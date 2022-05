Varese Solidale: i preparativi per la cena accelerano, la Lotteria di Varese punta ai 20mila biglietti venduti

La preparazione dell’edizione 2022 dell’evento “Aggiungi un Pasto a tavola” sta procedendo a gonfie vele grazie alla grande collaborazione delle associazioni appartenenti a VaresèSolidale, del gruppo Alpini e dei Monelli della Motta, impegnati insieme nella vendita dei biglietti della

Lotteria di Varese per la Solidarietà, abbinata all’evento di raccolta fondi in favore delle istituzioni varesine che distribuiscono alimenti alle persone e famiglie bisognose.

Fino ad ora sono 13.000 i biglietti venduti per aggiudicarsi i 146 premi in palio e visibili in esposizione al piano -2 delle Corti: che vedono tra gli altri una vacanza in Sardegna per 4 persone, una Smart TV da 55 pollici, quadri d’autore e tanti coupon per sperimentare ed assaporare le numerose opportunità di intrattenimento, convivialità e cura della persona che Varese.

L’obiettivo è arrivare a 20mila biglietti: «Varese è una città che si lascia volentieri coinvolgere da iniziative solidali e lo sta dimostrando in questa

occasione – Commentano gli organizzatori – Rinnoviamo perciò a tutti l’invito a contribuire personalmente alla buona riuscita dell’evento acquistando i biglietti della lotteria e facendoci raggiungere l’obiettivo dei 20mila».

I biglietti sono acquistabili al costo unitario di 2,5 Euro tramite la rete delle Associazioni di VaresèSolidale – facendo del bene anche all’associazione, perchè parte del costo va direttamente a loro – o alla sede di Varesevive, in via San Francesco 26 a Varese ogni lunedì e giovedì dalle 16,30 alle 18,30 dal 2 al 26 Maggio.

LE ASSOCIAZIONI A CUI RIVOLGERSI PER I BIGLIETTI

Associazione 23&20 – segreteria@23eventi.it

Pane di Sant’Antonio – info@panedisantantonio.com

Adiuvare – info@adiuvare.it

Varese In… Maglia – varesein@gmail.com

Stanza Alimentare – michele.barberis@hotmail.it

Vo.C.E. – associazionevocevarese@gmail.com

AVO Varese – avo@avovarese.it

Istituto Addolorata – Suore della Riparazione –

suoredellariparazione.varese@gmail.com

Ordine di Malta – gruppo.varese@cisom.org

Action Aid – varese@actionaid.org

AISM – aismvarese@aism.it

La Gemma Rara – segreteria@lagemmarara.org

Associazione ON – federica@maxlaudadio.com

Croce Rossa Italiana – varese.sociale@lombardia.cri.it

Pro Loco Varese – segreteria@prolocovarese.net

Banco di Solidarietà “Nonsolopane” – segreteria@bancononsolopane.org

UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) Sezione di Varese

sezione@uildm-varese.it

Polha – info@polhavarese.org

Gruppo Alpini Varese – info@gruppoalpinivarese.it

Il Basket siamo Noi info@ilbasketsiamonoi.it

Tutela la Persona – tutelalapersonaonlus@libero.it

APD Vharese Friends – va007@fisdir.it

A.N.D.O.S Dell’Insubria Onlus – info@andosinsubria.it

Casa del Giocattolo Solidale – lacasadelgiocattolosolidale@gmail.com