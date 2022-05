Un’escursione alla Grigna Settentrionale con il gruppo giovani del Cai Luino

Per domenica 8 maggio il gruppo giovani del Cai Luino organizza una bella escursione alla Grigna Settentrionale, meglio conosciuta come Grigione: una delle montagne lecchesi più famose da cui si gode di una vista mozzafiato.

PROGRAMMA

Ore 6:00 ritrovo al parcheggio del Porto Vecchio a Luino

Ore 6:10 partenza

Itinerario: parcheggiando nei pressi della chiesetta Sacro Cuore (850 mslm, se possibile) imbocchiamo il sentiero di fronte ad essa, dove parte una leggera ma costante salita. Incontriamo nel percorso l’Alpe Cova (1.300 mslm), dove sarà possibile rifornirci di acqua, e poco dopo il Rifugio Antonietta Pialeral (1.400 mslm). Da qui la salita si fa più intensa, su terreno di foglie e sassi, fino al bivacco Riva-Comolli (1.800 mslm), lasciato il quale inizia la salita più impegnativa dell’escursione: il “muro del pianto”, 400 metri di dislivello con pendenza media del 35-40% su simil gradoni di pietra. Dopo il muro del pianto ci troviamo in cresta, attrezzata con corde fisse e da percorrersi con attenzione verso sinistra (consigliato uso di ramponcini in caso, improbabile, di ghiaccio o neve), alla fine della quale arriveremo al rifugio Brioschi. Il sentiero del ritorno è lo stesso percorso al contrario.

Percorso stradale: da Luino si arriva a Mesenzana e si imbocca la Valganna fino a Varese, dopodiché si segue per Como (no autostrada) e poi per Lecco. Da qui si raggiunge Ballabio e infine la frazione di Balisio, dove si lasciano le auto.

Stima spesa auto 30€

Si richiedono: scarponi (obbligatori), abbigliamento tecnico adeguato alla stagione e pranzo al sacco. Consigliati i ramponcini e i bastoncini da trekking.

L’escursione è gratuita con condivisione spese auto e si ricorda che l’escursione è riservata ai soli iscritti di età compresa tra 18 e 30 anni.

Primo Accompagnatore: Edoardo Cossu 377 207 5085

Secondo Accompagnatore: Samuele Omati 3355784575

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da martedì 3 maggio 2022 ore 9:00 a giovedì 5 maggio ore 22:00. Si sottolinea che l’inosservanza delle regole di partecipazione comporterà l’esclusione alla escursione. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un sms ad un recapito degli accompagnatori

Adesione e assicurazioni: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è consentita solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 12 comprensiva della polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni senza la quale non sarà possibile partecipare – Informazioni – CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mailescursionigiovani@cailuino.it