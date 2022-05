Ultimi della classe, domenica 29 maggio al Teatro di Varese

La compagnia teatrale “Il volto di velluto” torna in scena il 29 maggio 2022, ore 16.30, al teatro di Varese con lo spettacolo sul disagio giovanile post-pandemia

La compagnia teatrale “Il volto di velluto” torna in scena il 29 maggio 2022, ore 16.30, al teatro di Varese con lo spettacolo sul disagio giovanile post-pandemia dal titolo “Ultimi della classe – disperanti anime ribelli -”, contestualmente alla rassegna “Ama-te”. L’intero incasso sarà devoluto all’associazione Good Samaritan ODV di Caronno Varesino che si occupa di cooperazione internazionale in Uganda.

“Ultimi della classe” è un testo che nasce da un vero e proprio esperimento drammaturgico: sedici personaggi, sedici storie diverse e coinvolgenti nate dalla collaborazione attiva tra altrettanti giovani allievi attori e l’autore, Matteo Tibiletti.

Durante l’emergenza sanitaria, il gruppo di teatro “giovani” de “Il volto di velluto” di Brenta, trovandosi costretto, come molte altre realtà, alla scomoda ma pur sempre necessaria pratica della didattica a distanza, si è reinventato in chiave drammaturgica con un entusiasmo e con risultati davvero stupefacenti!

L’idea di base dell’autore, ovvero quella dell’occupazione di una scuola da parte di un gruppo di studenti in rivolta contro l’avallo del governo alla DAD come misura necessaria anche una volta terminata l’emergenza sanitaria, è stata proposta al gruppo prima ancora della stesura del copione, con il preciso intento di far redigere a ciascun allievo attore la biografia del proprio personaggio.

Da questo spunto, sono nati dei veri e propri racconti brevi, nei quali gli allievi hanno sapientemente miscelato elementi del proprio vissuto reale con altri di fantasia, arricchendo oltremodo il materiale di partenza.

L’associazione Good Samaritan

Good Samaritan ODV è un’associazione di Caronno Varesino che si occupa di COOPERAZIONE INTERNAZIONALE e realizza progetti di sviluppo, in più aree di competenza, in nord Uganda, Africa. Aiuta e sostiene la fascia più povera della popolazione: i bambini, i ragazzi orfani, le persone colpite da gravi malattie e disabilità fisiche. Il progetto “ragazze madri”, a cui verrà devoluto l’incasso, nasce in seguito agli abusi subiti dalle giovani donne durante il periodo di lockdown. L’improvvisa gravidanza costringe le ragazze a interrompere il percorso scolastico e il reintegro è estremamente difficile: alle difficoltà legate alla gestione del bambino, si aggiungono i nuovi bisogni di natura economica a cui dare priorità.

L’obiettivo di Good Samaritan è di far terminare loro il percorso scolastico abbandonato o di intraprendere una formazione specifica per l’avvio e la gestione di un piccolo business; garantire supporto psicologico, sostenere le spese mediche e alimentari, determinanti per la cura del bambino e per permettere loro di concentrarsi sulla formazione scolastica.

Il nostro sito: www.good-samaritan.it

La nostra pagina Facebook: GoodSamaritanODV

Il nostro account Instagram: @goodsamaritanodv

I biglietti possono essere prenotati sul sito dell’associazione (clicca qui), ritirati e pagati direttamente in teatro il giorno dello spettacolo, oppure possono essere acquistati presso il negozio Crazy Comics and Games di via medaglie d’oro, Varese o telefonando alla segreteria de “Il volto di velluto” al numero 3479238808.

Il cast

Giulia Arzeni, Leonardo Brovelli, Luca Lama, Leonardo Zardini, Rebecca Pavone, Edoardo Ghiringhelli, Lia Di Chiara, Elisabetta Crestani, Giada Perna, Claudia Boldrini, Michela Introini, Linda Curaggi, Elettra Martini, Alice Fantoni, Martina Imperatore, Sofia Mautone.

Regia: Emanuela Legno, Matteo Tibiletti

Scene: Tatiana Marasti, Sara Cremona

Assistenti alla regia: Elettra Martini, Linda Curaggi

Foto di scena: Camilla Zetta