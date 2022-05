Truffe in tutta Italia, attività dei carabinieri anche in provincia di Varese

Maxi blitz in tutta Italia dei carabinieri del Comando Provinciale di Genova che, delegati dalla Procura di Napoli, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di oltre 50 indagati.

Gli inquirenti contestano, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, falsificazione assegni, riciclaggio. Sono 70 le truffe finora accertate. Contestualmente è in corso anche un sequestro di beni a società per circa 3 milioni di euro.

Quanto ricostruito dagli inquirenti riguarda un giro di truffe con una triplice ramificazione che risponde ad altrettante accuse di associazioni a delinquere con base logistica a Napoli: la prima, con ramificazioni in Lombardia e Friuli, agiva nell’ambito delle compravendite online di autovetture di lusso utilizzando assegni circolari falsi emessi da un inesistente ufficio postale, con tanto di fittizie pagine web. I truffatori si proponevano anche come sedicenti venditori di veicoli, utilizzando immagini del mezzo e documenti di circolazione inviati su Whatsapp alle vittime.

La seconda associazione utilizzava le stesse modalità di truffa, ma con assegni falsi emessi da istituti bancari realmente esistenti per piazzare beni di lusso tra cui orologi, auto e cibi pregiati. L’ultima delle accuse mosse agli arrestati riguarda l’importazione dall’Est Europa di olio industriale utilizzando false bolle di trasporto