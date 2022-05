Un’altra bella vittoria per la Caronnese: Ligorna battuto 2-0

Con la salvezza in tasca e la testa libera, la Caronnese può godersi questo finale di campionato senza assilli e divertendosi. Così ha fatto oggi al “Comunale”, giocando una gara positiva contro il Ligorna e riuscendo ad ottenere una vittoria per 2-0 griffta dalle reti di Lazzaroni e Roberto Esposito. Con questi tre punti i rossoblu raggiungono quota 50 punti in classifica.

LA PARTITA

Qualche novità di formazione in casa Caronnese: spazio ad Ansaldi, Galletti e soprattutto Sardo, alla prima da titolare. Avvio di gara che sorride ai padroni di casa, pericolosi con il tiro da fuori di De Lucca e con l’incursione di Putzolu, con Santi che manca la girata. Al 17’ incomprensione tra Ansaldi e Arpino che permette a Lipani di calciare a porta vuota, ma il tiro del numero 15 è respinto da un difensore rossoblù. Più Caronnese che Ligorna, i padroni di casa sono pericolosi sul finire di tempo con la girata deviata di Santi, sul quale è reattivo Atzori mettendo in mostra i suoi riflessi. Dall’altra parte, invece, colpo di testa di Raja su assist di Cericola, alto di un nulla, e tiro di prima intenzione di Gomes sul quale vola Ansaldi in corner.

Secondo tempo che si apre con Lazzaroni al posto di Zeroli e il cambio si rivelerà azzeccato. Dopo il tiro centrale di De Lucca e la girata da fuori area di Cretti, infatti, è il centrale 2002 a sbloccare la partita con un preciso colpo di testa su corner di Vernocchi. L’unica occasione per il Ligorna è sui piedi di Bacigalupo, murato dalla difesa rossoblù, mentre dall’ altra parte Atzori è super su Rocco. Ma il raddoppio arriva comunque, con Roberto Esposito che trova il tiro a giro vincente che chiude la partita. Nel finale ancora un paio di parate di Atzori, ma il risultato non cambia più e la Caronnese che può esultare per il successo casalingo.

CARONNESE-LIGORNA 2-0

MARCATORI: st 17’ Lazzaroni, 34’ R. Esposito.

CARONNESE (3-5-2): Ansaldi; Zeroli (1’ st Lazzaroni), Arpino, Galletti; Sardo, Putzolu (41’ pt Cretti), Vernocchi (36’ st Sapio), Tunesi (29’ st Rocco), De Lucca; Santi (20’ st Folla), R. Esposito. A disp.: Angelina, Cosentino, F. Esposito, Di Marco. All.: Scalise.

LIGORNA (3-5-2): Atzori; Cipolletta, Garbarino, Scannapieco; Lipani (36’ st Salvini), Raja (27’ st Lala), Botta (27’ st Silvestri), Placido, Brunozzi (11’ st Bacigalupo); Cericola, Gomes De Pina. A disp.: Bongiorni, Zaccaria, Garbarino, Gerbino, Casanova. All.: Rosati (squalificato, in panchina Conti).

ARBITRO: Vittoria di Taranto.

SERIE D GIRONE A – XXXVI GIORNATA

Domenica 1 maggio ore 15.00: Caronnese – Ligorna 2-0; Casale – Varese 0-0; Fossano – Borgosesia 1-0; Gozzano – Novara 0-0; Derthona – Rg Ticino 1-2; Lavagnese – Chieri 2-2; Pdhae – Imperia 3-1; Saluzzo – Asti 1-3; Sanremese – Sestri Levante 2-2; Vado – Bra 2-1.

CLASSIFICA: Novara 79; Sanremese 71; Casale 60; Varese 57; Derthona 55; Bra, Chieri 52; Sestri Levante 51; Caronnese 50; Borgosesia 48; Gozzano, Vado, Pdhae 47; Ligorna 46; Asti 44; Rg Ticino 41; Fossano 40; Lavagnese 30; Imperia 29; Saluzzo 18.