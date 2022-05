Un fine settimana con pioggia e nuvole, ma da lunedì tronerà sole e caldo

“Un vortice depressionario evolve lentamente sull’Italia meridionale e raggiunge con le sue nuvole e correnti umide ma miti da SE anche la regione padano alpina fino a domenica. Da lunedì miglioramento e inizio di un nuovo periodo di bel tempo primaverile grazie all’anticiclone atlantico che si espanderà fino alle Alpi“: è questa la foto meteo fatta dal Centro Geofisico Prealpino per il fine settimana che si apre oggi, 6 maggio.

Per la giornata di venerdì “molto nuvoloso o coperto con piogge al mattino, più frequenti sul Piemonte e sulla pianura padana. Altrove solo deboli intermittenti o asciutto. Nel pomeriggio piogge in attenuazione ma con isolati rovesci su Valtellina e Orobie“. Sabato “ancora molto nuvoloso con possibili rovesci pomeridiani su Alpi e Prealpi dal pomeriggio. Sulla pianura solo quattro gocce oppure asciutto”, mentre domenica il tempo sarà “al mattino nuvoloso e ancora qualche debole pioggia. Nel pomeriggio possibili schiarite nuvole torreggianti con isolati rovesci sui rilievi. Temperature massime in rialzo di un paio di gradi”.

La tendenza per l’inizio di settimana prossima sarà quella di giornate “abbastanza soleggiate“ per lunedì con “annuvolamenti cumuliformi pomeridiani con rari rovesci sui monti“. Martedì 10 maggio “bel tempo primaverile, soleggiato e caldo, massime oltre 25°C“.