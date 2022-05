“Un borgo di libri”: gli incontri con gli autori a Cairate

Inizierà mercoledì 11 maggio, la rassegna letteraria itinerante sul territorio di Cairate intitolata Un borgo di libri, che proseguirà fino a ottobre.

La rassegna, organizzata dal Comune di Cairate in collaborazione con la libreria Millestorie di Fagnano Olona, avrà come prima tappa il Circolo Felice Cavallotti di Cairate, che è tra i promotori dell’iniziativa letteraria.

«Il primo ospite della serata – spiega l’assessore alla cultura e all’istruzione del Comune di Cairate – Cristina Luonisarà lo scrittore Piergiorgio Pulixi che presenterà i suoi ultimi due romanzi: Per mia colpa e Il mistero dei bambini ombra. La serata inizierà alle ore 19:30 con un aperitivo (a pagamento) insieme allo scrittore al Circolo Felice Cavallotti in via Anforelli 7 a Cairate. La presentazione dei libri inizierà alle ore 20:30».

«Prossimamente saranno rese note le successive date della manifestazione e i nomi degli altri Autori che presenteranno i loro libri».