Dopo tredici anni Don Enrico Molteni lascia la parrocchia di Brinzio. Nella giornata di ieri, domenica 15 maggio, il parroco si è congedato dalla comunità parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. Alla celebrazione eucaristica, accompagnata dai canti della corale parrocchiale e all’organo da Tommaso Piccinelli e Gabriele Cardano, ha partecipato, tra gli altri, anche il sindaco, Roberto Piccinelli.

Come riporta Radio Missione Francescana sulla sua pagina Facebook, all’omelia, don Enrico, divenuto responsabile delle comunità parrocchiali di Brinzio e Castello Cabiaglio nell’estate del 2009, ha voluto ricordare ai suoi parrocchiani che è “la reciprocità dell’amore che qualifica il cristiano” invitandoli inoltre a non preoccuparsi della quantità delle persone perché, ha evidenziato, “è la qualità delle persone che fa la Chiesa.”

Il sindaco, salutando il sacerdote, gli ha espresso “gratitudine e affetto per quanto ha saputo realizzare, giorno dopo giorno, a favore della nostra comunità.” Augurandosi che “questo distacco tra noi sia solo un arrivederci”, il primo cittadino ha sottolineato che “tredici anni di ministero sacerdotale nella nostra parrocchia non possono non lasciare traccia.” Al termine della messa, la comunità parrocchiale ha regalato a don Enrico una poesia a lui dedicata composta da Paolo Cardano. Versi con i quali l’autore, oltre a tratteggiare alcuni aspetti caratteristici della personalità e dell’azione pastorale del settantaseienne sacerdote canturino, ha voluto esprimere l’ideale abbraccio e l’augurio “di salute, gioia e amore nella luce del Signore” di tutti i parrocchiani. Nei prossimi giorni, don Enrico si trasferirà a Como alla Casa della Santa Croce dell’Opera “Don Giovanni Folci”. In attesa della presa di possesso del nuovo parroco, don Loris Flaccadori, prevista per sabato 2 luglio, le comunità parrocchiali di Brinzio e Castello Cabiaglio saranno guidate dall’amministratore parrocchiale, don Silvio Bernasconi, parroco di Gemonio e responsabile dei vicariati di Canonica di Cuveglio e Cittiglio.