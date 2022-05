A Travedona una giornata di eventi dedicati alla transizione ecologica

Una giornata ricca di eventi tra conferenze, laboratori, spettacoli e tante attività per bambini interamente dedicata al tema dell’ambiente e della transizione ecologica. Domenica 8 maggio, l’Amministrazione comunale di Travedona Monate, il Tavolo per il clima e l’associazione ICare lanceranno l’iniziativa L’8 x la Terra. La manifestazione comincerà alle 10 e proseguirà fino alle 18.

Il programma

La giornata comincerà alle 10 con la messa in chiesa. Dalle 11:30 alle 17 si terrà una lunga serie di incontri sul tema della transizione ecologica anticipati dagli interventi dell’assessore all’Ambiente di Travedona Monate Gianpietro Schiffo e del responsabile del Tavolo dell’ambiente Renato Aldeni. Nel mentre i bambini potranno seguire alcune letture a cura dell’associazione Parole in viaggio.

Alle 12:30 ci sarà il pranzo. Per partecipare è necessaria la prenotazione entro mercoledì 4 maggio alla proloco via mail all’indirizzo peroni.osvaldo1948@libero.it, oppure per telefono al 3473593035.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14, cominceranno tre laboratori: uno dedicato ai consigli per aiutare le api, uno su come realizzare un orto in scatola e infine uno sul “riuso in ritmo”. Dalle 15 alle 16 andrà poi in scena lo spettacolo teatrale Se mi bidoni ti riciclo della Compagnia instabile dedicato ai giovani dagli 8 ai 14 anni. Sempre alle 15 ci sarà la presentazione di due progetti a cura degli studenti della scuola media di Travedona Monate. Alle 17 ci sarà un drum circle, mentre subito dopo alle 18 si terrà il concerto a cura di Il vertice. L’evento all’aperto si chiuderà con un aperitivo. Si riprenderà poi alle 21 con la proiezione di A riveder le stelle al cinema Santamanzio.