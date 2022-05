Un ulivo a San Fermo per Silvia e Alessandro, vittime della tragedia del Mottarone

Un ulivo per Silvia Malnati e Alessandro Merlo, piantato nel parco di via Pergine a San Fermo, il quartiere che li ha visti nascere, dove si sono conosciuti e innamorati e dove avevano iniziato a costruire la loro vita insieme, stroncata dalla tragedia del Mottarone il 23 maggio 2021.

Ieri sera, lunedì 23 maggio 2022, a un anno esatto dall’incidente alla funicolare e dopo la commemorazione ufficiale delle 14 vittime a Stresa, i familiari di Silvia e Alessandro assieme a pochi amici si sono riuniti al parco di via Pergine per una cerimonia più intima e raccolta, attorno all’Ulivo piantato nei giorni scorsi per ricordare Silvia e Alessandro nel luogo dove sono cresciuti.

Sulla targa piantata accanto all’Ulivo i loro nomi e una promessa: “Tutto ciò che abbiamo amato profondamente non potrà mai andare perduto”.