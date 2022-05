Da Varese a Bruxelles: Helin Yildiz nel programma europeo degli Young Elected Politicians

La consigliera di maggioranza al comune di Varese Helin Yildiz è stata selezionata dal Comitato Europeo delle Regioni per partecipare allo Young Elected Politicians (YEP) 2022, il programma europeo che mira alla formazione di giovani amministratori sotto i 40 anni che hanno un mandato locale o regionale nel territorio dell’Unione Europea.

Il programma offre ai giovani amministratori europei l’opportunità di fare rete, scambiarsi le migliori pratiche attuate sui territori, e contribuire ai lavori e alle discussioni del Comitato Europeo delle Regioni confrontandosi con i suoi membri e altri politici.

L’edizione 2022 del progetto YEP è stato lanciato mercoledì 25 maggio in videoconferenza: dopo questo prevede incontri tra i nominati su base mensile per un anno, anche in presenza, a Bruxelles a partire dal prossimo mese.

«Sono molto contenta di essere una dei 160 amministratori selezionati da tutta Europa per lo YEP, e di poter portare il mio contributo al dibattito europeo – ha commentato Helin Yildiz, che in consiglio comunale fa parte del gruppo PD – Conosco la dimensione europea per via delle mie esperienze passate: ritornarci ora come amministratrice locale e come rappresentante del mio territorio è una bella soddisfazione».

Quest’anno il programma è strutturato su tre tematiche principali: «Di queste, io mi occuperò dell’aspetto della coesione come valore fondamentale dell’UE, che è anche quello a cui ho dato particolare importanza durante la mia candidatura – spiega la giovane consigliera di Varese – Inoltre, il 2022 è poi stato proclamato l’Anno europeo dei giovani: il programma YEP contribuirà anche alla sua realizzazione».

La consigliera del PD sarà l’unica amministratrice dalla provincia di Varese a partecipare al progetto. Prima di lei però ha fatto parte dello Yep un’altra giovane consigliera di Varese, sempre appartenente alla maggioranza, nella prima amministrazione Galimberti: si tratta di Maria Paola Cocchiere.