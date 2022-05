Via alla mostra “Valli Varesine: paesaggi e ritratti dell’agricoltura”

Sabato 14 maggio in occasione di “Aspettando Tra Arte e Degustazione…” sarà inaugurata nelle sale espositive di Palazzo Branda Castiglioni (Piazza G. Garibaldi) alle ore 17.00 la mostra fotografica curata da Claudio Argentiero

Sabato 14 maggio in occasione di “Aspettando Tra Arte e Degustazione...” sarà inaugurata nelle sale espositive di Palazzo Branda Castiglioni (Piazza G. Garibaldi) alle ore 17.00 la mostra fotografica “VALLI VARESINE: paesaggi e ritratti dell’agricoltura“, collettiva curata da Claudio Argentiero.

La mostra ritrae, documenta e testimonia attraverso quaranta immagini di sette diversi fotografi, Chiara Ciccocioppo, Claudio Camisasca, Fabio Preda, Andrea Bertani, Lorenzo Di Nozzi, Giuseppe Cozzi e Claudio Argentiero, il mondo rurale di oggi che, operoso come un tempo, vive e anima le valli del nostro territorio.

Organizzata da AFI – Archivio Fotografico Italiano e promossa dal Comune di Castiglione Olona – Assessorato alla Cultura e Marketing Territoriale, la mostra fa parte dell’edizione 2022 del “Festival Fotografico Europeo“, prestigioso progetto culturale ed artistico, giunto alla sua decima edizione, che mette a confronto importanti autori della fotografia storica, moderna e contemporanea del panorama nazionale ed internazionale attraverso un ricco programma che coinvolge alcune importanti realtà della provincia di Varese.

VALLI VARESINE: PAESAGGI E RITRATTI DELL’AGRICOLTURA

dal 14 MAGGIO al 5 GIUGNO 2022 a Palazzo Branda Castiglioni – Piazza G. Garibaldi – Castiglione Olona (VA)

foto di Chiara Ciccocioppo, Claudio Camisasca, Fabio Preda, Andrea Bertani, Lorenzo Di Nozzi, Giuseppe Cozzi, Claudio Argentiero

Orari: dal martedì al sabato 9.00/11.30 e 15.00/17.30 – domenica 10.30/12.00 e 15.00/17.30 – festivi 15.00/17.30 – lunedì chiuso

Mostra inserita nel percorso di visita del Museo Branda Castiglioni (biglietto € 3.00 valido anche per il Museo Arte Plastica – libero per i castiglionesi)

libro in mostra