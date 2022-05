Un ponte tra Fagnano Olona e Dairago nel nome della via Francisca

La Via Francisca cresce e sviluppa sempre nuovi progetti.

Questa volta i protagonisti sono i Calimali, storica associazione che anima un tratto della Valle Olona e che da anni si impegna per la sua valorizzazione e che gestisce”l’approdo Calipolis” a Fagnano Olona, dove nel week end c’è un servizio ristoro e ha sempre aperto uno spazio con tavoli e servizi igienici per chi cammina su quel percorso o vuole solo passare qualche ora nel verde.

Domenica mattina il presidente Claudio Caccin con il sindaco di Fagnano Olona, Marco Baroffio, la collega di Dairago Paola Rolfi e il nostro direttore Marco Giovannelli in qualità di autore della guida ufficiale del cammino edita da “Terre di Mezzo”, hanno inaugurato un nuovo pannello con le foto e tutte le tappe del cammino storico. «Questo gemellaggio tra le due comunità – ha detto il sindaco di Dairago – è un passaggio importante per perché la lentezza con cui si percorre la Via permette di conoscere il territorio».

Il cammino è storia, natura, benessere fisico e spirituale e il sindaco di Fagnano Olona ha rimarcato anche «L’importanza della memoria come elemento fondante delle nostre comunità. Oggi dopo secoli possiamo percorrere queste strade in pace dove un tempo i pellegrini per arrivare a Roma rischiavano la propria vita».

La Via é percorsa da sempre più persone e proprio in questi giorni sono in cammino pellegrini provenienti da Zurigo, Milano e altre zone d’Italia. «Questa inaugurazione – ha detto Giovannelli – é importante perché il lavoro dei Calimali non é solo divulgativo. C’è un grande senso di accoglienza e attenzione verso chi si mette un cammino. La Via è viva e non solo perché siamo alla seconda edizione della Guida, che testimonia il grande interesse verso questa proposta, ma perché tutto il tracciato è in sicurezza, ben segnalato e abbiamo una rete di oltre quaranta accoglienze di vario genere da Lavena Ponte Tresa fino a Pavia. Chiunque percorre la Francisca resta stupito e meravigliato per la natura, i beni artistici e storici che si incontrano. Il cammino é anche occasione di conoscenza del territorio e l’impegno di tante comunità ne sono un gran bel segno».

In occasione dell’inaugurazione oggi un gruppo di circa 50 persone, guidate da Aurora Bignardi, ha percorso il tratto della quarta tappa dai Calimali a Fagnano Olona fino a Dairago. Prima del cartello inaugurato domenica 29, anche il Rotary aveva realizzato dei cartelli nuovi lungo la valle e per la Francisca.