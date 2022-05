Trova un portafoglio, lo consegna ai carabinieri e ritrova quello che aveva perso lui

“A volte avvengono episodi che se non sono segni dal cielo poco ci manca”. Devono aver pensato questo il comandante della stazione dei carabinieri di Rescaldina, sua moglie e Massimo, un cittadino arrivato in caserma per riconsegnare un portafoglio dopo quello che è accaduto oggi, venerdì 20 maggio.

L’episodio in questione è avvenuto al comando dei carabinieri in Piazzale dei Donatori a Rescaldina ma tutto è cominciato nel primo pomeriggio al centro commerciale poco distante, quando un uomo ha trovato per terra un portafoglio pieno di documenti e contanti.

Un ritrovamento che, per fortuna di chi ha perso il portafoglio, è stato fatto da una persona onesta che non ha esitato a raccoglierlo e dirigersi dai carabinieri per consegnarlo. Il portafoglio in questione è di proprietà di un anziano di Appiano Gentile e il cittadino in questione (Massimo, colui che ci racconta questa storia), entrato in caserma, lo ha consegnato e redatto il verbale insieme al maresciallo, come prevede la procedura.

Terminata la pratica burocratica di un gesto bello ma non sempre scontato, quest’uomo e il maresciallo si sono guardati ed è sembrato normale pronunciare una frase, apparentemente banale per quell’occasione: «Ecco fatto: chi bene fa, bene riceve». Ebbene, passati pochi secondi, ecco la scena che lascia entrambi a bocca aperta: «Il tempo di pronunciare quelle parole – ci racconta l’uomo – ed ecco che entra al comando dei carabinieri la moglie del maresciallo con in mano un portafoglio dicendo di averlo trovato per terra nel parcheggio. Guardo bene il portafoglio ed proprio il mio perso poco prima nel parcheggio. Ci siamo guardati tutti in faccia stupiti di quello che è accaduto. A quanto pare quella frase non era poi così banale: funziona davvero il chi bene fa bene riceve. Non ho parole sull’accaduto, ha veramente dell’incredibile».