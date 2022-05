Un vaccino contro i tumori: a che punto è la ricerca dell’Università dell’Insubria

Come funzionano i vaccini contro i tumori e a che punto è la ricerca. Lo racconta la professoressa Greta Forlani nella seconda puntata di “Dodici storie di scienza”, la nuova docuserie dell’Università dell’Insubria condotta da Alessandro Cecchi Paone e pubblicata su youtube e sui canali social dell’Ateneo.

Dopo il debutto della serie, due settimane fa, con un video dedicato ai nuovi antibiotici e bioinsetticidi che la natura può offrire per combattere le infezioni batteriche, l’Insubria ha appena pubblicato la seconda puntata della serie.

Intervistata dal noto giornalista e conduttore televisivo, la professoressa Greta Forlani racconta il lavoro di studio e ricerca sui nuovi approcci di vaccinazione antitumorale, basati sulla stimolazione efficace delle cellule cardine dell’immunità adattativa, i linfociti T helper.

«Vaccini diversi, non contropatogeni – spiega Forlani – capaci di smascherare il tumore per renderlo più visibile, e quindi aggredibile dal nostro sistema immunitario, normalmente eluso dalla grande capacità che hanno i tumori di nascondersi».

In particolare è stato sviluppato nei laboratori di ricerca dell’Insubria, in rete con altri enti e università europee, un vaccino contro il carcinoma epatico, attualmente in fase di verifica.

L’intervista completa a questo link.