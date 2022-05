Vetro piano: cos’è e quali sono i settori in cui è più richiesto

Uno dei materiali più richiesti sul mercato è il vetro piano, un elemento indispensabile in numerosi ambiti applicativi come il settore edilizio, l’arredamento e in molteplici contesti industriali. Conosciuto anche come vetro float, il vetro piano viene prodotto in appositi stabilimenti specializzati, partendo dal vetro fuso per ottenere lastre di misure standard di grandi dimensioni.

Le lastre di vetro piano vengono poi commercializzate all’ingrosso, attraverso operatori specializzati. Naturalmente, per disporre di un prodotto di qualità è importante rivolgersi a realtà di riferimento del settore, per ottenere forniture veloci e su misura in grado di soddisfare qualsiasi requisito tecnico previsto dall’applicazione, anche per contesti speciali.

A questo proposito, nel settore spicca per esempio Savas , realtà con oltre 60 anni di esperienza nella commercializzazione di lastre di vetro piano personalizzate e di alta qualità in tutto il territorio nazionale.

L’azienda propone una gamma completa di lastre di vetro piano, con un catalogo esclusivo di prodotti certificati UE che assicurano i migliori standard in termini di sicurezza, duttilità, resistenza ed estetica.

Inoltre, Savas si occupa anche di alcuni processi di trasformazione, ad esempio realizzando vetri stratificati con pellicole in EVA e tagliando le lastre su misura del cliente in base alle necessità applicative.

Tipologie, proprietà e utilizzi del vetro piano

Una delle tipologie di vetro più richieste è il vetro stratificato, un particolare tipo di vetro con caratteristiche uniche in termini di sicurezza, il quale in base allo spessore e alle specifiche tecniche della stratifica offre determinate performance. Ciò consente di ottenere vetri duttili e versatili, molto richiesti in applicazioni che spaziano dall’ambito privato a quello commerciale, con impieghi sia interni che esterni.

I vetri monolitici, invece, possono essere decorati, rivestiti, resistenti al fuoco oppure fornire prestazioni specifiche di isolamento termico o acustico. Le lastre di grandi dimensioni possono avere misure standard di 600 cm di larghezza e 321 cm di altezza, tuttavia aziende come Savas sono in grado di tagliare le lastre in modo personalizzato, proponendo misure variabili in termini di larghezza, altezza e spessore capaci di adattarsi perfettamente al tipo di utilizzo.

Le applicazioni del vetro float sono le più differenti, ad esempio per il settore automobilistico, il comparto edilizio o l’arredamento di spazi abitativi pubblici e privati. In base al modello è possibile usufruire di vetro piano di diversi colori, finiture e caratteristiche tecniche, con soluzioni che garantiscono un’estetica e performance ottimali per qualsiasi applicazione, per rispettare specifiche esigenze operative, funzionali e stilistiche.

Quale vetro piano scegliere per ogni applicazione?

La scelta del vetro piano deve essere presa valutando con attenzione le esigenze del progetto, affinché la tipologia di lastra utilizzata sia capace di assicurare prestazioni idonee all’applicazione. Ad esempio, un vetro a controllo solare è indicato laddove è necessario ridurre l’energia solare in ingresso nella struttura, senza limitare eccessivamente la luminosità dell’ambiente interno, optando per un vetro con rivestimento magnetronico con un alto livello di selettività.

Al contrario, per migliorare l’efficienza energetica di un edificio è possibile scegliere un vetro piano a elevato isolamento termico, ad esempio preferendo un vetro basso emissivo da temprare dall’aspetto neutro, perfetto per elementi come le porte frigo piane. In altri contesti, invece, il prodotto giusto potrebbe essere un vetro ad alto isolamento acustico, ad esempio un vetro stratificato antirumore con intercalare di polivinilbutirrale (PVB) dello spessore adatto al tipo di applicazione.

Per ridurre il rischio di rotture e frammentazioni la tipologia più indicata è un vetro stratificato di sicurezza, un prodotto disponibile colorato o trasparente in grado di fornire ottime proprietà di abbattimento del rumore e antisfondamento.

In alcuni ambiti particolari potrebbe essere necessario un vetro con una certificazione specifica, ad esempio in grado di rispettare delle norme precise come i requisiti richiesti per i materiali da costruzione, assicurando la conformità del prodotto alle specifiche d’impiego.