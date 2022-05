Il Varese vince in Valle d’Aosta, Porro: “Rammarico per il gol preso. Primo tempo straordinario”

Il Varese si prende tre punti dall’ultima di campionato vincendo 2-1 a Montjovet contro il Pdhae e ora può pensare ai playoff, che li vedrà impegnati a Casale domenica prossima. Mister Gianluca Porro analizza così la gara: «Bisogna cercare di essere maniacali e il rammarico è aver preso gol e non aver dato valore a un primo tempo straordinario per approccio, atteggiamento e temi sviluppati. Sicuramente usciamo forti da questa partita e carichi per quello che ci aspetta. Andiamo a Casale con tanta voglia, tra un’ora non vedrò l’ora che sia domenica prossima. Siamo consci che ci servirà tutto ma umilmente consapevoli che possiamo fare questa impresa.

«È importante aver centrato gli obiettivi iniziali – spiega Porro – e andare avanti un passo alla volta; il prossimo è l’allenamento di martedì che ci porterà alla sfida di Casale. Il voto alla stagione è positivo, secondo me bisogna esserne molto contenti. Ovviamente c’è questo playoff che mette il punto alla frase precedente ma lascia delle pagine da scrivere».

Il finale di sofferenza è stato forse il punto negativo di giornata. «La squadra fisicamente sta bene – spiega l’allenatore del Varese -, per la prima volta mi permetto di dire che non avere a disposizione qualche giocatore mi ha tolto la possibilità di fare cambi. Nel secondo tempo abbiamo anche provare un sistema che non avevamo provato, e giocando anche con Cantatore che ha stretto i denti per colpa di qualche problemino. L’abbiamo comunque portata alla fine bene, concedendo poco a una buona squadra e rischiando poco».