Un grande Legnano vola in finale playoff: Folgore Caratese battuta 2-0

Grande prestazione del Legnano che batte per 2-0 la Folgore Caratese ed accede alla finale playoff, dove ad attendere i lilla ci sarà la Casatese, vincente per 2-0 sul Brusaporto nell’altra semifinale del Girone B di Serie D. Match-winner di giornata Ravasi e Confalonieri, ma merita una menzione d’onore anche Tamma, che ha salvato i suoi a più riprese con diverse parate eccezionali. I ragazzi di Sgrò torneranno in campo domenica 29 maggio per mettere la ciliegina sulla torta ad una stagione esaltante.

Passano pochi secondi e gli ospiti si rendono subito pericolosi con Gomez che sbuca alle spalle della difesa lilla su un lancio lungo e colpisce di testa, pallone che termina a lato ma non di molto. Al 10’ Alma ha sulla testa il pallone del vantaggio, ma riesce solo a sfiorare il cross perfetto di Alabisio, facendo dormire sonni tranquilli a Tamma. Al 15’ primo squillo del Legnano in maniera un po’ fortunosa: il mancino di Beretta dal limite trova una deviazione che lo rende una sorta di pallonetto che centra la traversa, non perfetto Merelli nell’occasione che valuta male la traiettoria. Di tutt’altro spessore l’intervento di Tamma sul ribaltamento di fronte, quando il numero 1 lilla si allunga perfettamente sulla rasoiata al limite di Konè destinata all’angolino basso, aiutandosi con il palo per sventare il pericolo. Al 27’ palla recuperata da Gasparri che punta la porta e calcia dai 25 metri, il suo collo destro termina però alto sulla traversa. Qualche minuto più tardi incursione di Bingo che porta palla fino al limite e calcia, ne esce però una conclusione abbastanza lenta e leggibile che termina a lato. Allo scadere buono spunto di Konè che salta bene Caradonna accentrandosi ma sparacchia fuori al momento del tiro.

Al 51’ prima occasione del secondo tempo per il Legnano, con Ravasi che cerca di girare in porta la punizione dalla trequarti di Bingo, colpo di testa centrale. La Folgore Caratese si fa vedere per la prima volta dalle parti di Tamma solamente al 67’ con un bel tiro di controbalzo dai 35 metri di capitan Derosa, respinge lateralmente il portiere di casa. A 20 minuti dalla fine si sblocca finalmente la partita: corner perfetto del neoentrato Di Lernia che pesca Ravasi, bravo a girarla all’angolino di testa ed a fare 1-0. Il numero 9 lilla non segnava dal 9 marzo in casa del Villa Valle. Gli ospiti però non demordono e 5 minuti più tardi vanno a spanne dal pareggio con la punizione perfetta di Alma che si stampa sul palo difeso da Tamma, assistito stavolta dalla buona sorte. Al 77’ entra Barazzetta e ci impiega solamente una manciata di secondi a mandare in porta Confalonieri con un filtrante perfetto, il diagonale del centrocampista legnanese è destinato all’angolino ma trova il piede di un avversario a negargli la gioia del gol. Sul corner successivo Barbui incorna di testa ma non centra il bersaglio. All’80’ tutti in piedi per il capolavoro di Edoardo Confalonieri: la mezzala di Sgrò riceve al limite da Barbui, se la sistema sul destro e fa partire una conclusione perfetta per potenza e precisione che termina all’incrocio dei pali, dove Merelli non può arrivare. Brianzoli che rispondono qualche minuto dopo con Konè che si libera al tiro sulla destra, trovando però la risposta attenta di Tamma sul primo palo. Nei minuti di recupero il numero 1 lilla suggella una prestazione sensazionale con un altro intervento strepitoso, salvando stavolta su un destro a giro di Kouda, assicurandosi così un meritatissimo clean sheet.

Grandi sorrisi a fine gara per mister Marco Sgrò: «Ai ragazzi in settimana ho detto di mettere la ciliegina sulla torta a questa stagione e ci sono riusciti. A settembre sinceramente non mi aspettavo di arrivare dove siamo arrivati, perciò non posso che sottolineare la grande stagione fatta dai miei ragazzi. Ora – ha concluso l’allenatore lilla- ci attende un’altra battaglia e ce la metteremo tutta per vincere». Contento anche il presidente del Legnano, Giovanni Munafò, che ha evidenziato come «vincere i playoff è qualcosa a cui la società tiene molto».

LEGNANO-FOLGORE CARATESE 2-0

Legnano: Tamma, Caradonna, Bini, Bettoni (dal 67’ Robbiati), Moracchioli, Confalonieri, Ronzoni (dal 75’ Barbui), Beretta (dal 46’ Di Lernia), Bingo (dal 75’ Barazzetta), Ravasi (dall’83’ Quaggio), Gasparri. A disposizione: Tolomeo, Bertonelli, Bertoli, Becchi. Allenatore: Sgrò.

Folgore Caratese: Merelli, Alabisio, Grbic (dal 50’ Felici), Troiano (dall’83’ Kouda), Gigli, Romano (dal 67’ Lo Faso), Konè, Alma, Di Stefano (dal 60’ Ciko), Gomez, Derosa (dall’83’ Fognini). A disposizione: Nocco, Esposito, Bianchi, Repetto. Allenatore: Longo.

Arbitro: Bocchini di Roma.

Ammoniti: Gomez (FC), Ronzoni (L), Derosa (FC), Confalonieri (L), Quaggio (L), Fognini (FC)