Verde Pulito e sostegno sociale. Appuntamento il 15 maggio a Vedano Olona

Il Comune di Vedano Olona, per iniziativa dell’assessore Giorgia Adamoli e in accordo con la Città di Malnate, organizza domenica 15 maggio un appuntamento a cui sono invitati tutti i cittadini

Nell’ambito della “Giornata del Verde Pulito” promossa ogni anno da Regione Lombardia, il Comune di Vedano Olona, per iniziativa dell’assessore Giorgia Adamoli e in accordo con la Città di Malnate, organizza domenica 15 maggio un appuntamento cui sono invitati tutti i cittadini.

Due comuni, Vedano e Malnate, all’opera, e quindi ritrovo doppio: alle 9.30 presso Area Centro Bambù (S.S. Briantea 1) oppure in Piazzetta della Pace a Vedano Olona. I cittadini volontari che aderiranno all’iniziativa per ripulire zone del territorio, verranno muniti di guanti e sacchi per la raccolta dei rifiuti abbandonati.

Ci sarà inoltre il coinvolgimento, con grande dispiegamento di forze e mezzi, dei gruppi locali di volontari di Protezione Civile e del supporto operativo delle Guardie Ecologiche Volontarie del PLIS del Lanza.

Alla fine delle operazioni di pulizia, ci sarà un ulteriore appuntamento a cui i vedanesi presenti sono invitati: il “5xMille partecipato”. I cittadini potranno scegliere seduta stante a quale progetto sociale destinare la quota 2021 del 5xMille arrivata al Comune, dando la loro preferenza tra i primi 4 progetti selezionati da un precedente sondaggio online (terminato il 10 maggio) che saranno presentati nell’occasione.

Una giornata, quella di domenica 15 maggio, che si preannuncia quindi di grande valore civico.