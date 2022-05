Un webinar con San Patrignano per scoprire le cause della dipendenza negli adolescenti

Continuano gli appuntamenti del progetto di prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze “Ti ascolto, non sentirti solo”.

Domani, 31 maggio, alle 17.30 è in programma il webinar gratuito “Le cause della dipendenza negli adolescenti”, per approfondire un fenomeno che si sta manifestando in età sempre più precoce.

Interverrà Antonio Boschini, responsabile terapeutico della Comunità di San Patrignano. L’incontro è dedicato a famiglie, docenti, comunità educante e a tutti coloro che siano interessati, e si svolgerà su piattaforma Zoom. Info e iscrizioni scrivendo a info@wefree.it.

L’iniziativa è realizzata dal team WeFree della Comunità San Patrignano con il sostegno dell’Ufficio di Piano del Comune di Tradate e della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, in collaborazione con l’associazione Anglad Prealpina.

Complessivamente le attività di prevenzione delle dipendenze condotte nell’ambito di “Ti ascolto, non sentirti solo” hanno già raggiunto nel territorio di Tradate un migliaio di studenti delle scuole medie e superiori, per un totale di 50 classi e relativi docenti.

Circa 600 ragazzi hanno potuto seguire lo spettacolo di prevenzione “Il posto giusto” al Cinema Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone di Tradate, mentre una serie di workshop in classe ha coinvolto 400 alunni delle scuole medie.