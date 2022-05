Valli del Verbano, entra nel vivo il lavoro del “Piano di sviluppo turistico”

La Comunità montana valli del Verbano prosegue nell’importante lavoro avviato nel 2019 per dare una prospettiva di sviluppo locale con la costruzione di una progettualità condivisa e partecipata: un percorso ambizioso che si pone l’obiettivo di coinvolgere enti pubblici e categorie socio-economiche in un patto di ampia visione che oggi vede la sua matrice nell’ente montano che rappresenta complessivamente il territorio.

Come preannunciato il lavoro prosegue con il coinvolgimento di due importanti Atenei: L’Università dell’Insubria di Varese – Dipartimento di Diritto, Economia e Culture e il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Gli incarichi impegnano due ricercatori nello studio di modelli di sviluppo legati alle risorse socio-economiche e naturalistico-ambientali del territorio che parte dalle analisi e dalle linee di indirizzo del “Piano di Sviluppo turistico integrato Valli del Verbano”, studio effettuato dal consorzio Irecoop Alto Adige Südtirol, società che si è avvalsa anche del supporto dei ricercatori dell’Università di Trento. A cinque mesi dalla presentazione dell’avvio dell’accordo di collaborazione con l’Università ed il Politecnico, la Comunità Montana Valli del Verbano organizza un nuovo incontro giovedì 19 maggio, alle ore 18.30, a Palazzo Verbania di Luino. Saranno presentate le due ricercatrici che hanno ottenuto l’incarico, la dott.ssa Silvia Milone dell’Università degli Studi dell’Insubria e l’arch. Chiara Mezzetti del Politecnico di Milano, che si occuperanno della raccolta e mappatura dei dati legati al tema marketing turistico, brand territoriale, accessibilità al territorio e patrimonio rurale nelle Valli del Verbano.

«La Comunità Montana delle Valli del Verbano è conscia dell’importanza di questo lavoro che vuole concretizzare nei suoi effetti di possibile impatto sullo sviluppo complessivo del territorio» – commenta l’assessore Gianpietro Ballardin – «Lavoriamo nella convinzione di una necessità non più rinviabile della condizione di sviluppo del nostro territorio: un percorso amministrativo e sistemico che pone la ricerca e l’azione al centro della propria iniziativa, quali strumenti per comprendere la visione di sviluppo” In questo percorso è fondamentale la sinergia con altre iniziative che vedono coinvolti anche associazioni come la Lipu e il Touring Club al fine di progettare attività turistiche sostenibili in grado di far crescere lo sviluppo nei 32 comuni delle nostre valli. L’evento, nel quale interverranno, insieme alle ricercatrici, l’Assessore Gianpietro Ballardin, anche Enrico Bianchi, Sindaco di Luino, e Massimo Soldarini, Responsabile Ufficio Progetti, Volontariato e Bilancio sociale LIPU, sarà aperto a tutti i cittadini, fino ad esaurimento posti, e si terrà giovedì 19 maggio alle ore 18.30 a Palazzo Verbania (Luino). La conferenza potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi all’indirizzo: http://luino.civicam.it/.