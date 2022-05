Varese attira gli investitori australiani: summit al palazzetto con Luis Scola

Quinto divanetto rosso a partire dal lato sud: due uomini prendono posto poco prima della contesa iniziale tra Openjobmetis e Banco Sardegna Sassari, usufruiscono dei nuovi servizi di hospitality offerti a chi occupa i posti più prestigiosi della Enerxenia Arena (un cameriere sempre pronto, ad esempio), applaudono contenti a ogni canestro biancorosso. A fine gara poi, come tutti gli altri tifosi, si alzano in piedi per accompagnare il giro finale di campo di Ferrero e compagni, pure abbastanza coinvolti dalla situazione.

Una scena come tante, se non fosse che le due persone sono gli emissari di un gruppo di investitori australiani interessati ad allargare il proprio business a Varese. Di uno conosciamo anche il nome con certezza: Giovanni “John” Caniglia (l’uomo con la mascherina nera nella foto di Simone Raso), rappresentante della Camera di Commercio italiana di Melbourne, non nuovo a una vista nella Città Giardino. L’altro dovrebbe essere Pierluigi Trombetta, console generale dell’Italia a Melbourne.

Nell’estate del 2019 Caniglia faceva parte di una delegazione che svelò il proprio interesse per un intervento importante sullo stadio di Masnago e nell’area circostante, palasport compreso. Per l’occasione si mosse anche l’Ambasciata australiana in Italia (del gruppo faceva parte il vice-ambasciatore a Roma, Chris Chung) e il gruppo venne ricevuto ufficialmente anche a Palazzo Estense.

L’arrivo, pochi mesi dopo, della pandemia da coronavirus bloccò sul nascere ogni altro discorso e non permise di dare seguito a quella prima visita. Almeno fino a a questa primavera. Circa un mese fa, secondo fonti riservate di VareseNews, quei rapporti vennero riallacciati perché l’idea di investire nella Città Giardino rimane interessante per gli imprenditori australi. A inizio aprile c’è stato un primo incontro tra le parti, con la Pallacanestro Varese rappresentata direttamente da Luis Scola. Bocche cucite allora, bocche cucite anche questa volta ma i rapporti sono proseguiti pare in modo concreto: Caniglia e Scola si sono visti anche in quest’altra circostanza sfruttando la possibilità di vedere una partita dal vivo. E secondo altre fonti interpellate dal nostro giornale, i colloqui sono considerati quantomeno interessanti: insomma, le possibilità di un investimento sono reali anche se non si conoscono i termini.

La delegazione del 2019 con il sindaco Galimberti ai Giardini Estensi

Riannodando i fili della memoria, gli investitori australiani sono interessati alle strutture e quindi almeno al palasport di Masnago (vedremo se anche allo stadio) che, come noto, sarà oggetto di una riqualificazione piuttosto profonda con i lavori che partiranno a fine estate grazie a due milioni erogati dalla Regione Lombardia che copriranno i primi lotti. Serviranno però ulteriori fondi per gli altri lotti che compongono il progetto completo ed è qui che Scola (con l’interesse anche del Comune di Varese, proprietario dell’edificio) potrebbe insistere.

La compagine degli investitori che fa capo al gruppo Centrum Stadia non era stata chiarita nel 2019, ma la voce di allora riguardava anche la presenza di un grande organizzatore di concerti alla ricerca di arene di dimensioni medie da affiancare ai grandi impianti milanesi per il calendario musicale italiano. Venne contattata Brescia per lo stadio Rigamonti (i giornali locali ne parlarono diffusamente) ma non se ne fece nulla e così Caniglia e soci si diressero a Varese. Vedremo se ci resteranno.