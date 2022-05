Venerdì 13 maggio a Cairate si parla di restauro di una cantoria mobile veneziana con Anita Masiero.

L’evento fà parte del calendario dell’ottava edizione di Restauri Rari, un ciclo di incontri organizzato da Agostino Alloro e dalla Pro Loco di Cairate che da alcuni anni porta in Valle Olona i più importanti restauratori italiani e accende focus su esperienze di grande rilievo a livello nazionale,

Insieme a Elisabetta Boanini si affronterà il tema del restauro come incontro tra culture e lo studio dei tessuti antichi come strumento per conoscere e salvare antichi linguaggi.

Appuntamento quindi venerdì 13 maggio, alle ore 21, presso l’Auditorium di Cairate in piazza Libertà, con ingresso libero.