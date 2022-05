A Varese gli Europei di Canottaggio Under19, grande successo alla Schiranna

Si è alzato ufficialmente il sipario sui Campionati Europei di Canottaggio Under19 che si stanno svolgendo sul Lago di Varese. Sono 29 le nazioni partecipanti che durante la prima giornata di gare hanno staccato il pass per le finali di domani. Soddisfazione per gli organizzatori: “Tutto è filato liscio e, nonostante il poco tempo a disposizione per organizzare l’evento, ancora una volta il nostro Comitato Organizzatore ha risposto presente! – dichiara con orgoglio il GM Pierpaolo Frattini -. Sarà retorica, ma ci tengo ancora una volta a ringraziare coloro che hanno reso possibile tutto questo. Mi riferisco in primis ai volontari e poi a tutte quelle persone che si sono prodigate, e che lo faranno anche domani, perché questi Europei si potessero disputare”. Risposta positiva anche da parte del pubblico, con la tribuna allestita in riva al lago sempre gremita durante le batterie di qualificazione.

“Ringrazio Varese per aver accettato di organizzare l’evento in corsa – dichiara Giuseppe Abagnale presidente della FIC -. Tutto sta funzionando alla perfezione e, senza paura di essere smentito, posso dire che ormai l’organizzazione qui è una garanzia. Dal punto di vista sportivo mi aspetto dei buoni risultati. E’da questa categoria che inizia l’investimento sui giovani per l’Italia, una grande palestra in preparazione dei Mondiali che si terranno a luglio proprio su questo splendido campo gare”. L’appuntamento per le finali è fissato per domani, domenica 22 maggio, con la prima gara che partirà alle 9.30. Competizione e immediata premiazione per le 39 medaglie d’Oro (oltre agli argenti e i bronzi) che verranno assegnate.