Ultima trasferta dell’anno per la Caronnese a Sestri Levante

Raggiunta la salvezza e quota 50 punti, la Caronnese non ha più molto da chiedere al campionato e si godrà gli ultimi 180 minuti in serenità, anche se quella finestrella che ancora potrebbe portare ai playoff è in testa a mister Manuel Scalise. Domenica 8 maggio (ore 16.00) i rossoblu affronteranno l’ultima trasferta della stagione andando ad affrontare il Sestri Levante, a sua volta in una tranquilla situazione di classifica a 51 punti.

L’allenatore della Caronnese presenta così la gara in Ligura: «Abbiamo affrontato momenti delicati, ma dopo il girone di andata c’è stata la svolta e questo gruppo ha dimostrato di essere unito. Raggiunta la salvezza abbiamo altri nuovi obiettivi da raggiungere e il sogno, che speriamo di realizzare con due vittorie in queste ultime due di campionato. Vogliamo chiudere come una delle migliori difese del campionato, sono convinto che la squadra farà due partite solide. I giovani sono migliorati e si stanno giocando bene le loro chance».

SERIE D GIRONE A – XXXVII GIORNATA

Domenica 8 maggio ore 16.00: Asti – Lavagnese; Borgosesia – Gozzano; Bra – Casale; Chieri – Novara; Varese – Saluzzo; Derthona – Sanremese; Imperia – Fossano; Ligorna – Pdhae; Rg Ticino – Vado; Sestri Levante – Caronnese

CLASSIFICA: Novara 79; Sanremese 71; Casale 60; Varese 57; Derthona 55; Bra, Chieri 52; Sestri Levante 51; Caronnese 50; Borgosesia 48; Gozzano, Vado, Pdhae 47; Ligorna 46; Asti 44; Rg Ticino 41; Fossano 40; Lavagnese 30; Imperia 29; Saluzzo 18.

VERDETTI: Novara promosso in Serie C; Sanremese e Casale qualificate per i playoff; Lavagnese, Imperia e Saluzzo retrocesse.