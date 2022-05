Un polo per l’infanzia: così Cassano Magnago spera nel Pnrr

Cassano Magnago spera nel Pnnr in un nuovo polo per l’infanzia in via Lazio. Lo scopo del progetto è realizzare un punto di riferimento per la fascia 0-6 anni con tre sezioni per un asilo nido e sei per la scuola materna, in un’area complessiva di 6mila 780 metri quadrati. A marzo il comune ha ottenuto i finanziamenti bando regionale che distribusce fondi europei per la rigenerazione urbana per il recupero di Casa Sommaruga (pari a 383mila euro).

Lo scorso 28 febbraio l’amministrazione comunale ha presentato la propria candidatura finalizzata a ottenere un finanziamento di circa 4,2 milioni di euro.

Il progetto è pensato sulla base delle esigenze evolutive dei bambini, con spazi per le attività didattiche e ludiche, pranzi e riposo. La struttura sarà su due piani, con soluzioni ottimali sia per i bambini sia per il personale. Verrà inoltre privilegiata la fruibilità degli ambienti e del verde esterno.

Il parcheggio è previsto direttamente in via Lazio dove, attraverso una piazza pavimentata e a verde, ci sarà l’ingresso principale (caratterizzato da tettoia e bussola).

A lato ci sarà l’ingresso riservato al personale, agli addetti agli approvvigionamenti e l’accesso ai locali tecnici. Il piano terra sarà destinato alla centrale termica, al locale contatori, alla cucina, alla dispensa e spogliatoi, mentre al piano primo saranno collocati gli uffici amministrativi della direzione didattica e spogliatoi per insegnanti (muniti di servizi igienici).