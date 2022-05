Ubriaco in mezzo alla strada aggredisce i Carabinieri, 51enne in manette a Comerio

È successo, giovedì 12 maggio a Comerio, quando nella tarda serata sulla Strada Statale 394 di via Piave, un uomo, 51enne italiano, disoccupato e pregiudicato, è stato

segnalato mentre visibilmente ubriaco barcollava al centro della carreggiata creando pericolo per sé stesso e per gli automobilisti.

All’arrivo dei Carabinieri l’uomo li ha aggrediti fisicamente con calci e spintoni cercando di sottrarsi al controllo. Fortunatamente nessuna contusione per i militari mentre l’uomo, immediatamente bloccato, è stata arrestato per violenza e resistenza a un pubblico ufficiale.

L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato trasportato presso l’ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese per gli accertamenti e le cure del caso in merito al suo stato di alterazione psico-fisica e piantonato dai militari fino alla mattinata di venerdì 13 maggio, quando è stato sottoposto alla direttissima che ha visto convalidare l’arresto e disporre la liberazione in attesa del processo.