premio Mario Pavan 2022

È aperto il bando l’assegnazione del premio “Mario Pavan”, promosso dal Comune di Varese in collaborazione con l’Associazione Società Astronomica G.V. Schiaparelli. Il premio è dedicato alla memoria del professor Mario Pavan, entomologo, ricercatore e divulgatore di fama mondiale oltre che Ministro per l’Ambiente nel 1987.

Il tema scelto per l’edizione 2022 è il ruolo della transizione ecologica e le nuove prospettive di benessere, sviluppo e sostenibilità. Alla tesi di dottorato premiata andrà un contributo pari a 2.500 euro. Gli studenti e le studentesse interessati potranno candidarsi al bando fino al 24 giugno.

L’accesso all’assegnazione del premio è concesso a chi abbia conseguito il dottorato di ricerca in un ateneo italiano o estero con tesi di dottorato discussa dal 1 gennaio 2018 allo scadere del bando.

Non verranno prese in considerazione le candidature di tesi di dottorato non pertinenti con l’argomento generale proposto. La domanda per l’ammissione al premio, corredata dei necessari allegati, dovrà pervenire per mezzo posta raccomandata o consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Varese, via Sacco 5 21100 Varese, oppure inviata via PEC all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it entro le ore 12.00 del 24 giugno 2022.

Un’apposita commissione giudicatrice, nominata con determina dirigenziale, procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica formale del contenuto oltre all’identificazione del candidato e in successive sedute riservate provvederà alla valutazione delle candidature.

Maggiori dettagli sul sito del Comune di Varese