Era di Varese l’automobilista morto nell’incidente in Valle Antrona

Si chiamava Dante Tomasini l’uomo di 76 anni morto nel pomeriggio di domenica in Valle Antrona, nel Verbano Cusio Ossola, uscito di strada con la sua auto. Tomassini era di Varese e si era trasferito in Valle Antrona dopo la pensione.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 67, nel comune di Antrona Schieranco e l’uomo avrebbe perso il controllo della sua berlina che è uscita di strada andando a schiantarsi contro il guard rail che, come emerge anche dalle foto realizzate dai vigili del fuoco, si è deformato investendo l’abitacolo, e non lasciando scampo al pensionato, che in quel momento era solo in auto.

L’uomo sembra essere morto sul colpo: inutili i so corsi sanitari arrivati assieme ai vigili del fuoco di Domodossola e ai colleghi di Verbania. Le cause precise dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri di Domodossola. Il veicolo è stato rimosso con un’autogrù dei vigili del fuoco che hanno poi messo in sicurezza l’area. L’incidente è avvenuto nei pressi della centrale elettrica di Rovesca.