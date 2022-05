Un bar e stanze singole, doppie, triple: è l’hotel per insetti dei bimbi del Bosco Verde

Da queste parti è difficile vedere i bambini stare chiusi in classe, quale che sia il tempo infatti i bambini del Bosco Verde di Castello Cabiaglio sono abituati a vivere mille avventure a contatto con la natura. Anche i giochi sono quasi sempre di materiale naturale o frutto di una creativa opera di riciclo.

Le “volpi” della scuola ( i bimbi più grandi), in questi giorni si sono cimentate nella costruzione di un vero e proprio hotel destinato ad accogliere i piccoli amici insetti. Ragni, moscerini, coccinelle e cimici: qui “la ciabatta” è vietata e ogni essere vivente viene riconosciuto nella sua unicità, e come tale rispettato e accolto. Un messaggio educativo importante, che va al di là dell’ambientalismo.

“Al piano terra potete trovate il bar fiorellino e ai piani superiori camere doppie e triple… anche camere con lettini singoli”, hanno dichiarato i bimbi, che hanno le idee decisamente chiare su come la struttura deve essere pensata per offrire il massimo comfort ai futuri ospiti.

Contestualmente, nel giardino della scuola, sono apparsi altri tipi di insetti e animali tutti da ridere e frutto di un progetto creativo di riuso dei materiali che, anziché diventare “di scarto”, si sono trasformati in buffi compagni di giochi.

Come dichiarano gli educatori, «Qui non c’è bisogno di fare “le schede” per imparare cosa sia l’autunno, la primavera, un albero. Qui i bambini vivono le stagioni e la natura e apprendono con l’esperienza».

Peccato per ora non ci siano stanze per ospitare anche… animali a due zampe in cerca di fuga dalla città.