Ultima di campionato in Valle d’Aosta per il Varese, antipasto dei playoff

Ultimi 90 minuti di campionato per il Varese che affronta la trasferta in Valle d’Aosta per affrontare il Pdhae. A Montjovet (fischio d’inizio alle ore 16.00) i biancorossi affronteranno una gara senza molto in palio: le opportunità di terzo posto sono rarefatte, il quinto posto è a distanza di sicurezza e anche il Pdhae ha terminato in anticipo la stagione con la salvezza matematica.

Anche per questo le scelte di mister Gianluca Porro saranno già in ottica playoff: sarà difficile vedere in campo i diffidati Marcaletti, Piraccini e Pastore, mentre tra i convocati tornerà Foschiani dopo aver scontato il turno di squalifica.

Protagonisti a parte, da non sbagliare sarà l’approccio alla gara: vincere aiuta a vincere e perdere il buon ritmo trovato nelle ultime giornate potrebbe essere un passo falso a una settimana dal primo turno dei playoff. I valdostani possono essere un importante banco di prova: il valore della rosa è importante e rapprensentano un ottimo antipasto in vista della post season.

La pensa così mister Gianluca Porro, che alla vigilia della gara ha detto: «Sappiamo cosa dobbiamo fare, ovvero una partita importante sia a livello agonistico che mentale. Dobbiamo chiudere bene la stagione sapendo che questa partita può essere formativa per la successiva. Di fronte troveremo un Pont Donnaz che sta preparando bene lagara e darà il massimo fino alla fine. Noi dobbiamo pensare a vincere, poi quello che succederà sugli altri campi non ci interessa: abbiamo solo da guadagnarci ma non da perderci. La filosofia che ci deve accompagnare è quella di un passo per volta. Il passo di adesso si chiama PDHAE, da martedì penseremo ai playoff. Siamo contati ma non è una giustificazione o un alibi e come sempre mi aspetto tanto da chi sarà chiamato in causa. Da martedì l’obiettivo è quello di recuperare più giocatori possibili in vista dei playoff».

