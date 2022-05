A Venegono Inferiore si guarda all’occupazione per tutti i giovani con il nuovo Pil-Polo inclusione lavoro

Venegono Inferiore diventa il riferimento per tutto il distretto di Tradate per quanto riguarda l’occupazione giovanile.

Venerdì pomeriggio è stato inaugurato il Pil – Polo inclusione lavoro che offre una nuova e più ampia gamma di servizi per i giovani nel momento di inserirsi nel mondo del lavoro.

La sede del nuovo Pil è nella palazzina di via Mauceri dove già cinque anni fa aveva preso il via l’Officina Caffè, l’hub di orientamento rivolto ai giovani nato grazie a un finanziamento di Fondazione Cariplo. Un tassello dopo l’altro il centro si è arricchito con l’equipe multidisciplinare del Reddito di Cittadinanza, l’InformaLavoro e, più recentemente, l’InformaGiovani.

«La prosecuzione del progetto Officina Cafè vede l‘apertura dello sportello Informa Giovani e e Informa lavoro in convenzione con Provincia di Varese – ha detto il sindaco Mattia Premazzi, accogliendo l’assessore regionale Stefano Bolognini, che ha partecipato all’inaugurazione insieme agli amministratori dei comuni del distretto di Tradate – Il bando regionale “La Lombardia dei Giovani” ci fornisce le linee di indirizzo delle nuove politiche giovanili che facciamo nascere a Venegono per tutto il territorio del distretto tradatese. Grazie a tutti i soggetti in campo per questo obiettivo, alla presenza dei sindaci e dell’assessore regionale Bolognini ed al lavoro delle assistenti sociali del distretto».