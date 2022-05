Un’indagine sull’amore e sull’identità: “After love” al cineforum di Besnate

Secondo appuntamento per il cineforum primaverile del cinema Incontro di Besnate, ritornato settimana scorsa con Petite maman: questa sera, lunedì 9 maggio, verrà proiettato After love. Appuntamento alle 21.

La pellicola costituisce l’esordio alla regia per il britannico Aleem Khan: una storia di confronti e di avvicinamenti lungo la linea di confine tra due paesi e due mondi diversi.

Ta gli attori ci sono Joanna Scanlan, Nathalie Richard, Nasser Memarzia, Talid Ariss, Sudha Bhuchar, Nisha Chadha, Jabeen Butt e Subika Anwar Khan. After love ha incassato sei British Independent Film Awards e quattro nomination ai BAFTA.

La trama

Nel sud dell’Inghilterra che si affaccia sul canale della Manica, a Dover, Mary vive una vita tranquilla con il marito Ahmed, per il quale si è convertita all’Islam prima di sposarsi (infatti ha preso anche il nome di Fatima).

Quando Ahmed muore all’improvviso, Mary trova il documento di una donna sconosciuta nel suo portafoglio. La curiosità e la paura la spingono verso la sponda francese del canale, a Calais, per chiedere spiegazioni all’altra donna, Genevieve, del rapporto con suo marito da cui ha anche avuto un figlio.

Maggiori informazioni

Tutte le informazioni riguardanti l’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Besnate, Acec Milano e Pro Loco di Besnate, sono consultabili sul sito del cinema Incontro, dove è possibile acquistare senza costi di prevendita sia i biglietti per le singole proiezioni, al prezzo unitario di euro 6,50, sia gli abbonamenti per l’intero cineforum al prezzo di euro 16,00.

Si ricorda agli spettatori che le proiezioni inizieranno alle 21, mentre le casse apriranno alle ore 20 per favorire l’affluenza in sala.