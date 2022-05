Trovata una ragazza in stato confusionale a Cocquio Trevisago, si cercano informazioni per l’identificazione

Chi ha informazioni può contattare direttamente la caserma al numero: 0332770197. Questa ragazza è stata trovata nella mattina di mercoledì 4 maggio a Cocquio Trevisago, nella zona parcheggio vicina al supermercato Carrefour.

La giovane, trovata all’alba introno alle 5, è in stato confusionale, non comunica ed è stata affidata alle cure del personale della croce rossa di Gavirate che l’ha trasportata in ospedale di circolo a Varese.

In questo momento i carabinieri della stazione di Besozzo si stanno occupando di ricostruire la sua identità e qualunque segnalazione può essere utile. Chi ha informazioni può contattare direttamente la caserma al numero: 0332770197.