Varese al lavoro per la sfida al Saluzzo, biglietti in vendita

Penultima di campionato e ultima della stagione regolare al “Franco Ossola” per il Varese, che domenica 8 maggio (alle ore 16.00) ospiterà il Saluzzo per cercare una vittoria che non solo confermerebbe matematicamente i playoff, ma potrebbe anche voler dire almeno quarto posto.

Dopo il pareggio di Casale (qui la cronaca), la squadra di mister Gianluca Porro è tornata regolarmente ad allenarsi alle Bustecche. Uscito dopo 20’ domenica, Parpinel si sta allenando a parte, con anche qualche corsa incoraggiante, quanto meno in vista post season. Leo Baggio continua a fare i conti con la pubalgia, mentre sono in borghese il portiere Priori e il giovane difensore Bertuzzi. A parte anche Mapelli, è rientrato completamente in gruppo Cappai. Fermato invece dal giudice sportivo Foschiani, alla quinta ammonizione.

A due giornate dalla fine la gara contro il Saluzzo già retrocesso è un assist che non si può sprecare. I biancorossi devono mettersi in tasca i tre punti per blindare almeno il posto playoff e poi guardare i risultati degli altri campi, sperando di presentarsi alla griglia playoff con il miglior posizionamento possibile. Il terzo posto del Casale è a tre punti di distanza, quindi ancora raggiungibile, ma per sperare nel podio ai biancorossi serviranno sei punti negli ultimi 180 minuti, andando a vincere anche all’ultima giornata in Valle d’Aosta contro il Pont Donnaz (domenica 15 maggio).

Il Casale avrà già questa domenica un’insidiosa trasferta in casa del Bra – che nutre ancora qualche speranza playoff – mentre all’ultima giornata ospiterà il Ligorna. Il Derthona – quinto in classifica – avrà un impegno casalingo contro la Sanremese già sicura del secondo posto e infine andrà al “Piola” per affrontare il Novara giù promosso in Serie C.

In vista dell’ultima del campionato al “Franco Ossola”, la società biancorossa ha comunicato la modalità di vendita dei tagliandi:

I biglietti sono acquistabili in prevendita fino alle 23:59 di sabato 7 maggio attraverso la piattaforma Diyticket.it mentre domenica, giorno della gara, sarà possibile acquistarle al botteghino in via Vellone a partire dalle 14:30, mentre l’ingresso al pubblico è previsto per le 15:00 fino alle 16:10, orario di chiusura dei cancelli.

PREZZI

16 euro tribuna centrale, 12 euro in tribuna laterale (10 euro ridotto per i minori di 16 anni e over 70), 8 euro settore distinti (6 euro per i biglietti ridotti). Per l’acquisto in prevendita è previsto un euro di diritti.