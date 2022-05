Varese abbraccia i cittadini meritevoli premiati dalla Famiglia Bosina

È stata una giornata di festa per la città di Varese quella di domenica 8 maggio. Dopo due anni di sospensione, la splendida cornice di Salone Estense ha accolto finalmente in presenza la cerimonia di consegna dei Premi conferiti dalla Famiglia Bosina ai cittadini meritevoli.

Una grande partecipazione di pubblico e di autorità: dal Sindaco Davide Galimberti, al Governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana al Generale Crescenzo Sciaraffa, il Questore Michele Morelli, il Comandante dei Carabinieri Gianluca Piasentin.

Dopo il saluto regiù della Famiglia Bosina Luca Broggini sono stati insigniti da Emilio Frascoli, console dei Maestri del lavoro per la provincia di Varese, cinque nuovi “Maestri del lavoro”: per l’anno 2021 Francesco Mazzitelli e Luisa Rovera che svolgono il loro impegno rispettivamente presso LATI Industria Termoplastici di Vedano Olona e Leonardo di Venegono Superiore. Per l’anno 2022 sono stati insigniti Franco Monti e Roberto Perile della Leonardo di Venegono Superiore e Eugenio Uboldi della LATI Industria Termoplastici di Vedano Olona.

Un momento di grande emozione, che premia l’esemplare impegno lavorativo di questi persone che “Hanno donato molto a questa città”.

Due le attività commerciali premiate per la loro storia: la Cartoleria Villa e Figini Calzature. Dal 1941 Villa, nel cuore di Varese, ha saputo rinnovare il vecchio concetto di cartoleria diventando un punto di riferimento a ritirare il Premio Luigi e Patrizia, figli del fondatore. (nella foto)

Il primo punto vendita di Figini Calzature risale al 1920 quando Carlo Figini apre l’attività in piazza XXVI Maggio a Biumo Superiore. Oggi il negozio ha due punti vendita a Varese e a Milano e quest’anno festeggia 102 anni di attività. Hanno ritirato il premio i quattro fratelli Figini.

La Famiglia Bosina ha voluto poi consegnare un premio speciale ad Angelo Monti per il suo impegno inesauribile per la città che ha voluto ricordare un giorno particolare il 30 aprile del 1948 quando Varese venne bombardata contando oltre 80 vittime: “Voglio ringraziare e ricordare i tanti educatori che mi hanno guidato nella mia vita – ha raccontato – in particolare Don Franco Rimoldi che dal 1930 a 1948 ha seguito i ragazzi dell’oratorio con grande cuore. Aiutò tanti ebrei a fuggire e per questo venne arrestato nel 30 aprile 1944 nel giorno del bombardamento di Varese. Se ho fatto qualcosa di buono lo devo a lui e agli educatori che mi hanno guidato”.

Il premio più atteso, quello della Girometta d’Oro quest’anno è stato consegnato alla Polha, la storica associazione varesina che porta con onore il nome della città nelle gare sportive di bambini, ragazzi e adulti con disabilità.

Nella motivazione si legge che “L’obbiettivo principale della Polha non è sforare campioni ma avviare allo sport bambini e ragazzi disabili aiutandoli ad apprendere uno stile di vita sano e positivo, aumentando la loro autostima. Nelle file della Polha fioriscono però anche i campioni e negli ultimi anni ben 48 atleti della società varesina hanno partecipato alle Paralimpiadi”.

Si è anche ricordato il lavoro di una grande varesino Flaminio Bertoni, designer della 2Cavalli e della DS Citroen.

Il gruppo della Famiglia Bosina, del pubblico e autorità si è poi trasferito nella Basilica di San Vittore per partecipare alla S. Messa e consegnare il Premio alla Mamma dell’anno a Federica Vecchi. Genovese d’origine, vive a Varese dal 2018, mamma di un figlio autistico, con il marito Paul ha aperto le porte della sua casa a due famiglie ucraine aiutandole a trovare una casa, una assistenza medica. Federica cerca tutt’ora di occuparsi di tutto, casa, dei 3 figli di Paul, del suo Eric, tra scuola e impegni vari, le due famiglie da aiutare, una nonna Ucraina ammalata di cuore.