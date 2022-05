Varese ospite a distanza del più prestigioso congresso europeo di cardiologia interventistica

La Cardiologia interventistica dell’Ospedale di Varese è stata scelta dal Gruppo Italiano di Studi Emodinamici (GISE) e da EAPCI come uno dei due local pod italiani all’EuroPCR di Parigi, il più importante congresso europeo di questo ambito della medicina.

Dall’Ospedale di Circolo, per 4 giorni, dal 17 al 20 maggio, l’équipe della dottoressa Battistina Castiglioni sta seguendo tramite collegamento in diretta con le sale del convegno di Parigi un programma di interventi e approfondimenti selezionati appositamente in base agli interessi specifici del centro varesino.

Si tratta di un’occasione molto prestigiosa e importante soprattutto per i giovani cardiologi interventisti e per le donne, che spesso hanno meno opportunità di partecipare ad eventi che richiedono viaggi, si legge nella nota dell’Asst Sette Laghi.