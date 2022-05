Vasi Comunicanti 2022 si chiude con tante storie e un pubblico incantato ad ascoltarle

Grande successo per la giornata conclusiva del progetto teatrale “Vasi comunicanti 2022″ di Karakorum Teatro, che si è svolto nella scorsa settimana tra Clivio, Saltrio e i comuni ticinesi di Arzo, Besazio e Tremona.

Per un’intera settimana attori e autori hanno soggiornato nei cinque centri, abitando con le comunità locali e raccogliendo dalla voce degli abitanti racconti e storie che sono stati poi elaborati e riscritti, per essere narrati nella giornata di ieri in luoghi simbolici o caratteristici. Il cortile di palazzoReale, a Clivio, ma anche il Monte Orsa a Saltrio, nell’ambito dell’inaugurazione della Big bench realizzata dall’associazione Amo, oltre alle piazze di Arzo, Besazio e Tremona.

Tantissime persone hanno partecipato all’evento che si è svolto in diversi orari nelle località coinvolte e che prevedeva anche la possibilità di fare una lunga passeggiata a piedi in tutte le località con soste per ascoltare i racconti proposti dagli attori di Karakorum Teatro.

Nel verde del Monte Orsa o nei piccoli centri di questa terra di confine, il pubblico è rimasto incantato dai racconti usciti dalle comunità coinvolte, rielaborati con sapienza dagli autori e letti dagli attori di Karakorum Teatro. Un successo anche per questa quarta edizione di un progetto culturale che si conferma coinvolgente e interessante e che quest’anno ha visto la collaborazione del Festival di Narrazione di Arzo e Meride in programma dal 18 al 21 agosto.