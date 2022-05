Tre Valli e Gran Fondo, il ministro Garavaglia a Varese: “Sport e turismo binomio potentissimo”

L’industria del turismo legata allo sport è in grado di generare un enorme indotto per l’economia di un Paese. Lo ha ben rimarcato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia oggi, sabato 21 maggio, al centro congressi di Ville Ponti a Varese nella conferenza stampa di apertura del convegno “Turismo, sport e Olimpiadi 2026: opportunità per l’economia varesina”.

Con lui erano presenti Fabio Lunghi, presidente della Camera di Commercio di Varese, Renzo Oldani, patron delle Tre Valli Varesine e il giornalista sportivo Andrea De Luca. Il focus è stato rivolto al grande appuntamento del prossimo autunno, 1 e 2 ottobre 2022, con il 6° Gran Fondo e la 101esima edizione delle Tre Valli Varesine.

«Il binomio sport e turismo è un potentissimo binomio. In passato forse non veniva coltivato in maniera adeguata, oggi stiamo lavorando per questo – ha dichiarato il ministro Garavaglia -. In Germania il turismo legato alla bicicletta genera un indotto di oltre 20 miliardi».

Come sviluppare quindi il turismo sportivo? Organizzazione e servizi, ha aggiunto il ministro leghista: «Ad esempio con indicazioni dettagliate per i turisti su dove mangiare e dove dormire lungo i percorsi ciclopedonali e attraverso i servizi per i turisti. Lungo la via Francigena ad esempio stiamo lavorando per avere i punti di ricarica per le e-bike oppure serve avere una presenza maggiore di piazzole per camper attrezzate e adeguatamente distribuite sul territorio. Servono quindi azioni mirate per favorire questo tipo di turismo».

«Poi ci sono i grandi eventi come questo, che sono una grande opportunità per il territorio e ai quali vogliamo dare grande attenzione» ha concluso il ministro Garavaglia, al quale è stata poi consegnata la maglia tecnica ufficiale della Società Ciclistica Alfredo Binda.