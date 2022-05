Un ciclotour alla scoperta del volto tessile di Busto Arsizio con gli studenti dell’Ite Tosi

Si chiama “Tessi tour” ed è un itinerario turistico che mostra il volto tessile, passato e presente, della città di Busto Arsizio. È stato ideato e progettato dagli studenti della 4B dell’indirizzo turistico dell’Ite Tosi.

Questo pomeriggio, mercoledì 25 maggio, alle ore 18 in aula magna, i ragazzi presenteranno ufficiale il percorso realizzato all’interno di un progetto di PCTO in collaborazione con Legambiente Bustoverde e con Marco Fardelli architetto bustocco che si occupa di mobilità sostenibile (EPMC Verona) e con Palmira Balestreri per Legambiente BustoVerde.

Il ciclopercorso si sviluppa per 12 km alla scoperta delle preesistenze storico industriali legate al mondo del tessile nel territorio di Busto Arsizio, nell’ambito di un ampio programma di visite turistiche in bicicletta per la città di Busto.