A Varese sbarca il “Beertellina” con gli specialisti dei pizzoccheri di Teglio

“La sagra della Valtellina fatta dai Valtellinesi” va in scena dal 2 al 5 giugno all’area feste di via Vigevano. Nel menu anche gli “sciatt”, i taglieri e le birre artigianali di Sondrio e provincia

Quattro giorni con i favolosi sapori della cucina valtellinese, accompagnati per una volta da birre pregiate e provenienti proprio dalla provincia di Sondrio. È la proposta di “Beertellina”, il festival che per la prima volta arriva a Varese per ben quattro giorni, da giovedì 2 a domenica 5 giugno.

L’appuntamento è all’area feste di via Vigevano (zona Schiranna, dove nei giorni scorsi si è tenuto il Varese Beer Festival) ed è di quelli davvero interessanti: nella Città Giardino infatti arriveranno gli specialisti della “Accademia del pizzocchero di Teglio” che prepareranno davanti a tutti il tradizionale piatto fatto con la pasta di grano saraceno arricchita da burro, formaggi, verze e patate.

Nel menu del “Beertellina” spicca anche la presenza degli sciatt, golosissime e croccanti frittelle ripiene di formaggio fuso; inoltre sarà possibile gustare taglieri di salumi (tra cui slìnzega e bresaola) e di formaggi selezionati da “Butéga Valtellina” che ne garantisce la qualità e la provenienza. A fine pasto spazio ai distillati tra cui la grappa di Sforzato.

Nel bicchiere, dicevamo, non ci saranno i classici “rossi” ma le birre artigianali prodotte in Valtellina: tra i birrifici presenti ci saranno Revertis, Legnone, Pintalpina, Tilium, Kanuf e Birrificio Valtellinese. Nei prossimi giorni il nostro blog “Malto Gradimento” proporrà un approfondimento sulle birre presenti.

«Il “Beertellina” non è la solita sagra che si ispira alla Valtellina – spiegano gli organizzatori di Paneliquido, gli stessi del Varese Beer Festival – In questo caso la manifestazione è realizzata CON la Valtellina perché ai fornelli, ai taglieri e alle spine ci saranno direttamente i protagonisti del territorio con i loro segreti e la loro passione che mantiene viva, nel caso dei pizzoccheri, una tradizione lunga e originale».

Per partecipare al “Beertellina” è gradita la prenotazione che può già essere effettuata on line CLICCANDO QUI ; sulla stessa pagina ufficiale ci sono tutte le informazioni per la kermesse compreso il menu completo.

Come accennato, il “Beertellina” si tiene nell’arco di quattro giorni: giovedì 2 e venerdì 3 giugno i cancelli apriranno alle 19 e la festa proseguirà sino a mezzanotte. Sabato 4 e domenica 5 invece si comincia per il pranzo (a mezzogiorno) per proseguire sino a mezzanotte.

L’area festa è dotata di un ampio parcheggio e di un’area giochi per bambini e famiglia: nessun problema in caso di maltempo perché sia la zona cucine sia quella dei tavoli sono completamente al coperto.

