Vela, scatta il Campionato del Verbano Derive: prima regata a Verbania

Scatta domenica 29 maggio il Campionato del Verbano Derive, serie che prevede sei diverse regate veliche sulle acque del Lago Maggiore. Si comincia da Verbania con l’ACT1 organizzato dal Circolo Velico Canottieri Intra (CVCI) in collaborazione con i circoli Medio Verbano e Nautico Caldé.

L’evento è aperto a derive e catamarani suddivisi in quattro gruppi e in gara con i compensi dettati dai cosiddetti Portsmouth Yardstick con i quali sarà possibile stilare una classifica generale al termine della prova. Il gruppo 1 è quello dei catamarani, il gruppo 2 comprende le derive con compensi <1125; il gruppo 3 è per le derive con compensi compresi nell’intervallo 1126-1450 e il gruppo 4 ha compensi >1450 (le imbarcazioni più piccole come le BUG o le RS Feva).

Il programma prevede che il via venga dato alle 8,30: la prima regata sarà quella valida per il Campionato del Verbano ma se le condizioni del lago lo permetteranno, sarà effettuata una seconda partenza per la classifica di giornata (in ogni caso la seconda prova non sarà inclusa nel Campionato) e per dare un’ulteriore occasione di gara ai partecipanti. Al termine delle regate saranno effettuate le premiazioni con un buffet.

Come detto, quella di Verbania-Intra sarà solo la prima prova di un campionato articolato su sei diversi ACT: il 26 giugno si gareggerà a Caldè (act 2) per proseguire con Ispra (17 luglio, act 3), Maccagno a Ferragosto (act 4) e concludere con il doppio appuntamento di Cerro di Laveno, l’11 e il 18 settembre.