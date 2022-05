A Varese magistrati e vecchie glorie in campo contro la mafia, ecco le formazioni

A trent’anni dalle stragi di mafia un momento di incontro coi più giovani e un evento sportivo che rappresenta il campo metaforico del “vinca il migliore“ cioè la competizione bella della vita che corrisponde al rispetto dell’avversario sotto l’ombrello di regole condivise: da qui è nata la sfida calcistica “Vecchie glorie Vs Nazionale magistrati“ che si giocherà allo stadio Franco Ossola di Varese il 21 maggio (qui il link dell’evento).

E ci sono le formazioni.

Per le “Vecchie Glorie” scenderanno in campo Gabriele Andena (giocò nel Varese in Serie A per un paio di stagioni vincendo anche due campionati di B), il duo Giulio Ebagua – Neto Pereira (che trascinarono il Varese in Serie B dieci anni fa), il carioca Marco Caccianiga, Rosario Meduri, Stefano Bettinelli (il vice di Sannino e da capo allenatore centrò la salvezza nel 2014 ai danni del Novara), Mario Fiore, Ludovico Costacurta, Moreno Bertoli, Silvio Papini (che si auto definisce «il secondo giocatore più forte di sempre cresciuto a Leggiuno. Dietro Gigi Riva»), Carlo Prelli, Pietro Tripoli (che era nella squadra di Sannino, e ha disputato i campionati di C1 e B), Giampaolo Calzi, Riccardo Aceti, Francesco Luoni, Michele Brillante, Giovanni Benassi, Vincenzo Pillon, Achille Mazzoleni, Alessandro Lorenzi, Alessandro Merlin. Mister: Davide Aimetti. Con la partecipazione straordinaria del campione di ciclismo Claudio Chiappucci e Billy Costacurta.

Dall’altra parte del campo, la formazione dei magistrati. Ecco i nomi: Marco Mancini (tribunale di Como), Claudio Castelli (corte d’Appello di Brescia), Luca Villa (tribunale per i Minorenni di Genova), Lorenzo Dalla Palma (procura della repubblica di Varese), Carlo Bray (procura di Barcellona Pozzo di Gotto), Marco Marano (procura di Reggio Emilia), Carmelo Di Paola (tribunale di Monza), Piero Calabrò (capitano, presidente nazionale italiana magistrati), Emanuele Mancini (tribunale di Milano), Nicolò Grimaudo (tribunale di Busto Arsizio), Liborio Mazziotta (tribunale di Siracusa), Flavio Ricci (procura di Cassino), Flavio Mastrototaro (procura di Brescia), Daniele Moro (tribunale di Cremona), Roberto Spanò (tribunale di Brescia), Antonio Lombardi (tribunale di Milano). Mister Riccardo Atanasio (tribunale di Milano). Poi da ricordare anche l’impegno dello staff della nazionale italiana magistrati: Alberto Nobili (procura Milano), Matteo campanaro (procura Reggio Calabria), Maurizio Origgi, Silvia Biondi Galli, Ignazio Roma, Filippo Di Domizio, Roberto Dell’Orto, Roberto Volpi.