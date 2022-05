Tutte le offerte di lavoro e di tirocinio dei centri per l’impiego della provincia di Varese

Qui trovi le offerte di lavoro e le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

Le offerte seguenti sono datate 17 MAGGIO 2022

BUSTO ARSIZIO: FABBRO/A CARPENTIERE/A ESPERTO/A

Azienda nel settore della lavorazione ferro ed acciaio di Busto Arsizio ricerca FABBRO/A CARPENTIERE/A ESPERTO/A con comprovata esperienza di saldatura a filo ed elettrodo, uso della cesoia, piegatrice e calandra; autonomia nella realizzazione di opere in ferro ed acciaio inox. Titolo di studio licenza media inferiore e conoscenza del disegno tecnico; patente B. Preferibile residenza in zone limitrofe all’azienda. Orario di lavoro tempo pieno (8.00-12.00/13.30-17.30) contratto da concordare con finalità di inserimento tempo indeterminato. (Rif. 10007)

OLGIATE OLONA: OPERAIO/A

Impresa di produzione occhiali con sede ad Olgiate Olona cerca 1 OPERAIO/A per l’assemblaggio di particolari in pelle e per l’incollaggio di componenti di precisione su occhiali. Requisiti richiesti: buona manualità; preferibile esperienza nelle mansioni, in particolare lavori di pelletteria e/o utilizzo di macchina da cucire; preferibile residenza in zone limitrofe ad Olgiate Olona; patente di guida B. Si offre lavoro a tempo pieno (08:00-12:00 e 13:30-17:30) e contratto a tempo determinato con scadenza il 31 luglio e successiva possibilità di rinnovo. (Rif. 9997)

BUSTO ARSIZIO: OPERAIO/A AIUTO IDRAULICO/A CON ESPERIENZA

Azienda specializzata nella realizzazione di impianti idrici, sanitari, di riscaldamento, condizionamento e lattoneria edile che opera nei pressi di Busto Arsizio cerca 1 OPERAIO/A AIUTO IDRAULICO/A CON ESPERIENZA, che affiancherà i colleghi specializzati nello svolgimento di mansioni idrauliche. Requisiti richiesti: patente B; preferibile esperienza nella mansione e nel settore; preferibile residenza nelle zone limitrofe; disponibilità a trasferte in zona e a prestare servizio nel mese di agosto e durante le festività per manutenzione presso aziende. Si offre: orario di lavoro a tempo pieno da lunedì a venerdì (7:30-12/13:30-17) e contratto a tempo determinato. (Rif. 9996)

BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATO/A COMMERCIALE

Azienda di consulenza pubblicitaria con sede a Busto Arsizio cerca 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE con compiti di progettazione eventi, vendita di stati pubblicitari e sponsorizzazioni. Preferibile l’essere in possesso di competenze di marketing. Si valuta contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con orario a tempo pieno (9:00-13:00/14:00-18:00). (Rif. 9995)

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A MANUTENZIONE FORNI E MACCHINE PER PANIFICI E PASTICCERIE

Azienda di installazione, vendita e manutenzione attrezzature e forni per la panificazione cerca 1 ADDETTO/A MANUTENZIONE FORNI E MACCHINE PER PANIFICI E PASTICCERIE. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione; diploma; patente B, disponibilità a trasferte. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione ed orario di lavoro a tempo pieno. (Rif. 9986)

OLGIATE OLONA: RISORSE da inserire all’interno del REPARTO DI LOGISTICA

Società operante nel settore della grande distribuzione organizzata specializzata in edilizia, bricolage, falegnameria, giardinaggio, illuminazione ed arredo, assume per il punto vendita di Olgiate Olona 2 RISORSE da inserire all’interno del REPARTO DI LOGISTICA. Tali figure provvederanno alle operazioni di carico, scarico e movimentazione di merci, carico dei banchi presenti in magazzino nonché delle consegne a domicilio delle merci presso la clientela. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione e nel settore; possesso di diploma di scuola superiore; competenze informatiche di base; preferibile possesso di patente per l’utilizzo del muletto; patente B e C; disponibilità ad effettuare trasferte presso il punto vendita di Castelletto Ticino. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario di lavoro part-time su turni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30. (Rif. 9976)

MAGNAGO: ELETTRICISTA per impianti civili ed industriali

Azienda di impianti elettrici civili e industriali di Magnago cerca 1 ELETTRICISTA per impianti civili ed industriali, quadri elettrici, automazioni cancelli ed installazione impianti antifurto. Requisiti richiesti: esperienza nello stesso settore e nella stessa mansione; diploma di scuola secondaria di 2° grado; conoscenza ed uso base del PC; patente B. Si offre: orario di lavoro a tempo pieno 08.00/12.00-13.30/17.30 da lunedì a venerdì e contratto a tempo determinato. (Rif. 9975)

MARNATE: OPERATORE/TRICE IN REPARTO TESSITURA

Azienda di produzione di materiali in fibra di vetro con sede a Marnate cerca 1 OPERATORE/TRICE IN REPARTO TESSITURA addetto/a allestimento di telai ed al controllo in fase di tessitura, intervenendo in caso di rotture o fermo macchine. La lavorazione è a giro inglese e la materia prima è la fibra di vetro. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa. Si offre contratto a tempo determinato con obiettivo l’assunzione a tempo indeterminato. L’orario di lavoro è suddiviso su 2 turni (6:00-13:30-13:30-21:00). (Rif. 9974)

MARNATE: OPERATORE/TRICE IN REPARTO RESINATURA

Azienda di produzione di materiali in fibra di vetro con sede a Marnate cerca 1 OPERATORE/TRICE IN REPARTO RESINATURA addetto/a all’impostazione di due macchine ed al controllo del processo di produzione. Requisiti richiesti: non servono particolari competenze tecniche, la formazione avverrà in azienda. Si offre contratto a tempo determinato con obiettivo l’assunzione a tempo indeterminato. L’orario di lavoro è suddiviso su 3 turni (6:00-14:00-14:00-22:00-22:00-6:00). (Rif. 9973)

BUSTO ARSIZIO: MANOVALE ADDETTO/A AL MAGAZZINO

Azienda di progettazione, costruzione e commercializzazione di manufatti prefabbricati cerca 1 MANOVALE ADDETTO/A AL MAGAZZINO. Requisiti richiesti: esperienza in carico e scarico merci; utilizzo del muletto; essere in possesso del PATENTINO del MULETTO; predisposizione materiali da consegnare, stoccaggio materiali, pulizia magazzino; è preferibile un diploma di scuola media superiore; preferibile la residenza nel raggio di massimo 15/20 km dalla sede dell’azienda; disponibilità ad effettuare straordinari; disponibilità alla flessibilità d’orario; disponibilità all’apprendimento continuo; automunito/a, patente B; costituirà titolo preferenziale il possesso della patente C. Si offre: contratto a tempo determinato 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno. (Rif. 9971)

CASTELLANZA: OPERAIO/A AIUTO MANUTENTORE/TRICE IMPIANTI GAS METANO

Azienda di manutenzione impianti gas in zona Castellanza cerca 1 OPERAIO/A AIUTO MANUTENTORE/TRICE IMPIANTI GAS METANO che si occuperà, inizialmente in affiancamento al titolare, della manutenzione degli impianti di riduzione gas metano industriali e di distribuzione civile. Requisiti richiesti: formazione in ambito meccanico o idraulico; preferibile esperienza nella mansione e nel settore; utilizzo del PC; disponibilità a trasferte sul territorio; disponibilità a lavorare occasionalmente il sabato; patente B. Si offre orario a tempo pieno e contratto a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato o contratto di apprendistato, se compatibile con età. (Rif. 9969)

GORLA MAGGIORE: TESSITRICE/TORE TELAI A PINZA VAMATEX

Tessitura di Gorla Maggiore cerca 1 TESSITRICE/TORE TELAI A PINZA VAMATEX. Requisiti richiesti: esperienza nel controllo e conduzione di telai a pinza Vamatex. Si offre: contratto a tempo determinato ed orario di lavoro part-time al mattino di 25 ore settimanali. (Rif. 9964)

OLGIATE OLONA: LATTONIERE/A

Impresa di ristrutturazione tetti con sede ad Olgiate Olona cerca 1 LATTONIERE/A da impiegare in attività di lavoro in quota, lavorazione lamiere e pannelli coibentati, carico e scarico di materiali, taglio di legno, metalli e cemento, carpenteria del legno. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nelle mansioni; preferibile residenza nei comuni limitrofi ad Olgiate Olona; diploma; patente B. Orario di lavoro: tempo pieno (08:00-12:00 e 13:30-17:30); si offre contratto a tempo determinato per una durata di 6 mesi, con possibilità di successivo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. 9963)

OLGIATE OLONA: APPRENDISTA LATTONIERE/A

Impresa di ristrutturazione tetti con sede ad Olgiate Olona cerca 1 APPRENDISTA LATTONIERE/A da formare ed impiegare in attività di lavoro in quota, assistenza, trasporto di materiali, carico e scarico. Requisiti richiesti: preferibile conoscenza pregressa dei contenuti dell’attività; preferibile residenza in comuni limitrofi ad Olgiate Olona; diploma; patente di guida B. Orario di lavoro: tempo pieno (08:00-12:00 e 13:30-17:00). (Rif. 9962)

BUSTO ARSIZIO: ASSISTENTE DEL RESPONSABILE DI PRODUZIONE

Azienda di produzione manufatti per edilizia cerca 1 ASSISTENTE DEL RESPONSABILE DI PRODUZIONE in attività di programmazione e verifica del lavoro degli addetti alla produzione, in attività di controllo qualità anche con prove su materiali ed in attività di report giornaliero. Requisiti richiesti: diploma di geometra; esperienza nella mansione e nel settore; capacità di lettura dei disegni di carpenteria ed armatura opere in cemento armato; ottima conoscenza del pacchetto Office; preferibile conoscenza di Autocad, e/o SketchUp; preferibile capacità di redazione computi di opere edili con software; preferibile residenza in zone limitrofe all’azienda; disponibilità al lavoro straordinario ed alla flessibilità oraria; patente B. Si offre orario a tempo pieno e contratto a tempo determinato 12 mesi con possibile trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9953)

BUSTO ARSIZIO: DISEGNATORE/TRICE UFFICIO TECNICO

Azienda di opere edili di Busto Arsizio cerca 1 DISEGNATORE/TRICE UFFICIO TECNICO per la realizzazione di strutture prefabbricate ed opere edili. Requisiti richiesti: titolo di studio geometra; conoscenza di Autocad e SketchUp; ottima conoscenza del pacchetto Office; patente B; preferibile residenza in zone limitrofe all’azienda; disponibilità alla flessibilità di orario e al lavoro straordinario. Si offre: orario a tempo pieno e contratto a tempo determinato 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9946)

BUSTO ARSIZIO: ADDETTA/O AVVOLGITURA

Per azienda che si occupa della creazione di trasformatori elettrici operante nei pressi di Busto Arsizio cerchiamo 1 ADDETTA/O AVVOLGITURA che sarà addetta/o alle operazioni di avvolgimento su macchina di bobine. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nel settore; preferibile residenza nelle zone limitrofe a Busto Arsizio; utilizzo base del PC. Si offre: orario a tempo pieno (8-12/14-18) da lunedì a venerdì e tipologia contrattuale da stabilire in sede di colloquio. (Rif. 9944)

BUSTO ARSIZIO: OPERAIO/A DI PRODUZIONE

Per azienda che si occupa della creazione di trasformatori elettrici operante nei pressi di Busto Arsizio cerchiamo 1 OPERAIO/A DI PRODUZIONE che sarà addetto/a alle operazioni di avvolgimento su macchina e montaggio/assemblaggio di componenti elettrici. Requisiti richiesti: preferibile diploma tecnico-professionale; preferibile esperienza nel settore; preferibile residenza nelle zone limitrofe a Busto Arsizio; utilizzo base del PC. Si offre: orario a tempo pieno (8-12/14-18) da lunedì a venerdì e tipologia contrattuale da stabilire in sede di colloquio. (Rif. 9943)

BUSTO ARSIZIO: AUTISTA CAMION RIBALTABILE E INTERMODALE

Azienda di autotrasporti di Busto Arsizio cerca 1 AUTISTA CAMION RIBALTABILE E INTERMODALE per prevalente attività in cava con ribaltabile e per trasporto intermodale. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione e nel settore; patente C-E + CQC e carta tachigrafica; disponibilità a trasferte in Lombardia, Piemonte e Veneto, prevalentemente in giornata. Si offre orario a tempo pieno e contratto a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9936)

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALLA FUSTELLATURA ETICHETTE

Azienda del settore stampa di Busto Arsizio cerca ADDETTO/A ALLA FUSTELLATURA ETICHETTE che si occuperà della fustellatura di etichette autoadesive tramite lamierino. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione e nel settore; preferibile diploma di tecnico stampatore; patente B. Si offre: orario a tempo pieno su 2 turni (6.00/13.00 – 13.00 21.00) e contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9886)

BUSTO ARSIZIO: APPRENDISTA ADDETTO/A ALLA FUSTELLATURA ETICHETTE

Azienda del settore stampa di Busto Arsizio cerca 1 APPRENDISTA ADDETTO/A ALLA FUSTELLATURA ETICHETTE che si occuperà della fustellatura laser di etichette autoadesive. Requisiti richiesti: preferibile diploma di tecnico stampatore; età compatibile con l’apprendistato; patente B. Si offre: orario a tempo pieno 8.00/17.00 con 1 ora di pausa e contratto di apprendistato. (Rif. 9885)

GORLA MINORE: OPERATORE/TRICE DI FONDERIA

Azienda metalmeccanica di Gorla Minore cerca 1 OPERATORE/TRICE DI FONDERIA che opererà su macchine di stampaggio e tranciatura nel reparto di pressofusione. Requisiti richiesti: preferibile esperienza in fonderia od in ambito meccanico; disponibilità a lavorare su 3 turni. Si offre orario a tempo pieno su 3 turni e contratto iniziale da definire, con obiettivo di stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato. (Rif. 9880)

SOLBIATE OLONA: TECNICO/A CONTROLLO QUALITA’

Azienda metalmeccanica di Solbiate Olona cerca 1 TECNICO/A CONTROLLO QUALITA’ che si occuperà della verifica ed accettazione materiale in ingresso, dell’esecuzione delle principali prove meccaniche (trazione, resilienza, durezza…), dell’esecuzione di verifiche chimiche e dimensionali. Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di secondo grado in ambito meccanico; preferibile esperienza nella mansione e nel settore; utilizzo del pacchetto Office e AS400; discreta conoscenza della lingua inglese; patente B. Si offre orario a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.30/17.30 e contratto di lavoro a tempo indeterminato. (Rif. 9879)

BUSTO GAROLFO: RAGIONIERE/A

Studio commercialista con sede a Busto Garolfo cerca 1 RAGIONIERE/A con compiti di inserimento dati contabili, compilazione fatture – prima nota e dichiarativi, compiti di segreteria (telefono/mail/fotocopie/archivio). Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa e diploma di ragioneria, nonché conoscenza del pacchetto Office e della contabilità. Si valutano anche profili junior in età da apprendistato. Si offre contratto a tempo determinato/di apprendistato con orario a tempo pieno (8:30-12:30/14:30-18:30). (Rif. 9878)

DAIRAGO: DISEGNATORE/TRICE

Officina meccanica con sede a Dairago cerca 1 DISEGNATORE/TRICE per creare disegni 3D di componenti meccanici, ex novo o a partire da disegni preesistenti che richiedano modifiche. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nelle mansioni; preferibile residenza vicino Dairago; diploma; capacità di utilizzare Autocad e Solid Works; conoscenza della lingua inglese; patente di guida B. Si offre lavoro a tempo pieno (orario settimanale 08:00-12:00 e 13:00-17:00, dal lunedì a venerdì) e contratto a tempo determinato per una durata di 3 mesi; in caso di esito positivo possibilità di successiva assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9869)

GORLA MAGGIORE: APPRENDISTA ASSISTENTE CONTABILE JUNIOR

Azienda del settore tessile in zona Gorla Maggiore cerca 1 APPRENDISTA ASSISTENTE CONTABILE JUNIOR che si occuperà di gestione della prima nota, di controllo delle fatture (attive/passive), di fatturazione attiva e di attività varie in supporto alle figure senior. Requisiti richiesti: diploma tecnico commerciale; conoscenza del pacchetto Office; discreta conoscenza della lingua inglese; età compatibile con l’apprendistato; patente B. Si offre orario a tempo pieno e contratto di apprendistato. (Rif. 9860)

FAGNANO OLONA: OPERAIO/A ELETTRICISTA

Azienda di impianti elettrici di Fagnano Olona cerca 1 OPERAIO/A ELETTRICISTA che opererà in supporto agli elettricisti per la realizzazione di impianti, per il cablaggio di quadri elettrici e per il montaggio di lavagne magnetiche. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione e nel settore; preferibile diploma inerente alla mansione; disponibilità a trasferte in zone limitrofe; patente B. Si offre: orario a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.30/17.30 e contratto a tempo determinato 4 mesi rinnovabile. (Rif. 9854)

GORLA MAGGIORE: TESSITORE/TRICE TELAI JACQUARD ESPERTO/A

Azienda del settore tessile di Gorla Maggiore cerca 1 TESSITORE/TRICE TELAI JACQUARD ESPERTO/A. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE l’aver maturato ESPERIENZA nella conduzione di telai jacquard; patente B. Si offre: contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30. (Rif. 9852)

BUSTO ARSIZIO: RESPONSABILI DI MAGAZZINO

Impresa di costruzioni con sede a Busto Arsizio cerca 2 RESPONSABILI DI MAGAZZINO che si occuperanno della gestione del magazzino e della movimentazione dei materiali, dei mezzi e dell’attrezzatura, dell’emissione di documenti di trasporto tramite software aziendale, della gestione del parco macchine e dei mezzi aziendali, della catalogazione dell’inventario e del coordinamento con l’ufficio acquisti. Requisiti richiesti: comprovata esperienza nella gestione organizzativa, amministrativa e fiscale di un magazzino edile; competenze informatiche; capacità di coordinamento delle attività. (Rif. 9843)

BUSTO ARSIZIO: AUTISTA DI CANTIERE

Azienda operante nel settore edilizio con sede a Busto Arsizio cerca 1 AUTISTA DI CANTIERE, munito/a di patente C e D, addetto/a con esperienza nell’utilizzo di mezzi d’opera come muletti, muletti telescopici, escavatori, miniescavatori e pale meccaniche. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa. Si offre contratto di lavoro a tempo pieno. (Rif. 9842)

BUSTO ARSIZIO: MANOVALE EDILE

Impresa edile con sede a Busto Arsizio cerca 1 MANOVALE EDILE da impiegare in attività di costruzione e ristrutturazione di edifici. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nelle mansioni; patente B. Si offre lavoro a tempo pieno (08:00-12:00 e 13:00-17:00, dal lunedì al venerdì) con contratto a tempo determinato per una durata di 6 mesi. (Rif. 9830)

BUSTO ARSIZIO: MURATORE/TRICE GENERICO/A

Impresa edile con sede a Busto Arsizio cerca 1 MURATORE/TRICE GENERICO/A da impiegare in attività di costruzione e ristrutturazione di edifici. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nelle mansioni; patente B. Si offre lavoro a tempo pieno (08:00-12:00 e 13:00-17:00, dal lunedì al venerdì), con contratto a tempo determinato per una durata di 6 mesi. (Rif. 9829)

BUSTO ARSIZIO: EDUCATRICE/TORE PROFESSIONALE DI COMUNITA’

Cooperativa sociale di Busto Arsizio cerca 1 EDUCATRICE/TORE PROFESSIONALE DI COMUNITA’ per comunità residenziale con notti che si occuperà di gestione delle attività quotidiane, di rapporti con i servizi sociali, di stesura PEI, partecipazione a equipe e supervisioni, monitoraggio di visite protette con i genitori. Requisiti richiesti: laurea in scienze dell’educazione o in psicologia; indispensabile esperienza educativa con adolescenti; conoscenza di Word/Excel; disponibilità a trasferte per gite e/o vacanze con i ragazzi; patente B. Si offre orario part time di 30 ore su turni di 6 gg lavorativi + 1 gg di riposo e contratto a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. 9826)

FAGNANO OLONA: OPERAIO/A EDILE

Impresa edile con sede a Fagnano Olona cerca 1 OPERAIO/A EDILE per svolgere mansioni di aiuto muratore/trice, autista e di riordino nei cantieri. Requisiti richiesti: conoscenza degli attrezzi dell’attività (manuali e non); preferibile esperienza pregressa nelle mansioni; preferibile possesso di attestato di corsi quali PLE, carrello elevatore o macchine movimento terra; indispensabile patente di guida B, preferibile patente di guida C. Si offre lavoro a tempo pieno, con orario settimanale 08:00-12:00 e 13:30-17:30 da lunedì a venerdì. (Rif. 9825)

DAIRAGO: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

Azienda di vendita di materiale elettronico con sede a Dairago cerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A con il compito di gestire fatture, bolle e spedizioni, nonché la contabilità primaria e la gestione dei rapporti con i fornitori. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa e diploma (laurea preferibile); indispensabile competenza informatica di applicativi software ad uso fatture (Danea). Necessaria ottima conoscenza dell’inglese; preferibile buona conoscenza del francese. Si offre contratto a tempo indeterminato con orario part time (9:00-13:00/14:00-18:00 per 2 giorni a settimana, 14:00-18:00 per 3 giorni a settimana). (Rif. 9819)

BUSTO ARSIZIO: APPRENDISTA ELETTRICISTA

Azienda di impianti elettrici civili e industriali di Busto Arsizio cerca 1 APPRENDISTA ELETTRICISTA. Requisiti richiesti: diploma di perito elettrotecnico/a; conoscenza base della normativa elettrica; discreta conoscenza ed utilizzo del PC; preferibile generica esperienza nelle mansioni; età compatibile con l’apprendistato; preferibile residenza a Busto Arsizio o in zone limitrofe; patente B. Si offre orario a tempo pieno e contratto di apprendistato. (Rif. 9814)

BUSTO ARSIZIO: ADDETTI/E AI TRASLOCHI ED AL FACCHINAGGIO

Cooperativa sociale operante nel settore della logistica, traslochi e trasporti, con sede in Busto Arsizio, ricerca 2 RISORSE ADDETTE AI TRASLOCHI ED AL FACCHINAGGIO. Le risorse svolgeranno operazioni di montaggio/smontaggio mobili e carico/scarico merci. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nel settore; patente B; disponibilità a trasferte. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di 6 mesi, con finalità di assunzione. Orario di lavoro: da concordare in base alle esigenze dei candidati e della cooperativa se part-time (30-35 ore a settimana) o full-time (38 ore a settimana), richiesta flessibilità dalle ore 7 alle ore 17. (Rif. 9802)

BUSTO ARSIZIO: AUTISTI/E E ADDETTI/E AI TRASLOCHI

Cooperativa sociale operante nel settore della logistica, traslochi e trasporti, con sede in Busto Arsizio, ricerca 2 AUTISTI/E E ADDETTI/E AI TRASLOCHI. Le risorse svolgeranno operazioni di trasporto, montaggio/smontaggio mobili e carico/scarico merci. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nel settore; patente C o CQC; disponibilità a trasferte. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di 6 mesi, con finalità di assunzione. Orario di lavoro: da concordare in base alle esigenze dei candidati e della cooperativa se part-time (30-35 ore a settimana) o full-time (38 ore a settimana), richiesta flessibilità dalle ore 7 alle ore 17. (Rif. 9801)

BUSTO ARSIZIO: RAMISTA ESPERTO/A CAPO MACCHINA

Tintoria nelle immediate vicinanze di Busto Arsizio cerca 1 RAMISTA ESPERTO/A CAPO MACCHINA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nel gestire in autonomia il macchinario. Si offre: contratto da concordare ed orario di lavoro su due turni: 07.00-14.30/14.00-21.30. (Rif. 9791)

BUSTO ARSIZIO: AUTISTI/E PATENTE C+CQC-MAGAZZINO-PREPARAZIONE TESSUTI

Tintoria nelle immediate vicinanze di Busto Arsizio cerca 2 AUTISTI/E PATENTE C+CQC-MAGAZZINO-PREPARAZIONE TESSUTI. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione; patente C + CQC; gestione magazzino e preparazione tessuti; disponibilità alle trasferte in giornata. Si offre: contratto da concordare ed orario di lavoro a tempo pieno. (Rif. 9790)

MAGNAGO: OPERAIO/A MONTATORE/TRICE MECCANICO/A

Azienda metalmeccanica di Magnago cerca 1 OPERAIO/A MONTATORE/TRICE MECCANICO/A che si occuperà di assemblaggio meccanico di macchinari e di lavorazioni meccaniche su macchine utensili. Requisiti richiesti: titolo di studio in ambito meccanico; buon utilizzo di strumenti da banco; utilizzo base di macchine utensili semplici; preferibile esperienza nella mansione e nel settore; indispensabile conoscenza del disegno meccanico; preferibile capacità di utilizzo del muletto; patente B; preferibile residenza in zone limitrofe. Si offre orario a tempo pieno 8.00/12.30 – 13.30/17.00 e contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9749)

DAIRAGO: SALDATORE/TRICE

Officina meccanica a Dairago cerca 1 SALDATORE/TRICE per collaborare con gli altri addetti all’assemblaggio delle varie parti dei macchinari, utilizzando una saldatrice a filo continuo. Requisiti richiesti: capacità di leggere i disegni meccanici; preferibile esperienza pregressa nell’attività; preferibile residenza vicino Dairago; scuola dell’obbligo; patente B. Si offre lavoro a tempo pieno (08:00-12:00 e 13:30-17:30), con contratto a tempo determinato per una durata di 2 mesi e possibilità di successivo inserimento a tempo indeterminato in caso di esito positivo. (Rif. 9724)

BUSTO ARSIZIO: ESPERTO/A NEL SETTORE DEI SERRAMENTI

Azienda con sede a Busto Arsizio operante nel settore serramenti cerca 1 ESPERTO/A NEL SETTORE DEI SERRAMENTI per svolgere la mansione di installazione e posa serramenti. Requisiti richiesti: esperienza nella posa dei serramenti; preferibile patente B. Si offre: contratto a tempo indeterminato con periodo di prova di mesi 1 e con orario di lavoro pieno 08.00-12.00/13.30-17.30. (Rif. 9658)

BUSTO ARSIZIO: AIUTO POSATORE/TRICE

Azienda con sede a Busto Arsizio (VA), operante nel settore serramenti, cerca 1 AIUTO POSATORE/TRICE, per svolgere la mansione di installazione e posa serramenti. Requisiti richiesti: esperienza minima con l’uso di attrezzatura, trapani, avvitatori, ecc… Preferibile patente B. Si offre: contratto a tempo indeterminato con periodo di prova di mesi 1 e con orario di lavoro pieno 08.00-12.00/13.30-17.30. (Rif. 9657)

CASTELLANZA: TECNICO/A ANTINCENDIO MANUTENTORE/TRICE

Azienda con sede a Castellanza, operante nel settore antincendio, cerca 2 figure di TECNICO/A ANTINCENDIO MANUTENTORE/TRICE per svolgere la mansione di operaio/a addetto/a all’installazione e manutenzione impianti di spegnimento antincendio. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nell’installazione e manutenzione di estintori, sistemi idrante, gruppi di spinta, sistemi di evacuazione fumi calore, impianti sprinkler, impianti elettrici in tensione, sistemi di rilevazione e spegnimento automatico ecc.; diploma scuola superiore; buon uso pacchetto Office; conoscenza disegno tecnico, impiantistica meccanica – termoidraulica ed elettrica; norme di riferimento previste dalle leggi e regolamenti per l’installazione degli impianti di spegnimento oltre che precisione; ottima manualità. Preferibile patente B. Si offre: contratto tempo determinato inziale con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato con orario di lavoro pieno 08.00-12.00/14.00-18.00. (Rif. 9619)

MARNATE: FALEGNAME

Società di produzione modelli e stampi industriali di Marnate (VA) cerca 1 FALEGNAME addetto a realizzazione particolari e relativa finitura. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nell’attività; patente B. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione e orario di lavoro pieno (08:00-12:00 e 13:30-17:30). (Rif. 9605)

MARNATE: APPRENDISTA OPERATORE/TRICE CNC

Azienda con sede a Marnate operante nella produzione di modelli e stampi industriali cerca 1 APPRENDISTA OPERATORE/TRICE CNC con compiti di programmazione macchina a controllo numerico tramite software CAM, attrezzaggio della macchina e piazzamento pezzi sulla stessa, controllo qualità degli elementi prodotti. Requisiti richiesti: diploma tecnico o professionale (meccanico, elettronico, meccatronico, informatico, ecc.); inglese discreto; buon uso pacchetto Office; preferibile residenza in zona azienda; patente B; età compatibile con contratto di apprendistato. Si offre: contratto di apprendistato con orario di lavoro pieno 08.00-12.00/12.30-17.30. (Rif. 9598)

MARNATE: APPRENDISTA FRESATORE/TRICE

Azienda di Marnate (VA) del settore di produzione di modelli e stampi industriali ricerca: 1 APPRENDISTA FRESATORE/TRICE per attività di lavorazione con macchina fresatrice CNC. Requisiti richiesti: età compatibile con il contratto di apprendistato; qualifica di professionale meccanico; buone conoscenze informatiche; discreta conoscenza della lingua inglese; patente B; preferibile residenza in zona azienda. Si offre contratto di apprendistato con orario di lavoro pieno (8:30-12.00 / 13.30-17.30). (Rif. 9597)

MARNATE: FALEGNAME

Azienda di Marnate del settore di produzione modelli e stampi industriali cerca 1 FALEGNAME addetto/a a realizzazione particolari e relativa finitura. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nell’attività; patente B. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione e orario di lavoro pieno (8:00-12:00 e 13:30-17:30). (Rif. 9596)

OLGIATE OLONA: ADDETTO/A TORNIO TRADIZIONALE

Azienda del settore metalmeccanico di Olgiate Olona cerca 1 ADDETTO/A TORNIO TRADIZIONALE. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE l’aver maturato ESPERIENZA su TORNI TRADIZIONALI medio grandi per la preparazione e finitura di rulli dimensioni fino a 700 x 6000 mm., conoscenza lettura disegni tecnici e strumenti di misura; costituirà titolo preferenziale l’aver maturato esperienza anche su torni CNC; preferibile residenza nelle immediate vicinanze di Olgiate Olona; utilizzo strumenti informatici. Si offre: contratto da concordare ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00 / 14.00-18.00 da lunedì a venerdì. (Rif. 9546)

CASTANO PRIMO: IMPIEGATI/E CONTABILI

Studio commercialista di Castano Primo ricerca 2 IMPIEGATI/E CONTABILI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza in registrazione fatture, inserimento prima nota, riconciliazione banche, fatturazione elettronica, archivio documenti, prima consulenza al cliente. Conoscenza del pacchetto Office e del programma Zucchetti; patente B. Si offre contratto di lavoro da concordare, tempo pieno 8.30-12.30; 14.30-18.30 (Rif. 9483)

BUSTO ARSIZIO: APPRENDISTA BANCONISTA per preparazione piatti e panini

Società della ristorazione per Busto Arsizio cerca 1 APPRENDISTA BANCONISTA per preparazione piatti e panini. Requisiti richiesti: è preferibile un minimo di conoscenze della mansione; diploma ad indirizzo alberghiero; patente B; disponibilità a lavorare anche su turni serali e festivi. La risorsa dovrà occuparsi anche dell’accoglienza, sala e cassa. Si offre: contratto di apprendistato ed orario di lavoro a tempo pieno su turni. (Rif. 9458)

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A UTILIZZO UTENSILERIA VARIA

Azienda di installazione canne fumarie in zona limitrofa a Busto Arsizio cerca 1 ADDETTO/A UTILIZZO UTENSILERIA VARIA (flessibile, trapano, etc…) che si occuperà di montaggi e manutenzioni in squadra presso i cantieri del territorio. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nell’utilizzo di attrezzature quali: flessibile, trapani ed utensileria varia; esperienza come geometra; patente B. Si offre orario a tempo pieno e contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9457)

CASTELLANZA: RISORSE per TIROCINIO OPERATORE/TRICE VENDITA SPECIALIZZATO/A

Società operante nel settore della grande distribuzione organizzata, specializzata nel settore Horeca, ricerca 3 RISORSE per lo svolgimento di un TIROCINIO per il profilo professionale di OPERATORE/TRICE VENDITA SPECIALIZZATO/A. Durante il tirocinio, che avrà una durata di 6 mesi, i/le tirocinanti, affiancati/e da un tutor, impareranno a svolgere le principali operazioni di vendita tra cui fornire informazioni tecnico commerciali alla clientela ed allestire banchi di vendita della merce secondo criteri di esposizione e promozione indicati dalla Direzione. Le risorse si interfacceranno con la clientela ed i colleghi del punto vendita. Si richiede interesse per il mondo dei freschissimi e voglia di conoscenza del prodotto, con focus mirato su specialità-surgelati, pescheria, ortofrutta. Requisiti richiesti: diploma triennale di istituto professionale o quinquennale di scuola superiore; conoscenza ed utilizzo di applicativi informatici base quali Outlook ed Excel; conoscenza discreta della lingua inglese. (Rif. 9999)

BUSTO ARSIZIO: TIROCINIO come OPERAIA/O ADDETTA/O ALLA PRODUZIONE

Laboratorio alimentare con sede nelle vicinanze di Busto Arsizio offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come OPERAIA/O ADDETTA/O ALLA PRODUZIONE. Il/la tirocinante imparerà come avviene la produzione di cialde di cannoli; si relazionerà con i colleghi ed il responsabile di produzione. Requisiti richiesti: preferibile diploma e possesso di patente B. Si offre: tirocinio di 6 mesi con orario di lavoro a tempo pieno (08.00-13.00/14.00-17.00 da lunedì a venerdì). E’ riconosciuta indennità di partecipazione mensile pari a 500 euro al mese. (Rif. 9937)

GALLARATE: NECROFORI/E-PORTANTINI/E

Società operante in ambito servizi funebri nelle vicinanze di Gallarate cerca 4 NECROFORI/E-PORTANTINI/E. Le risorse si occuperanno del trasporto della salma, a spalla o con l’ausilio di carrello, durante le cerimonie funebri. Requisiti richiesti: altezza da 1,75 a 1,90 per esigenze lavorative (trasporto salma); preferibile esperienza pregressa nella mansione. Si offre: contratto di lavoro intermittente. (Rif. 10000)

GALLARATE: ADDETTA/O PAGHE E CONTRIBUTI

Per studio di consulenza del lavoro con sede a Gallarate ricerchiamo 1 ADDETTA/O PAGHE E CONTRIBUTI. La figura si occuperà di elaborazione cedolini e contributi, degli adempimenti amministrativi legati alla gestione del personale (assunzioni, cessazioni, etc.), predisposizione ed invio telematico modelli CU e 770, pratiche INPS, INAIL, Cassa Edile, Enti Bilaterali, Agenzia delle Entrate. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella mansione; gradita la conoscenza del gestionale Zucchetti. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato iniziale, finalizzato alla stabilizzazione, con orario di lavoro part-time. (Rif. 9993)

GALLARATE: ADDETTO/A ALLE VENDITE

Emporio nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 ADDETTO/A ALLE VENDITE. La risorsa si occuperà della gestione del punto vendita e supporterà il cliente durante il processo di acquisto. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nella mansione. Si offre: contratto part-time a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9990)

GALLARATE: ADDETTO/A ALLE VENDITE

Emporio nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 ADDETTO/A ALLE VENDITE. La risorsa si occuperà della gestione del punto vendita e supporterà il cliente durante il processo di acquisto. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nella mansione. Si offre: contratto a tempo determinato full-time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9987)

GALLARATE: IMPIEGATO/A AGENZIA ASSICURAZIONE

Filiale azienda di assicurazione nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 IMPIEGATO/A AGENZIA ASSICURAZIONE. La risorsa si occuperà principalmente di preventivi, gestione polizze e sinistri. Si richiede: esperienza anche breve nella stessa mansione; buona capacità relazionale con la clientela; diploma di maturità; conoscenza ed uso applicativi Office automation. Si offre contratto a tempo determinato con la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9970)

GALLARATE: PORTIERE/A-CENTRALINISTA

Struttura residenziale per anziani operante nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 PORTIERE/A-CENTRALINISTA. La risorsa si occuperà di gestire e accogliere parenti e visitatori e del centralino, della sorveglianza ospiti e delle relative incombenze amministrative. Si richiede disponibilità ai turni diurni e festivi, diploma ad indirizzo amministrativo, esperienza preferibile in mansioni simili, utilizzo PC e posta elettronica. Si offre contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9961)

FERNO: ADDETTE/I PARCHEGGIO

Azienda specializzata nella gestione di parcheggi ed operante a Ferno cerca 5 ADDETTE/I PARCHEGGIO. Le risorse si occuperanno dell’assistenza clienti e del servizio di navetta all’interno del parcheggio. Requisiti richiesti: licenza media; patente B; preferibile esperienza pregressa nel ruolo; discreta conoscenza della lingua inglese; disponibilità al lavoro a turni (2 diurni ed 1 notturno). Si offre contratto a tempo pieno e determinato. (Rif. 9951)

CASORATE SEMPIONE: AIUTO CUOCO/A

Ristorante nei pressi di Casorate Sempione cerca 1 AIUTO CUOCO/A. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nella mansione. Si offre: contratto a tempo pieno e determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9949)

VERGIATE: ADDETTO/A ALLA CARICA DEI TELAI

Azienda operante nel settore tessile nelle vicinanze di Vergiate cerca 1 ADDETTO/A ALLA CARICA DEI TELAI. La figura si occuperà del carico e scarico dei subbi di filato dai telai, della movimentazione del filato e della pulizia del telaio. Requisiti richiesti: preferibile pregressa esperienza nel ruolo; patente B. Si offre: contratto full-time a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9948)

LONATE POZZOLO: MONTATORE/TRICE MECCANICO/A

Azienda nel settore metalmeccanico con sede a Lonate Pozzolo cerca 1 MONTATORE/TRICE MECCANICO/A. La figura si occuperà del montaggio di gruppi meccanici e di aggiustaggi tramite l’utilizzo del trapano. Requisiti richiesti: conoscenza del disegno meccanico, esperienza nella mansione. Si offre: contratto a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno. (Rif. 9934)

CARNAGO: PROGRAMMATORE/TRICE CNC

Azienda operante nel settore metalmeccanico, nelle vicinanze di Carnago, cerca 1 PROGRAMMATORE/TRICE CNC. La figura si occuperà in autonomia di programmare, attrezzare e gestire la macchina. Requisiti richiesti: conoscenza della programmazione ISO, FANUC, ADENAIN. Buone capacità nella lettura del disegno meccanico e nell’uso dei programmi ALPHACAM e CADCAM. Si richiede, inoltre, esperienza nell’uso degli strumenti di misura, possesso patente B. Si offre: contratto a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno, successiva possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9915)

SAMARATE: ESCAVATORISTA/MANOVALE

Azienda del settore edile specializzata in scavi, demolizioni, costruzioni e ristrutturazione condomini, operante nelle vicinanze di Samarate cerca 1 ESCAVATORISTA/MANOVALE. Requisiti richiesti: minima esperienza pregressa nel ruolo; patente B e C; preferibile possesso del patentino escavatorista; automunito/a. Si offre contratto a tempo pieno ed indeterminato. (Rif. 9910)

SAMARATE: MANOVALI

Azienda del settore edile specializzata in scavi, demolizioni, costruzioni e ristrutturazione condomini, operante nelle vicinanze di Samarate cerca 3 MANOVALI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nel ruolo; patente B; automunito/a. Si offre contratto a tempo pieno ed indeterminato. (Rif. 9909)

SAMARATE: MURATORI/TRICI

Azienda del settore edile specializzata in scavi, demolizioni, costruzioni e ristrutturazione condomini, operante nelle vicinanze di Samarate cerca 2 MURATORI/TRICI. Le risorse si occuperanno di tutte le attività inerenti al profilo professionale ricercato (es: rasature cartongesso, cappotti termici, ecc.). Requisiti richiesti: minima esperienza pregressa nel ruolo; patente B; automunito/a. Si offre contratto a tempo pieno ed indeterminato. (Rif. 9907)

LONATE POZZOLO: OPERAIA/O ADDETTA/O ALLA PIEGATURA DELLA LAMIERA

Azienda nel settore metalmeccanico con sede a Lonate Pozzolo cerca 1 OPERAIA/O ADDETTA/O ALLA PIEGATURA DELLA LAMIERA. La figura si occuperà di programmare il macchinario, di carico, scarico e controllo qualità visivo e con strumenti di precisione. Requisiti richiesti: indispensabile la conoscenza del disegno meccanico; preferibili diploma tecnico meccanico ed esperienza nella mansione. Si offre: contratto a tempo determinato iniziale, finalizzato alla stabilizzazione, con orario di lavoro a tempo pieno. (Rif. 9906)

TERNATE: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO/CONTABILE

Azienda operante nel settore logistico e dei trasporti, sita nelle vicinanze di Ternate, cerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO/CONTABILE. La risorsa gestirà i pagamenti e la fatturazione attiva e passiva con successiva registrazione ed archiviazione delle fatture, dovrà occuparsi di attività di natura contabile e della gestione dei flussi di cassa aziendali. Requisiti richiesti: indispensabile pregressa esperienza nel ruolo; buona conoscenza della lingua inglese (livello B2), del pacchetto Office, degli applicativi logistici. Rappresenta requisito preferenziale la conoscenza del gestionale SGA. Si offre: contratto a tempo indeterminato full-time. (Rif. 9881)

TERNATE: IMPIEGATE/I OPERATIVE/I

Azienda operante nel settore logistico e dei trasporti, sita nelle vicinanze di Ternate, cerca 2 IMPIEGATE/I OPERATIVE/I. La risorsa dovrà svolgere attività di customer service, registrazione della merce in entrata/uscita ed emissione fatture di spedizione. Requisiti richiesti: pregressa esperienza nel ruolo; buona conoscenza della lingua inglese (livello B2) del pacchetto Office e degli applicativi logistici. Si offre contratto a tempo indeterminato full-time. (Rif. 9876)

CARDANO AL CAMPO: CAMERIERI/E AI PIANI

Società multiservizi cerca 5 CAMERIERI/E AI PIANI per hotel nelle vicinanze di Cardano al Campo. Le risorse si occuperanno della pulizia degli spazi comuni e delle camere dell’hotel. Si richiede minima esperienza nella mansione. Si offre contratto part-time su turni giornalieri in orario diurno, da lunedì a domenica, a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9875)

GALLARATE: ADDETTA/O MANUTENZIONE ESTINTORI

Azienda specializzata nel commercio di articoli antincendio operante nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 ADDETTA/O MANUTENZIONE ESTINTORI. La risorsa si occuperà della manutenzione degli estintori e di altri dispositivi antincendio. Requisiti richiesti: licenza media; patente B; preferibile esperienza pregressa nel ruolo; utilizzo di base del pacchetto Office. Si offre contratto a tempo determinato part-time finalizzato ad eventuale successiva stabilizzazione. (Rif. 9874)

TERNATE: MAGAZZINIERI/E

Azienda operante nel settore logistico e dei trasporti, sita nelle vicinanze di Ternate, cerca 7 MAGAZZINIERI/E. La risorsa dovrà ricevere e prelevare la merce, occuparsi del carico e scarico, effettuare inventari, attività di packing e controllo qualità. Requisiti richiesti: pregressa esperienza nel ruolo; patentino e capacità di adoperare il carrello elevatore; avere dimestichezza nell’utilizzo dei palmari. Si offre: contratto a tempo indeterminato full-time (Rif. 9862)

GALLARATE: ASSISTENTE DI TESSITURA

Azienda specializzata in ambito tessile operante nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 ASSISTENTE DI TESSITURA. La risorsa si occuperà della predisposizione e regolazione del telaio al fine di produrre il tessuto; coordinamento di altri operatori tessili; adoperarsi per la risoluzione dei problemi dei macchinari tessili. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nel ruolo; gradita qualifica professionale in ambito tessile. Si offre contratto a tempo indeterminato e pieno con 2 turni diurni da alternarsi settimanalmente. (Rif. 9846)

FERNO: BARISTI/E

Caffetteria nei pressi di Ferno cerca 5 BARISTI/E. Le risorse si occuperanno della produzione e somministrazione di bevande calde e fredde, della gestione di cassa e del riassortimento del magazzino. Si richiede: discreta capacità di comunicazione in lingua inglese; preferibile esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato part-time con orario settimanale su turni. (Rif. 9840)

SOMMA LOMBARDO: AUTISTI/E CARICATORI/TRICI

Azienda specializzata in servizi di catering aereo operante in Somma Lombardo cerca 4 AUTISTI/E CARICATORI/TRICI. Le risorse si occuperanno del carico dei prodotti in automezzo, trasporto, carico in aeromobile. Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; patente C; preferibile esperienza pregressa nel ruolo; discreta conoscenza della lingua inglese; preferibile possesso della patente aeroportuale, carta tachigrafica e CQC. Si offre contratto a tempo determinato part-time su turni. (Rif. 9838)

VERGIATE: OPERAIO/A

Azienda operante nel settore del legno nei pressi di Vergiate cerca 1 OPERAIO/A. La figura si occuperà di verniciatura travi e tetti in legno, consegne e gestione del magazzino. Requisiti richiesti: pregressa esperienza nel ruolo; patente B. Rappresenta un requisito preferenziale il possesso della patente del muletto ed annessa capacità di utilizzo. Si offre: iniziale contratto a tempo determinato full-time con possibilità di rinnovo (Rif. 9836)

ISPRA: CUOCO/A CAPOPARTITA

Hotel con ristorante nei pressi di Ispra cerca 1 CUOCO/A CAPOPARTITA. La risorsa dovrà coordinare e supervisionare la brigata di cucina e si occuperà della creazione del menù, della preparazione delle pietanze e della gestione del magazzino. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella mansione; patente B. Si offre: contratto a tempo pieno e determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9835)

SOMMA LOMBARDO: STORE KEEPER

Azienda tedesca leader trasporto aereo operante a Somma Lombardo cerca 1 STORE KEEPER. La risorsa sarà impegnata nella ricezione dei materiali aeronautici, nella gestione del magazzino e nella distribuzione ai tecnici di tutti gli strumenti necessari per l’operatività sugli aerei. Inoltre è previsto un impegno costante con clienti e fornitori stranieri oltre alla preparazione di documenti per le dogane. Si richiede esperienza indispensabile nel settore della logistica; buona conoscenza ed uso PC; ottimo inglese; eventuale patentino muletto. Si offre contratto a tempo determinato di un anno su tre turni con possibilità di proroga o trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9834)

GALLARATE: AUTISTA-ACCOMPAGNATORE/TRICE

Azienda operante nell’ambito dei servizi socio sanitari e assistenziali nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 AUTISTA-ACCOMPAGNATORE/TRICE. La risorsa si occuperà prevalentemente di trasporto sul mezzo aziendale dei residenti della comunità e anche degli utenti del centro diurno minori. Non è richiesta particolare esperienza se non il possesso della patente B e una ottima predisposizione alla relazione con gli altri. Si offre contratto a tempo determinato part time orizzontale 20 ore orario pomeridiano con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9833)

LONATE POZZOLO: TORNITORE/TRICE su tornio parallelo tradizionale

Azienda nel settore metalmeccanico nelle vicinanze di Lonate Pozzolo cerca 1 TORNITORE/TRICE su tornio parallelo tradizionale. Requisiti richiesti: conoscenza del disegno meccanico; esperienza nella mansione. Si offre: contratto a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno. (Rif. 9827)

GALLARATE: APPRENDISTA CARPENTIERE/A TUBISTA

Azienda specializzata nella manutenzione di impianti industriali operante nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 APPRENDISTA CARPENTIERE/A TUBISTA. La risorsa si occuperà della costruzione di tubazioni e di articoli di carpenteria tramite taglio e saldatura. Requisiti richiesti: licenza media; patente B; disponibilità alle trasferte anche in luoghi al di fuori della provincia di Varese per attività da svolgere presso le sedi dei clienti. Si offre contratto di apprendistato a tempo pieno. (Rif. 9817)

GALLARATE: CARPENTIERE/A TUBISTA

Azienda specializzata nella manutenzione di impianti industriali operante nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 CARPENTIERE/A TUBISTA. La risorsa si occuperà della costruzione di tubazioni e di articoli di carpenteria tramite taglio e saldatura. Requisiti richiesti: licenza media; patente B; preferibile esperienza pregressa nel ruolo; disponibilità alle trasferte anche in luoghi al di fuori della provincia di Varese per attività da svolgere presso le sedi dei clienti. Si offre contratto a tempo pieno e determinato finalizzato ad eventuale successiva stabilizzazione. (Rif. 9816)

SOMMA LOMBARDO: TECNICO/A ELETTRICISTA

Azienda operante nel settore elettrico, sita nelle vicinanze di Somma Lombardo, cerca 1 TECNICO/A ELETTRICISTA che si occuperà di realizzare in autonomia istallazioni di impianti elettrici civili ed industriali. Requisiti richiesti: indispensabile aver maturato esperienza nello stesso settore e nella medesima mansione che consenta di lavorare in piena autonomia; patente B. Si offre contratto a tempo pieno e indeterminato. (Rif. 9807)

SOMMA LOMBARDO: TECNICO/A SIMULATORE DI VOLO

Azienda operante nel settore servizi di consulenza e manutenzione simulatori di aeromobili nelle vicinanze di Somma Lombardo cerca 1 TECNICO/A SIMULATORE DI VOLO. La risorsa si occuperà della manutenzione dei simulatori di volo, di controllare e preparare il simulatore ed assistere i clienti. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella mansione anche di breve periodo; diploma tecnico; buona conoscenza della lingua inglese ed utilizzatore/trice pacchetto Office. Si offre contratto a tempo determinato su turni diurni finalizzato ad una eventuale assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9778)

CASORATE SEMPIONE: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O

Azienda meccanica sita nelle vicinanze di Casorate Sempione cerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O. La risorsa si occuperà principalmente di contabilità generale, registrazione prima nota, fatture in entrata attraverso l’utilizzo di uno specifico gestionale. Requisiti richiesti: diploma area amministrativa; buon utilizzo del personal computer; esperienza pregressa nella mansione; patente B. Si offre contratto di 6 ore a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9773)

GALLARATE: ADDETTA/O MAGAZZINO

Azienda specializzata in ambito tessile operante nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 ADDETTA/O MAGAZZINO. La risorsa si occuperà di carico e scarico merci; utilizzo del muletto; riordino magazzino; consegne e ritiri di merci. Requisiti richiesti: licenza media; patente B; preferibile pregressa esperienza nel ruolo. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato ad eventuale successiva stabilizzazione. (Rif. 9772)

CARNAGO: ADDETTA/O PULIZIE

Azienda specializzata in servizi di pulizia cerca 1 ADDETTA/O PULIZIE. La risorsa si occuperà delle pulizie generali presso un centro sportivo nelle vicinanze di Carnago (VA). Requisiti richiesti: licenza media; patente B; preferibile esperienza pregressa nel ruolo; preferibile domicilio nelle immediate vicinanze; disponibilità ad una flessibilità oraria ed al lavoro in giorni festivi. Si offre contratto a tempo pieno e determinato finalizzato ad eventuale successiva stabilizzazione. (Rif. 9769)

SESTO CALENDE: APPRENDISTA ELETTRICISTA

Azienda operante nel settore elettrico, sita nelle vicinanze di Sesto Calende, cerca 1 APPRENDISTA ELETTRICISTA da affiancare a figure esperte. L’apprendista dovrà affiancare i tecnici nella realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, impianti fotovoltaici e di mobilità elettrica. Requisiti richiesti: età compatibile con il contratto di apprendistato (18-29 anni); preferibile possesso diploma o attestato professionale in elettrotecnica; conoscenza del pacchetto Office; possesso patente B. Si offre: contratto di apprendistato full-time (Rif. 9768)

CASSANO MAGNAGO: OPERAIE/I ADDETTE/I ALLA PRODUZIONE

Laboratorio di pasticceria, specializzato nella produzione artigianale del cannolo siciliano, nei pressi di Cassano Magnago, cerca 2 OPERAIE/I ADDETTE/I ALLA PRODUZIONE. Le risorse si occuperanno della produzione di cialde per cannoli siciliani. Requisiti richiesti: preferibile minima esperienza nel settore. Si offre contratto full time a tempo determinato (08.00/13.00-14.00/17.00) con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato (Rif. 9752)

ANGERA: IDRAULICO/A

Azienda specializzata nel settore idraulico operante nelle vicinanze di Angera cerca 1 IDRAULICO/A. La risorsa si occuperà dell’installazione di impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento. Requisiti richiesti: patente B; preferibile esperienza pregressa nel ruolo. Si offre contratto a tempo determinato a tempo pieno finalizzato ad eventuale successiva stabilizzazione. (Rif. 9751)

CASSANO MAGNAGO: OPERAIA/O POSATORE/TRICE

Azienda specializzata nella vendita e montaggio di arredo da esterno e verande operante nelle vicinanze di Cassano Magnago cerca 1 OPERAIA/O POSATORE/TRICE. La risorsa si occuperà di consegna e posa presso abitazioni private di tende da sole, mobili da esterno e verande. Requisiti richiesti: patente di guida B; preferibile esperienza pregressa nel ruolo. Si offre contratto a tempo determinato a tempo pieno. (Rif. 9750)

CASORATE SEMPIONE: FRESATORE/TRICE CNC

Azienda settore metalmeccanico nelle vicinanze di Casorate Sempione cerca 1 FRESATORE/TRICE CNC. La risorsa deve essere in grado di attrezzare le macchina ed eseguire le lavorazioni in base alla programmazione stabilita. Si richiede esperienza di base eventualmente anche come tornitore/trice; qualifica professionale di operatore/trice meccanico/a; patente B. Si offre contratto a tempo pieno determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9747)

CARDANO AL CAMPO: AUTISTA – MAGAZZINIERE/A

Azienda del settore cartotecnico nelle vicinanze di Cardano al Campo cerca 1 AUTISTA – MAGAZZINIERE/A. La figura si occuperà della preparazione dell’ordine, carico e scarico del mezzo aziendale, consegna della merce. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, anche in diverso settore; patente C-CQC e Carta Tachigrafica; capacità di utilizzo del muletto; utilizzo di base del pacchetto Office e della gestione della posta elettronica. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato iniziale, finalizzato alla stabilizzazione e orario di lavoro a tempo pieno a giornata. (Rif. 9745)

CASSANO MAGNAGO: TECNICO/A ELETTRICISTA

Azienda operante nel settore elettrico, sita nelle vicinanze di Cassano Magnago, cerca 1 TECNICO/A ELETTRICISTA che si occuperà di effettuare in autonomia istallazioni di impianti elettrici civili ed industriali. Requisiti richiesti: indispensabile aver maturato esperienza nello stesso settore e nella medesima mansione che consenta di lavorare in piena autonomia; patente B. Si offre contratto a tempo pieno ed indeterminato. (Rif. 9735)

MERCALLO: MAGAZZINIERE/A

Azienda operante nel settore medicale commercio all’ingrosso nelle vicinanze di Mercallo cerca 1 MAGAZZINIERE/A. La risorsa si occuperà di scarico e carico merci, sistemazione dei prodotti sugli scaffali, imballaggi e spedizioni attraverso l’utilizzo di un gestionale dedicato. E’ richiesto il diploma di maturità area tecnica; breve esperienza nella mansione; buon utilizzo del PC; patente B. Inoltre è preferibile una conoscenza di base della lingua inglese. Si offre contratto full time a tempo determinato o di apprendistato. (Rif. 9338)

OGGIONA CON SANTO STEFANO: TIROCINANTE per il ruolo di OPERATORE/TRICE CNC

Azienda operante nel settore metalmeccanico, nelle vicinanze di Oggiona Santo Stefano, cerca 1 TIROCINANTE per il ruolo di OPERATORE/TRICE CNC. Il/la candidato/a avrà la possibilità di acquisire competenze nell’utilizzo e nella programmazione di macchine a controllo numerico e strumenti di misura. Requisiti richiesti: diploma indirizzo meccanico. Si offre: un tirocinio a tempo pieno finalizzato all’inserimento lavorativo. È prevista una indennità di partecipazione. (Rif. 9932)

GALLARATE: TIROCINANTE IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O

Azienda nel settore finanziario con sede a Gallarate cerca 1 TIROCINANTE IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O. La/il candidato avrà la possibilità di acquisire competenze nell’ambito della gestione di contratti di leasing e delle relative pratiche amministrative, nella capacità di relazionarsi con la clientela e con gli istituti bancari e nell’inserimento dei dati nel sistema gestionale dell’azienda. Si richiede: diploma in materie umanistiche/economiche; conoscenza pacchetto Office; inglese discreto; età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato. Si offre un tirocinio a tempo pieno di sei mesi finalizzato all’inserimento lavorativo. È prevista una indennità di partecipazione. (Rif. 9868)

SOMMA LOMBARDO: TIROCINANTE IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O-CONTABILE

Azienda specializzata nella fornitura di servizi di supporto per attività aeronautiche operante nelle vicinanze di Somma Lombardo cerca 1 TIROCINANTE IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O-CONTABILE. La risorsa si occuperà delle seguenti attività: fatturazione, controllo ordini, gestione e-mail. Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; patente di guida B; automunita/o; conoscenza di base dei software Word ed Excel; buona conoscenza della lingua inglese. Si offre tirocinio extracurriculare a tempo pieno. (Rif. 9766)

GALLARATE: TIROCINANTE ADDETTA/O CALL CENTER

Azienda specializzata nel settore dei call center operante nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 TIROCINANTE ADDETTA/O CALL CENTER. La risorsa si occuperà della gestione delle chiamate dei clienti in ambito IDRICO/GAS/LUCE e delle attività amministrative di back office. Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; utilizzo di base del PC; utilizzo di base del pacchetto Office. Si offre tirocinio extracurriculare a tempo pieno. (Rif. 9741)

LAVENO MOMBELLO: GEOMETRA

Azienda operante nel settore edile cerca per la propria filiale in zona Laveno Mombello 1 GEOMETRA. La figura ricercata si occuperà della stesura di capitolati, di preventivi, sopralluoghi, organizzazione del personale in collaborazione con il responsabile. L’azienda valuta candidati/e sia con esperienza nella mansione che da formare. Si offre contratto di 3 mesi a tempo determinato con possibilità di proroghe finalizzato ad assunzione a tempo determinato. Orario di lavoro settimanale: 8-12 e 13-17 dal lunedì al venerdì con disponibilità a lavorare il sabato, in accordo ad esigenze organizzative aziendali. Si richiede disponibilità a trasferte in Lombardia, Piemonte, Liguria con pernottamento. (Rif. 9980 PM)

LAVENO MOMBELLO: IMBIANCHINO/A

Azienda operante nel settore edile cerca per la propria filiale in zona Laveno Mombello 1 IMBIANCHINO/A. La figura ricercata si occuperà di imbiancature, verniciature, cartongesso, lavori in quota. Indispensabile esperienza nella mansione e patente di guida B. Si offre contratto di 3 mesi a tempo determinato, con possibilità di proroghe, finalizzato ad assunzione a tempo determinato. Orario di lavoro settimanale: 8-12 e 13-17 dal lunedì al venerdì con disponibilità a lavorare il sabato, in accordo ad esigenze organizzative aziendali. Si richiede disponibilità a trasferte in Lombardia, Piemonte, Liguria con pernottamento. (Rif. 9978 PM)

LAVENO MOMBELLO: MURATORE/TRICE OPERAIO/A EDILE

Azienda operante nel settore edile cerca per la propria filiale in zona Laveno Mombello 1 MURATORE/TRICE OPERAIO/A EDILE. La figura ricercata si occuperà di opere murarie, rasature intonaci, ripristini lavori in quota per pulizia canali e gronde. Indispensabile esperienza nella mansione e patente di guida B. Si offre contratto di 3 mesi a tempo determinato, con possibilità di proroghe, finalizzato ad assunzione a tempo determinato. Orario di lavoro settimanale: 8-12 e 13-17 dal lunedì al venerdì con disponibilità a lavorare il sabato, in accordo ad esigenze organizzative aziendali. Si richiede disponibilità a trasferte in Lombardia, Piemonte, Liguria con pernottamento. (Rif. 9977 PM)

GAVIRATE: ADDETTA/O PULIZIE per lavori in uffici

Impresa di pulizie multiservizi cerca 1 ADDETTA/O PULIZIE per lavori in uffici a Gavirate. La risorsa si occuperà dei servizi di pulizia negli uffici. Requisiti richiesti: disponibilità al lavoro part time dalle 06.45 alle 09.15 il martedì ed il giovedì, dalle 16.00 alle 18.00 il mercoledì ed il venerdì, dalle 07.30 alle 10.00 il sabato. Due venerdì al mese sono richieste ore 3,5 in quanto sarà necessario pulire il magazzino con l’utilizzo della lavasciuga; licenza media; indispensabile residenza in zona Gavirate; essere automuniti/e. Si offre contratto a tempo determinato tre mesi orario part time diciannove ore settimanali. (Rif. 9967 MF)

MESENZANA: VETRAIO/A O POSATORE/TRICE SERRAMENTISTA

Azienda di Mesenzana cerca 1 VETRAIO/A O POSATORE/TRICE SERRAMENTISTA. La persona cercata deve svolgere la seguente attività: posa presso cantiere – box doccia, pensiline e parapetti, lavorazione interna con macchinari. Orario di lavoro: tempo pieno dalle 07:00/8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30. Necessario possesso patente B. Contratto offerto: previo superamento del periodo di prova di tre mesi è prevista l’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9959)

CASALZUIGNO: CARPENTIERE/A IN FERRO

Azienda operante nel settore metalmeccanico di Casalzuigno cerca 1 CARPENTIERE/A IN FERRO. Preferibile esperienza; residenza in zone limitrofe sede azienda; indispensabile possesso patente B. Orario: tempo pieno dalle 8 alle 12 dalle 13 alle 17. Contratto offerto: tempo determinato. (Rif. 9957 GA)

CASALZUIGNO: SALDATORE/TRICE TIG-TUBISTA

Azienda operante nel settore metalmeccanico di Casalzuigno cerca 1 SALDATORE/TRICE TIG-TUBISTA. Indispensabile esperienza; residenza in zone limitrofe sede azienda; indispensabile possesso patente B. Orario: a tempo pieno dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Contratto offerto: tempo determinato. (Rif. 9954 GA)

BIANDRONNO: SEGRETARIA/O CONTABILE

Azienda operante nel settore dell’import/export ricerca 1 SEGRETARIA/O CONTABILE per sostituzione maternità. La risorsa dovrà occuparsi di contabilità di base, prima nota ed emissione di ricevute bancarie. Richiesta esperienza nella mansione; capacità di problem solving; dimestichezza nell’utilizzo di computer e apparecchi elettronici (fotocopiatori professionali, etichettatrici). Si offre: contratto part-time (mattino) a tempo determinato. (Rif. 9942 VS)

CADEGLIANO VICONAGO: MECCANICO RIPARATORE D’AUTO

Azienda operante nel settore della riparazione autoveicoli di Cadegliano Viconago cerca 1 MECCANICO RIPARATORE D’AUTO. Preferibile esperienza; titolo di studio maturità tecnica; residenza in zone limitrofe sede azienda; indispensabile possesso patente B. Orario: tempo pieno dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Contratto offerto: tempo indeterminato. (Rif. 9939 GA)

LAVENO MOMBELLO: GEOMETRA con esperienza SETTORE EDILE

Azienda settore edile con sede a Laveno Mombello cerca 1 GEOMETRA con esperienza SETTORE EDILE. Il/la candidato/a si occuperà di redigere computi metrici, pratiche edilizie, contabilità incentivi bonus edilizi, utilizzo AUTOCAD. Si richiede precedente esperienza nel ruolo. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9899 DQ)

GEMONIO: CAPO SQUADRA

Azienda settore edile cerca per la filiale di Gemonio 1 CAPO SQUADRA che si occuperà di montaggio e manutenzione arredi urbani con uso di furgone con gru. Si richiede una precedente esperienza nel settore edile e/o montaggio arredi urbani, stand fieristici, etc… Si richiede patente B; auto; disponibilità a trasferte giornaliere e saltuariamente settimanali. Preferibile ma non indispensabile patente CQC. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9897 DQ)

GEMONIO: MANOVALE SPECIALIZZATO/A

Azienda settore edile cerca per la filiale di Gemonio 1 MANOVALE SPECIALIZZATO/A che si occuperà di montaggio e manutenzione arredi urbani con uso di mini escavatore. Si richiede una precedente esperienza nel ruolo; patente B; auto; disponibilità a trasferte giornaliere e saltuariamente settimanali; preferibile ma non indispensabile patente CQC. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9893 DQ)

GEMONIO: MANOVALE MONTAGGIO E MANUTENZIONE ARREDI URBANI

Azienda settore edile cerca per la filiale di Gemonio 1 MANOVALE che si occuperà di montaggio e manutenzione arredi urbani. Si richiede una minima esperienza nel ruolo di manovale; patente B; auto; disponibilità a trasferte giornaliere e saltuariamente settimanali. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9892 DQ)

RANCIO VALCUVIA: OPERAI/IE ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI ALIMENTARI

Laboratorio produzione formaggi di Rancio Valcuvia cerca 2 OPERAI/IE ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI ALIMENTARI. Preferibile esperienza nel settore; residenza in zone limitrofe sede azienda. Orario: tempo pieno dalle 7 alle 15 e part-time. Contratto offerto: tempo indeterminato/apprendistato. (Rif. 9872 CM)

LAVENO MOMBELLO: MURATORE/TRICE QUALIFICATO/A

Azienda operante nel settore edile zona Laveno Mombello cerca 1 MURATORE/TRICE QUALIFICATO/A. Indispensabile esperienza nel settore e nelle mansioni (costruzione muri, getti calcestruzzo, armature con casseri, lavorazione ferro, carpenteria tetti). Titolo di studio: licenza media. Indispensabili: patente B; essere automuniti/e; residenza in zona Laveno Mombello. Contratto a tempo determinato (quattro mesi rinnovabili). Orario: full time 08.00/12.00 – 13.00/17.00. (Rif. 9821 MF)

LAVENO MOMBELLO: TECNICO /A SICUREZZA SUL LAVORO JUNIOR

Azienda settore consulenza sicurezza sul lavoro zona Laveno cerca 1 TECNICO /A SICUREZZA SUL LAVORO JUNIOR che si occuperà di redazione Documenti Valutazione dei Rischi. Ci rivolgiamo a candidati/e con diploma di geometra o altro titolo di scuola superiore ad indirizzo tecnico, che conoscano preferibilmente AutoCad, interessati ad intraprendere un percorso professionale nel settore o che abbiano maturato una precedente esperienza nel ruolo. E’ richiesta patente B. Orario: tempo pieno o part time. Contratto: tempo determinato 1 anno o apprendistato. (Rif. 9798 DQ)

PORTO VALTRAVAGLIA: COMMIS DI SALA

Albergo di Porto Valtravaglia cerca 2 COMMIS DI SALA. Esperienza indispensabile: preparare e sparecchiare, servire ai tavoli; necessaria residenza in zone limitrofe dalla sede; necessaria discreta conoscenza della lingua inglese e della lingua tedesca; automunito/a. Orario di lavoro: tempo pieno su turno dalle 11:00 alle 16:00 o dalle 18:00 alle 24:00. Contratto offerto: tempo determinato durata sei mesi. (Rif. 9793 VT)

PORTO VALTRAVAGLIA: CAMERIERI/E DI SALA

Albergo di Porto Valtravaglia cerca 2 CAMERIERI/E DI SALA. Richiesta esperienza per il servizio e comanda ai tavoli; indispensabile residenza in zone limitrofe dalla sede; necessaria buona conoscenza della lingua inglese e discreta conoscenza della lingua tedesca; automunito/a. Orario di lavoro: tempo pieno su turno dalle 11:00 alle 16:00 oppure dalle 18:00 alle 24:00. Contratto offerto: tempo determinato durata sei mesi. (Rif. 9792 VT)

PORTO VALTRAVAGLIA: AIUTO CUOCO/A

Albergo di Porto Valtravaglia cerca 1 AIUTO CUOCO/A. Preferibile esperienza preparazione di base: dolci, antipasti e pizza; indispensabile residenza in zone limitrofe dalla sede. Orario: tempo pieno sul turno serale/pomeridiano; necessario possesso patente B. Contratto offerto: tempo determinato cinque mesi con possibilità di rinnovo per la stagione invernale. (Rif. 9786 VT)

LAVENO MOMBELLO: MURATORE/TRICE SPECIALIZZATO/A

Azienda settore edilizia zona Laveno cerca 1 MURATORE/TRICE SPECIALIZZATO/A con pluriennale esperienza in cantiere edile. Il/la candidato/a deve essere in grado di lavorare in modo autonomo in un cantiere edile. E’ richiesta patente B. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9748 DQ)

BIANDRONNO: ADDETTA/O CUSTOMER CARE

Azienda che si occupa di commercio all’ingrosso di videogiochi offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come ADDETTA/O CUSTOMER CARE. La/il tirocinante imparerà ad occuparsi della gestione dei rapporti con la clientela, dalle trattative commerciali al post-vendita. Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di secondo grado; buona conoscenza del pacchetto Office; discreta conoscenza della lingua inglese. Preferibile automunita/o. Età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato. Durata 6 mesi, orario tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 9998 VS)

ORIGGIO: SEGRETARIA/O

Azienda di Origgio cerca 1 SEGRETARIA/O. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; diploma indirizzo amministrativo/liceo; uso PC; residenza nelle vicinanze della sede aziendale. La risorsa sarà inserita nell’ufficio consulenza per la sicurezza in ambiente di lavoro ed affiancherà il responsabile nella organizzazione dei corsi per la sicurezza, stesura dei documenti e gestione clienti. Si offre tempo determinato, pieno con possibilità di proroghe e stabilizzazione. (Rif. 10006)

CASTIGLIONE OLONA: IMPIEGATO/A CONTABILE-AMMINISTRATIVO/A

Studio professionale di Castiglione Olona cerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE-AMMINISTRATIVO/A. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza maturata presso studi commercialisti; diploma inerente la mansione; software di contabilità aziendale; registrazioni fatture, prima nota, tenuta contabilità e registri fiscali; residenza limitrofa a Tradate. Si offre tempo determinato 2 anni, tempo pieno. (Rif. 9992)

ORIGGIO: SEGRETARIA/O

Azienda di Origgio cerca 1 SEGRETARIA/O. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione; diploma di ragioneria preferibile; automunita/o; buono Office. Si offre tempo determinato, part-time al mattino. (Rif. 9968)

VARESE-MILANO: GOVERNANTI

Società di servizi di Milano cerca, per alberghi in Milano e provincia di Varese, 2 GOVERNANTI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nel settore alberghiero; supervisione attività e gestione turni di lavoro di camerieri e facchini; uso PC; patente B. Si offre tempo determinato, scopo assunzione, 40 ore settimanali con 2 giorni di riposo da concordare. (Rif. 9938)

MISINTO: ADDETTO/A TAGLIO LASER TUBI

Carpenteria di Misinto cerca 1 ADDETTO/A TAGLIO LASER TUBI. Requisiti richiesti: esperienza nel taglio laser, controllo qualità prodotto finito, carico scarico macchinario per taglio laser, sistemi CAD 2D/3D; automunito/a; residenza limitrofa alla sede aziendale. Il/la candidato/a ideale conosce anche il disegno meccanico, sa utilizzare i principali strumenti da banco ed è interessato/a al lavoro in carpenteria medio/leggera. Si offre tempo determinato, giornata, scopo assunzione. (Rif. 9935)

SARONNO: IMPIEGATO/A CONTABILE-AMMINISTRATIVO/A

Studio professionale di Saronno cerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE-AMMINISTRATIVO/A. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza ed autonomia nella gestione della contabilità, contabilizzazione fatture emesse/ricevute, prima nota, spesometro, adempimenti IVA, dichiarazioni fiscali persone fisiche e società, Modello Unico; diploma o laurea inerente la mansione; residenza nelle vicinanze dello studio; Office. Si offre tempo determinato sostituzione maternità, orario di lavoro part time o pieno da valutare in sede di colloquio. (Rif. 9931)

ROVELLASCA: CONTABILE

Studio professionale di Rovellasca cerca 1 CONTABILE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza di almeno 3/4 anni presso studi professionali nella gestione della contabilità ordinaria, semplificata, fatturazione elettronica, centralino, dichiarativi IVA-CU-730-UPF; programmi di contabilità, Office; diploma di ragioneria; residenza nelle vicinanze di Saronno o Tradate. Si offre tempo indeterminato pieno. (Rif. 9929)

ORIGGIO: APPPRENDISTA TORNITORE/TRICE

Azienda metalmeccanica di Origgio cerca 1 APPPRENDISTA TORNITORE/TRICE. Requisiti richiesti: età compatibile con apprendistato; minima esperienza nella lettura del disegno meccanico; uso strumenti di misura per la costruzione di piccoli particolari meccanici con tornio; patente B; residenza nelle vicinanze dell’azienda. Si offre contratto di apprendistato, tempo pieno, giornata. (Rif. 9928)

VARESE-MILANO: FACCHINI/E

Società di servizi di Milano cerca, per alberghi in Milano e provincia di Varese, FACCHINI/E. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella accoglienza dei clienti, sistemazione bagagli nelle camere, pulizie delle aree comuni (scale, sale meeting); patente B. Si offre tempo determinato, scopo assunzione, tempo pieno H24 con turnazioni, 2 giorni di riposo da concordare. (Rif. 9925)

VARESE-MILANO: CAMERIERE/I AI PIANI

Società di servizi di Milano cerca, per alberghi in Milano e provincia di Varese, CAMERIERE/I AI PIANI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nelle pulizie delle camere e provenienza dal settore alberghiero; patente B. Si offre tempo determinato, scopo assunzione, part-time dalle 8.30 alle 15.00 con 2 giorni di riposo da concordare. (Rif. 9923)

CASTIGLIONE OLONA: COMMESSA/O VENDITA PC/SMARTPHONE E TABLET

Punto vendita prodotti informatici di Castiglione Olona cerca 1 COMMESSA/O VENDITA PC/SMARTPHONE E TABLET. Requisiti richiesti: preferibile minima esperienza nell’accoglienza cliente, vendita assistita dei prodotti informatici e telefonia, registratore di cassa; diploma scuola superiore; discreto inglese; età compatibile con apprendistato; automunito/a; residenza nelle vicinanze della sede operativa. Si offre contratto di apprendistato, pieno 9/12:30-15/19:00 – sabato 9/12:30. (Rif. 9914)

CASTIGLIONE OLONA: TECNICO/A RIPARATORE/TRICE PC/SMARTPHONE E TABLET

Punto vendita prodotti informatici di Castiglione Olona cerca 1 TECNICO/A RIPARATORE/TRICE PC/SMARTPHONE E TABLET. Requisiti richiesti: preferibile minima esperienza nella mansione; assemblaggio PC Gaming, riparazione notebook/tablet, PC; accettazione e riconsegna dispositivi al cliente; diploma scuola superiore; discreto inglese; età compatibile con apprendistato; automunito/a; residenza nelle vicinanze della sede operativa. Si offre contratto di apprendistato, pieno 9/12:30-15/19:00 – sabato 9/12:30. (Rif. 9913)

VEDANO OLONA: APPRENDISTA ADDETTO/A TAGLIO E CONFEZIONAMENTO PRODOTTI PER IMBALLAGGIO

Azienda di Vedano Olona cerca 1 APPRENDISTA ADDETTO/A TAGLIO E CONFEZIONAMENTO PRODOTTI PER IMBALLAGGIO. Requisiti richiesti: buona volontà e seria motivazione ad imparare; flessibilità oraria; residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre apprendistato, tempo pieno dalle 8-12 /13-17. (Rif. 9912)

CARBONATE: CAPO TURNO TINTORIA

Azienda tessile di Carbonate cerca 1 CAPO TURNO TINTORIA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nel coordinamento turno, correzione e campionatura delle tinture, carico/scarico macchinari (SILURI-JIGGER- ET-OWERFLOW-QUICKER); uso PC; diploma ambito chimico oppure solida esperienza nella mansione; residenza limitrofa alla sede aziendale. Si offre tempo determinato 7 mesi con possibilità di stabilizzazione, turni dalle 6:00/13:30 e 13:30/21:00. (Rif. 9905)

MISINTO: DISEGNATORE/TRICE MECCANICO/A 3D

Carpenteria di Misinto, cerca 1 DISEGNATORE/TRICE MECCANICO/A 3D. Requisiti richiesti: conoscenza ed esperienza software 2D e 3D. Si offre tempo determinato 6 mesi, scopo assunzione. (Rif. 9889)

MISINTO: SALDATORI/TRICI

Carpenteria di Misinto cerca 2 SALDATORI/TRICI. Requisiti richiesti: esperienza nella saldatura a FILO, MIG, MAG, TIG, ACCIAIO, FERRO, ALLUMINIO; uso strumenti di smerigliatura ed attrezzature da banco; capacità di lettura disegno tecnico; preferibile conoscenza taglio LASER; automuniti/e. Si offre tempo determinato con possibilità di trasformazione. (Rif. 9888)

ARESE: OPERATORI/TRICI ADDETTI/E ALLE ANALISI MERCEOLOGICHE

Azienda operante nel settore delle analisi merceologiche, di Arese, cerca OPERATORI/TRICI ADDETTI/E ALLE ANALISI MERCEOLOGICHE sui rifiuti provenienti da raccolta differenziata. La risorsa si occuperà della cernita manuale del rifiuto proveniente dalla raccolta differenziata urbana e della compilazione di opportuni report. Requisiti richiesti: indispensabile disponibilità alla formazione (retribuita); ottima conoscenza della lingua italiana; Office, posta elettronica; preferibile diploma scuola superiore; disponibilità a trasferte (a carico dell’azienda) su tutto il territorio nazionale anche per più mesi all’anno; patente B; auto muniti/e. Si offre tempo determinato, pieno con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9887)

VERTEMATE CON MINOPRIO: ERBORISTA

Erboristeria di Vertemate con Minoprio cerca 1 ERBORISTA. Requisiti richiesti: indispensabile laurea in scienze e tecniche erboristiche (o vecchio diploma di erborista); discreto inglese; uso PC; automunita/o; residenza nelle vicinanze della sede di lavoro; preferibile minima esperienza nella vendita di prodotti naturali; consulenza alla clientela. Si offre tempo determinato 1 anno con possibilità di stabilizzazione, part-time con turnazioni dalle ore 9.00 alle 20.00 dal lunedì alla domenica. (Rif. 9809)

MOZZATE: ADDETTO/A CARICO/SCARICO MATERIALI

Azienda operante nel settore della installazione, manutenzione riparazione impianti industriali di Mozzate cerca 1 ADDETTO/A CARICO/SCARICO MATERIALI. Requisiti richiesti: indispensabile patente C; uso muletto; guida camion; residenza limitrofa alla sede di lavoro. Si offre tempo determinato 6 mesi con possibilità di proroghe. (Rif. 9806)

MOZZATE: MANOVALE AIUTO TUBISTA

Azienda operante nel settore della installazione, manutenzione riparazione impianti industriali di Mozzate cerca 1 MANOVALE AIUTO TUBISTA. Requisiti richiesti: indispensabile buona volontà e forte motivazione ad imparare il mestiere; residenza limitrofa alla sede di lavoro; automunito/a; età compatibile con contratto d’apprendistato. Si offre tempo determinato con possibilità di proroghe. (Rif. 9805)

MOZZATE: TUBISTA INDUSTRIALE

Azienda operante nel settore della installazione, manutenzione, riparazione impianti industriali, di Mozzate, cerca 1 TUBISTA INDUSTRIALE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nel settore idraulico-industriale; saldatura ed assemblaggio tubi/raccordi, avvitamento flange; residenza limitrofa alla sede di lavoro; preferibile patente C. Si offre tempo determinato 6 mesi con possibilità di proroghe. (Rif. 9804)

GORNATE OLONA: OPERAI/IE AGRICOLI/E GIARDINIERI/E

Azienda operante nella cura del verde e giardini, di Gornate Olona, cerca 3 OPERAI/IE AGRICOLI/E GIARDINIERI/E. Requisiti richiesti: esperienza in lavori di giardinaggio; uso di decespugliatori, motoseghe, rasaerba, trattorini; preferibile possesso patente C; residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo determinato, pieno, 6 mesi con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9795)

TURATE: VERNICIATORE/TRICE A SPRUZZO E POLVERE

Azienda metalmeccanica per sede di Turate cerca 1 VERNICIATORE/TRICE A SPRUZZO E POLVERE. Requisiti richiesti: esperienza nella verniciatura di componenti in metallo; patente B. Si offre tempo indeterminato. (Rif. 9730)

TRADATE: TORNITORE/TRICE

Azienda di Tradate cerca 1 TORNITORE/TRICE. Requisiti richiesti: esperienza maturata su torni tradizionali; lettura disegno tecnico; uso PC; residenza nelle vicinanze del Centro per l’Impiego di Tradate; automunito/a; disponibilità a straordinari quando richiesti. Si offre tempo indeterminato. (Rif. 9629)

VENEGONO SUPERIORE: AIUTO COMMESSO/A

Punto vendita di Venegono Superiore offre 1 TIROCINIO come AIUTO COMMESSO/A. Requisiti richiesti: seria motivazione ad imparare; età compatibile con apprendistato; automunita/o; uso PC/tablet; residenza nelle vicinanze della sede lavorativa. La risorsa imparerà a gestire la clientela, allestimento vetrine, sistemazione merce, piccole riparazioni, registratore di cassa. Si offre tirocinio di 6 mesi. E’ prevista indennità di partecipazione. (Rif. 9988)

TRADATE: TIROCINIO come AIUTO MAGAZZINIERE/A

Azienda di Tradate offre 1 TIROCINIO come AIUTO MAGAZZINIERE/A. La risorsa imparerà a gestire il magazzino, sistemare e preparare la merce, utilizzare il muletto previo conseguimento del patentino. Requisiti richiesti: indispensabile buona volontà ad imparare ed interesse per la formazione; età compatibile con apprendistato; residenza nelle vicinanze di Tradate; automunito/a. Si offre tirocinio di 6 mesi, tempo pieno. E’ prevista indennità di partecipazione. (Rif. 9965)

SARONNO: TIROCINIO come ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA

Studio professionale di Saronno offre 1 TIROCINIO come ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA. La risorsa si occuperà di accoglienza, evasione pratiche amministrative, archiviazione ed apprenderà conoscenze base della contabilità. Requisiti richiesti: diploma o laurea; Office; residenza limitrofa a Saronno; patente B; età compatibile con apprendistato. (Rif. 9933)

PROVINCIA DI VARESE: ADDETTI/E ALL’ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA PASSIVA

Azienda specializzata nell’attività di custodia e portierato cerca 2 ADDETTI/E ALL’ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA PASSIVA. Le mansioni includono attività di vigilanza e sorveglianza non armata su attività commerciali come negozi ed in generale presso i centri commerciali nella zona di Varese e provincia. Requisiti: patente B. Sede di lavoro: su tutta la provincia di Varese. Si valutano profili anche senza esperienza. Orario: full time da lunedì a domenica su turni nella fascia oraria 09.00-22.00. Riposo a rotazione. Contratto a tempo determinato 6 mesi con possibilità di stabilizzazione. (Rif.10005 BR)

BISUSCHIO: POSATORI/TRICI DI PAVIMENTI IN LEGNO

Per azienda di manutenzione e progettazione del verde nei pressi di Bisuschio ricerchiamo 2 POSATORI/TRICI DI PAVIMENTI IN LEGNO con disponibilità a trasferte. La risorsa selezionata si occuperà di posa pavimenti e rivestimenti in legno e WPC, utilizzo attrezzature (avvitatore, tassellatore, fresa ecc.). Requisiti richiesti: esperienza come posatore/trice di pavimenti in legno oppure come falegname oppure carpentiere/a. Si richiede disponibilità al lavoro anche in altezza (gradito, ma non indispensabile, patentino PLE). Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:00-17:00. Contratto di lavoro: iniziale tempo determinato di 3 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9991 CT)

BISUSCHIO: GIARDINIERE/A con disponibilità a trasferte

Per azienda di manutenzione e progettazione del verde sita nei pressi di Bisuschio ricerchiamo 1 GIARDINIERE/A con disponibilità a trasferte. La risorsa selezionata si occuperà di: manutenzione e costruzione di giardini ed aree verdi, utilizzo attrezzature (rasaerba, decespugliatore, motosega ecc.) e macchinari (arieggiatore, escavatore ecc.). Requisiti richiesti: gradita esperienza nella mansione; disponibilità a lavorare in altezza (gradito, ma non indispensabile, patentino PLE). Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:00-17:00. Contratto di lavoro: tempo determinato di 3 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9989 CT)

VARESE: BARMAN/BARLADY-BARTENDER

Per locale specializzato in aperitivi nel centro di Varese cerchiamo 1 BARMAN/BARLADY-BARTENDER. Mansioni: preparazione di cocktail e bevande varie, preparazione linea, carico banco frigo, pulizia e riordino della zona lavoro. Richiesta ESPERIENZA nella mansione; automunito/a; lingua inglese livello base. Orario di lavoro: full time 18.00-02.00 o 16.00-24.00. Riposo a rotazione. Contratto a tempo determinato 6 mesi con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9985 BR)

VARESE: CAMERIERI/E

Per locale specializzato in aperitivi in centro a Varese ricerchiamo 2 CAMERIERI/E. Le risorse inserite si occuperanno di: somministrazione alimenti e bevande, gestione e controllo clienti in ingresso ed uscita dalla struttura, ricezione ordini, riordino ed igienizzazione della struttura. Requisiti richiesti: preferibile conoscenza lingua inglese. Si valutano profili anche senza esperienza. Orario: full time da lunedì a domenica su turni nella fascia oraria 18.00-02.00 o 16.00-24.00. Riposo a rotazione. Contratto a tempo determinato 6 mesi con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9984 BR)

MALNATE: OPERAIO/A APPRENDISTA

Per industria del settore grafico editoriale nei pressi di Malnate ricerchiamo 1 OPERAIO/A APPRENDISTA. Attività: produzione e stampa di etichette con utilizzo macchinari per la stampa. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì su 3 turni 8:00-16:30, 06:00-14:00, 14:00-22:00. Contratto di lavoro: apprendistato. (Rif. 9979 CT)

CASSANO MAGNAGO: OPERAI/IE ADDETTI/E ALLA MOVIMENTAZIONE MERCE presso supermercato

Azienda del settore grande distribuzione cerca 2 OPERAI/IE ADDETTI/E ALLA MOVIMENTAZIONE MERCE presso il supermercato di Cassano Magnago. Le risorse dovranno movimentare manualmente la merce per il caricamento sui camion per la consegna. Requisiti richiesti: patente B; automunito/a. Contratto a tempo determinato 6 mesi, eventualmente prorogabili; orario notturno dalle ore 22 alle ore 7. (Rif. 9972 VM)

VARESE: APPRENDISTA ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’

Studio professionale di Varese cerca 1 APPRENDISTA ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’. Indispensabile possesso diploma scuola superiore in ambito amministrativo (ragioneria o similari); utilizzo pacchetto Office; indispensabile età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato; automuniti/e. Orario: tempo pieno. Contratto: apprendistato. (Rif. 9966 CC)

DAVERIO: CONTABILE CON ESPERIENZA

Studio professionale di Daverio cerca 1 CONTABILE CON ESPERIENZA. Indispensabile esperienza di almeno 3 anni nella gestione autonoma della contabilità ordinaria dalla prima nota al bilancio; preferibile provenienza da studi professionali; indispensabile possesso diploma di ragioneria o similari; ottimo utilizzo pacchetto Office; automuniti/e. Orario: tempo pieno (8.30 -13; 14-17.30). Contratto: tempo determinato 1 anno finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9960 CC)

VARESE: OPERAIO/A ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO

Per azienda di fabbricazione stampi e stampaggio materie plastiche nei pressi di Varese ricerchiamo 1 OPERAIO/A ADDETTO/A ALLO STAMPAGGIO con esperienza. La risorsa si occuperà di seguire la produzione di particolari di plastica, prodotti con presse ad iniezione, imballaggio dei particolari e relativa etichettatura, controllo qualità a vista e mediante utilizzo del calibro. Requisiti: esperienza nella mansione. Orario: 3 turni 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00. Contratto: iniziale contratto a tempo determinato di 3 mesi prorogabili. (Rif. 9958 BR)

VARESE: LAVAPIATTI

Ristorante di Varese cerca 1 LAVAPIATTI. La risorsa si occuperà di supportare il cuoco nel lavare pentolame e stoviglie e nel pulire le zone di preparazione e sala. Orario di lavoro part time 28 ore settimanali distribuite in turni. Nel weekend orario spezzato 11.00 – 14.00 e dalle 17.30 – 21.30. Contratto di lavoro: tempo determinato 6 mesi. (Rif. 9952 BR)

VARESE: COORDINATORE/TRICE PARCHEGGI

Per azienda di gestione parcheggi ricerchiamo 1 COORDINATORE/TRICE PARCHEGGI. La risorsa selezionata si occuperà di: contabilità, predisposizione ed organizzazione turni, svuoto casse, controlli operativi, rapporti con la committenza. Non richiesta esperienza nella mansione. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 8:00-16:30. Contratto: iniziale tempo determinato di 3 mesi scopo assunzione a tempo indeterminato. Luogo di lavoro: Varese. (Rif. 9950 CT)

VARESE: EDUCATORE/TRICE CON TITOLO

Organizzazione sociale di Varese cerca 1 EDUCATORE/TRICE CON TITOLO. Indispensabile possesso titolo di educatore (laurea triennale o scienze dell’educazione o formazione o titolo equipollente) per attività di sostegno educativo; indispensabile essere automuniti/e per turni anche notturni e festivi (h24). Orario: turni h24. Contratto: tempo determinato 5 mesi. (Rif. 9940 CC)

VARESE: AUTISTA PATENTE C+CQC

Azienda di distribuzione e servizi settore scavi e movimento terra cerca 1 AUTISTA PATENTE C+CQC. Indispensabile possesso patente C+CQC; preferibile esperienza con le macchine operatrici (escavatore, pale meccaniche). Orario: tempo pieno a giornata. Contratto: tempo determinato iniziale di 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9930 CC)

GAZZADA SCHIANNO: CARROZZIERE/A CON ESPERIENZA

Azienda che opera nel settore della metalmeccanica con sede a Gazzada Schianno cerca 1 CARROZZIERE/A CON ESPERIENZA. Orario di lavoro: 08:00-12:00, 14:00-18:00. Tipo di contratto: tempo pieno e determinato 1 anno con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9924 BR)

GAZZADA SCHIANNO: AUTISTA DI CARROATTREZZI

Azienda di Gazzada Schianno(VA) che opera nel settore della meccanica ricerca 1 AUTISTA DI CARROATTREZZI provvisto/a di patente C. Si offre contratto a tempo pieno, determinato di 1 anno con possibilità di stabilizzazione. Disponibilità su sabato, domenica e notturni. (Rif. 9922 BR)

GAZZADA SCHIANNO: MECCANICO/A AUTO

Officina automobilistica di Gazzada Schianno cerca 1 MECCANICO/A AUTO. La risorsa si occuperà dello smontaggio e della bonifica delle auto, dell’individuazione e della valutazione dei problemi con gli strumenti di diagnosi. Requisiti richiesti: esperienza nel settore auto di almeno 2 anni e patente di guida B. Orario di lavoro: full time dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Contratto a tempo determinato 1 anno. (Rif. 9921 BR)

BRUNELLO: SALDATORE/TRICE

Per azienda metalmeccanica nei pressi di Brunello ricerchiamo 1 SALDATORE/TRICE. La risorsa selezionata si occuperà di assemblare tramite saldatura di strutture di piccole dimensioni. Orario di lavoro: tempo pieno 8:00-12:00 e 13:30-17:30 da lunedì a venerdì. Contratto di lavoro: iniziale assunzione a tempo determinato finalizzata all’indeterminato. (Rif. 9919 CT)

MORNAGO: SALDATORE/TRICE TIG e a FILO

Per azienda metalmeccanica nei pressi di Mornago ricerchiamo 1 SALDATORE/TRICE TIG e a FILO. La risorsa selezionata si occuperà di saldatura di particolari in acciaio inox e ferro. Orario di lavoro: tempo pieno 8:30-12:30 e 13:30-17:30 da lunedì a venerdì. Contratto di lavoro: tempo indeterminato. (Rif. 9917 CT)

MORNAGO: DISEGNATORE/TRICE PROGETTISTA MECCANICO/A

Per azienda metalmeccanica nei pressi di Mornago ricerchiamo 1 DISEGNATORE/TRICE PROGETTISTA MECCANICO/A. La risorsa selezionata si occuperà di progettazione meccanica di particolari di carpenteria e meccanica leggera con utilizzo di Autocad, Solid Works, Inventor. Orario di lavoro: tempo pieno 8:30-12:30 e 13:30-17:30. Contratto di lavoro: apprendistato. (Rif. 9916 CT)

MORNAGO: ELETTRICISTI/E BORDO MACCHINA

Per azienda metalmeccanica nei pressi di Mornago ricerchiamo 2 ELETTRICISTI/E BORDO MACCHINA. Richiesta esperienza in ambito elettrico e/o titolo di studio in tale ambito; capacità di lettura di schemi elettrici. La risorsa si occuperà di realizzare piastre elettriche e bordo macchina per la grafica. Orario di lavoro: tempo pieno da lunedì a venerdì 8:30-12:30 e 13:30-17:30. Contratto di lavoro: tempo indeterminato. (Rif. 9908 CT)

VARESE: ADDETTI/E MONTAGGIO MACCHINE INDUSTRIALI.

Azienda metalmeccanica zona Varese cerca 2 ADDETTI/E MONTAGGIO MACCHINE INDUSTRIALI. Indispensabile esperienza di manutenzione; lettura disegno meccanico; utilizzo strumenti di misura ed attrezzature da banco; indispensabile residenza provincia di Varese o Como. Orario: tempo pieno a giornata. Contratto: tempo determinato 1 anno finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9903 CC)

VARESE: ADDETTO/A CENTRO LAVORO CNC

Azienda metalmeccanica zona Varese cerca 1 ADDETTO/A CENTRO LAVORO CNC. Indispensabile esperienza nella stessa mansione; indispensabile lettura disegno meccanico; è richiesta residenza in provincia di Varese. Orario: tempo pieno a giornata. Contratto: tempo determinato 1 anno finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9901 CC)

VARESE: ADDETTO/A TORNIO PARALLELO TRADIZIONALE

Azienda metalmeccanica zona Varese cerca 1 ADDETTO/A TORNIO PARALLELO TRADIZIONALE. Indispensabile esperienza nella stessa mansione su tornio parallelo tradizionale; tornitura tubi ed aste; indispensabile lettura disegno meccanico; indispensabile residenza provincia di Varese. Orario: tempo pieno giornata. Contratto: tempo determinato di 1 anno finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9900 CC)

CANTELLO: FALEGNAME

Per falegnameria nei pressi di Cantello ricerchiamo 1 FALEGNAME, anche senza esperienza. La risorsa selezionata si occuperà di creazione mobili artigianali su misura e posa esterna. Orario di lavoro: tempo pieno da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto: iniziale tempo determinato di 3 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9894 CT)

VARESE: BARISTA

Ricerchiamo, per bar-tabaccheria a Varese, 1 BARISTA. Attività: servizio al banco ed ai tavoli, caffetteria, preparazione e somministrazione apericena e piatti freddi per pause pranzo, attività di cassa. Requisiti richiesti: gradita esperienza (ma non indispensabile); domicilio nei pressi di Varese. Orario di lavoro: part time da lunedì a sabato 12:00-15:00 e 17:00-19:00. Contratto di lavoro: tempo determinato di 3 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9883 CT)

ARCISATE: MECCANICO/A AUTO

Officina automobilistica di Arcisate (Va) cerca 1 MECCANICO/A AUTO. La risorsa si occuperà dello smontaggio e della bonifica delle auto, dell’individuazione e della valutazione dei pezzi vendibili. Requisiti richiesti: esperienza nel settore auto di almeno 2 anni e patente di guida B. Orario di lavoro: full time dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Contratto a tempo indeterminato. (Rif. 9882 BR)

MALNATE: IMPIEGATO/A APPRENDISTA

Per industria del settore stampa grafica editoria nei pressi di Malnate ricerchiamo 1 IMPIEGATO/A APPRENDISTA. La risorsa si occuperà, in affiancamento al tutor, delle seguenti attività: interfaccia clienti, gestione commesse di stampa, progetti di stampa e verifica della loro fattibilità, gestione archivio impianti stampa. Requisiti richiesti: diploma ad indirizzo grafico; conoscenza base di Adobe Illustrator ed Acrobat; conoscenza base della lingua inglese. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 9:00-13:00 e 14:00-18:00. Contratto: apprendistato. (Rif. 9877 CT)

VARESE: CAPO TURNO CAMBIO STAMPI

Azienda di stampaggio materie plastiche zona Varese cerca 1 CAPO TURNO CAMBIO STAMPI. Indispensabile esperienza di almeno 2 anni come addetto/a cambio stampi ad iniezione; capacità di impostazione parametri sulle presse ad iniezione; eseguire manutenzione ordinaria su stampi e presse; uso PC; preferibile possesso patentino muletto; indispensabile residenza provincia di Varese; automuniti/e. Orario: tempo pieno su turni diurni (6-14; 14-22) Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9866 CC)

VARESE: ASA/OSS

Residenza sanitaria assistenziale zona Varese cerca 1 ASA/OSS. Indispensabile possesso attestato di qualifica ausiliario socio assistenziale (ASA o OSS); preferibile esperienza; residenza zone limitrofe Varese; automuniti/e. Orario: tempo pieno 38 ore settimanali su turni con disponibilità a qualche notte al mese (7-14; 14-21; 21-7). Contratto: tempo determinato iniziale di 12 mesi (contratto UNEBA con 14 mensilità) finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9845 CC)

VARESE: BANCHISTA DI PELLETTERIA

Azienda artigianale di produzione articoli di pelletteria zona Varese cerca 1 BANCHISTA DI PELLETTERIA. Indispensabile esperienza di almeno 2 anni nella stessa mansione e settore per attività di assemblaggio pelli e utilizzo attrezzi e macchine per smussare, tagliare, raspare, incollare pelli; indispensabile residenza zone limitrofe città di Varese. Orario: tempo pieno (08-12.30; 14-17.30) Contratto: tempo determinato iniziale di 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9753 CC)

SALTRIO: RIMAGLIATRICE/TORE

Azienda artigiana di confezione di abbigliamento di Saltrio cerca 1 RIMAGLIATRICE/TORE. Preferibile almeno sei mesi di esperienza su macchina rimagliatrice; indispensabile essere automuniti/e e risiedere nelle zone limitrofe. Orario: tempo pieno (8-17) Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9692 CC)

AZZATE: OPERAIO/A EDILE

Ricerchiamo OPERAIO/A EDILE per realtà di costruzioni in Azzate. La risorsa selezionata si occuperà di edilizia generale ed impiantistica civile ed industriale. Requisiti richiesti: esperienza, anche minima, in ambito edile e/o idraulico e/o elettrico; essere automuniti/e. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 8 ore giornaliere nella fascia oraria 7:30-17:30. Contratto: tempo determinato iniziale di 3 mesi finalizzato all’indeterminato. (Rif. 9537)

VARESE: RIPARATORE/TRICE ELETTRODOMESTICI

Azienda di riparazione elettrodomestici di Varese cerca 1 RIPARATORE/TRICE ELETTRODOMESTICI. Indispensabile esperienza o capacità riparazione elettrodomestici a domicilio (lavatrici, lavastoviglie, forni, frigoriferi, asciugatrici); preferibile formazione in ambito elettrico; residenza provincia di Varese; indispensabile patente B per guida mezzo aziendale; disponibilità a trasferte di giornata sulla provincia di Varese. Orario: tempo pieno dalle 8 alle 16. Contratto: tempo determinato 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9433 CC)

VARESE: TIROCINIO come INSTALLATORE/TRICE ELETTRICO/A ED ELETTRONICO/A

Azienda settore elettrotecnico di Varese offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come INSTALLATORE/TRICE ELETTRICO/A ED ELETTRONICO/A. Il/la tirocinante si occuperà dell’installazione e della manutenzione di impianti elettrici tra cui impianti citofonici, fotovoltaici, radio e televisivi. Requisiti richiesti: licenza media o diploma di scuola media superiore; patente B; automunito/a. Disponibilità a trasferte in accompagnamento al tutor aziendale. Durata 6 mesi, orario tempo pieno dal lunedì al venerdì. E’ prevista indennità di tirocinio (Rif. 9983 VM)

VARESE: TIROCINIO come INSTALLATORE/TRICE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO

Azienda settore idraulico di Varese offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come INSTALLATORE/TRICE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO. Il/la tirocinante si occuperà dell’installazione e manutenzione di impianti idraulici come impianti di riscaldamento, di condizionamento e sanitari. Requisiti richiesti: licenza media o diploma di scuola media superiore; patente B; automunito/a. Disponibilità a trasferte in accompagnamento al tutor aziendale. Durata 6 mesi, orario tempo pieno dal lunedì al venerdì. E’ prevista indennità di tirocinio (Rif. 9982 VM)

VARESE: TIROCINIO come COMMESSO/A DI VENDITA

Azienda di telecomunicazioni di Varese offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come COMMESSO/A DI VENDITA. Il/la tirocinante si occuperà della gestione della clientela e della vendita ed assistenza dei prodotti di telefonia. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore; discreta conoscenza della lingua inglese; buona conoscenza uso PC e pacchetto Office; patente B; automunito/a. Durata 6 mesi, orario tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio (Rif. 9981 VM)

GAZZADA SCHIANNO: TIROCINO come OPERATORE/TRICE D’UFFICIO

Azienda settore metalmeccanico di Gazzada Schianno offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINO come OPERATORE/TRICE D’UFFICIO. Il/la tirocinante si occuperà della gestione della posta, dell’accettazione clienti, della gestione degli ordini e dell’archiviazione dei documenti. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore; discreta conoscenza della lingua inglese; buona conoscenza del pacchetto Office; patente B; automunito/a. Età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato. Durata 6 mesi. E’ prevista indennità di tirocinio (Rif. 9945 VM)

PORTO CERESIO: TIROCINIO come OPERATORE/TRICE D’UFFICIO

Azienda settore finanziario di Porto Ceresio offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come OPERATORE/TRICE D’UFFICIO. Il/la tirocinante si occuperà della gestione delle telefonate, della posta elettronica, dell’agenda appuntamenti e dell’archiviazione dei documenti. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore; discreta conoscenza dell’inglese; patente B, automunito/a. Età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato. Durata 6 mesi, orario tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 9873 VM)

VARESE: TIROCINIO come BARISTA

Bar di Varese offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come BARISTA. Il/La tirocinante si occuperà della caffetteria e della vendita del caffè. Dovrà prendere le ordinazioni e servire ai tavoli. Requisiti richiesti: preferibile diploma di scuola media superiore; discreta conoscenza dell’inglese; patente B; automunito/a. Età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato. Durata 6 mesi, orario tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio (Rif. 9859 VM)

VARESE, BESOZZO, BUGUGGIATE, CASSANO MAGNAGO, SALTRIO, ANGERA, ARCISATE: TIROCINI nei reparti MACELLERIA E SALUMERIA

Azienda del settore Grande Distribuzione offre la possibilità di effettuare 7 TIROCINI nei reparti MACELLERIA E SALUMERIA dei supermercati di VARESE, BESOZZO, BUGUGGIATE, CASSANO MAGNAGO, SALTRIO, ANGERA ED ARCISATE. I/le tirocinanti potranno imparare le tecniche di lavorazione dei salumi, formaggi e carni con la corretta applicazione degli strumenti di reparto. Dovranno relazionarsi con la clientela e i colleghi di reparto/negozi. Requisiti richiesti: preferibile diploma alberghiero o qualifica professionale ristorazione/enogastronomia. Patente B; automunito/a; disponibilità a trasferte in accompagnamento al tutor. Età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato. Durata 6 mesi, orario tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 9841 VM)

VARESE: TIROCINO come TECNICO/A INFORMATICO/A

Azienda informatica di Varese offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINO come TECNICO/A INFORMATICO/A. Il/la tirocinante si occuperà dell’accoglienza clienti, analisi problematiche tecniche, stesura preventivi di riparazione, riparazione HW (PC/notebook/tablet), approfondimenti lato clienti/networking. Requisiti richiesti: preferibile diploma di perito informatico; buona conoscenza della lingua inglese. Buona conoscenza del pacchetto Office; conoscenza dei sistemi operativi; Microsoft (PC/Server); configurazione ed installazione di hardware e software. Patente B; automunito/a; disponibilità a trasferte in accompagnamento al tutor. Età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato. Durata 6 mesi, dal lunedì al venerdì, orario tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 9839 VM)

VARESE: TIROCINO come OPERATORE/TRICE D’UFFICIO

Azienda elaborazioni dati di Varese offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINO come OPERATORE/TRICE D’UFFICIO. Il/la tirocinante si occuperà della elaborazione e della registrazione elettronica dei dati aziendali attraverso l’utilizzo di appositi software gestionali. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore; discreta conoscenza della lingua inglese; buona conoscenza del pacchetto Office e della posta elettronica; patente B; automunito/a; disponibilità a trasferte in accompagnamento al tutor. Età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato. Durata 6 mesi, dal lunedì al venerdì, orario tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 9789)

SALTRIO: TIROCINIO COME MAGLIERISTA

Azienda tessile artigiana di Saltrio offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come MAGLIERISTA. Il/la tirocinante potrà acquisire la capacità di confezionare un capo di maglieria utilizzando la macchina da rimaglio; si relazionerà con titolare e colleghi. Requisiti richiesti: è necessario essere automuniti/e per raggiungere il posto di lavoro ed avere la volontà di imparare un mestiere. E’ prevista indennità di tirocinio. Durata: 6 mesi a tempo pieno dal lunedì al venerdì. (Rif. 9694 VM)

VARESE: TIROCINIO come COMMESSO/A DI VENDITA

Azienda settore abbigliamento di Varese offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come COMMESSO/A DI VENDITA. Il/la tirocinante si occuperà della vendita al dettaglio di capi di abbigliamento. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore. Buona conoscenza del pacchetto Office; discreta conoscenza della lingua inglese. Preferibile patente B. Età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato. Durata 3 mesi, orario tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio (Rif. 9591 VM)

