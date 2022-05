“Un sorso e poi tutto ha cominciato a girare”. In aula il racconto della festa di Induno Olona con la droga dello stupro

“Questa roba ti fa rilassare”. Lui alto, moro, occhi azzurri e palestrato. Lei 17 anni che prende la bevanda e ne beve un sorso.

«Poi la testa cominciava a girare, vedevo triplo. Mi sono svegliata in ospedale, mi faceva male la testa e non riuscivo a muovermi. Avevo male alla testa e le amiche mi hanno detto che perdevo bava dalla bocca».

È il racconto in aula di una delle giovanissime partecipanti alla festa di Induno Olona scoperta dalle Volanti della polizia di Varese nel marzo di tre anni fa. Ad essere soccorsa una ragazzina in coma in un parcheggio multipiano, con le amiche nel panico che avevano spiegato agli agenti di quel ragazzo grande e grosso che in una stanza della festa faceva quei cocktail “corretti”.

Da qui il blitz nella villa di Induno Olona nel cuore della notte, i sequestri e la perquisizione anche a casa del ragazzo (che arriva da Chiavenna) oggi imputato: nella sua abitazione la Narcotici di Sondrio gli trovò oltre 10 litri di “Gbl”, la droga dello stupro. Nel cellulare la polizia ha trovato i messaggi: “Porto il kit completo”, scriveva ai padroni di casa.

L’imputato aveva ammesso fin da subito le sue responsabilità, specificando di aver comprato la sostanza on line, e ha già risarcito con 5.000 euro la parte offesa: il difensore Camilla Paruccini aveva proposto un patteggiamento a un anno e 8 mesi, rigettato però dal Collegio. Prossima udienza il 20 ottobre.