Animali o umani? brutto risveglio per il sacro Monte di Varese e i “vandalismi” sulla via Sacra

Potrebbero essere stati i cinghiali o altri animali a causare il caos che ha causato un brutto risveglio per i pellegrini del sacro Monte.

Nella prima mattina di lunedì 16 maggio le ultime cappelle, quelle più vicine al borgo, erano insozzate di rifiuti scaraventati a terra, con bidoni divelti e sparsi dappertutto all’altezza della tredicesima cappella. Un atto di inciviltà o l’istinto di sopravvivenza per cinghiali e volpi, che si stanno sempre di più avvicinando alle zone urbanizzate della nostra provincia?

Per gli abitanti, ormai abituati alle incursioni notturne dei grandi ungulati, non c’è dubbio: “sono stati i cinghiali”, animali per cui i commercianti del borgo hanno dovuto prendere provvedimenti importanti, come “incatenare” i bidoni dei rifiuti perchè non venissero spinti via nottetempo.

Diverso il caso invece dei “panettoni” che impediscono alle auto l’accesso alla via sacra, che sono stati divelti mesi fa e giacciono ancora per terra all’altezza del ristorante Montorfano.

Impossibile che a causarlo siano stati animali, data la loro consistenza e dimensione: più probabile invece un “incidente” con qualcuno dei furgoni che caricano e scaricano nei pressi. Il risultato però, è una brutta vista a cui non è il caso di fare l’abitudine.