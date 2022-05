“Via Isolino a Luino è troppo pericolosa“, i residenti scrivono al prefetto

Era il 2018 quando Varesenews si occupò della situazione legata all’intersezione fra via Isolino e via Asmara, a Voldomino, frazione di Luino. Oggi il problema viene riproposto dai residenti, che scrivono al Prefetto: «Diverse amministrazioni, stesso problema», dicono. Nella lettera viene fatto riferimento a due problematiche (immagine di repertorio).

La prima: «Presenza di piante e siepi in mappali privati che ostacolano la visibilità in entrambe le direzioni su via Asmara: le piante e siepi sono state parzialmente sfalciate nel 2021 in seguito a nostre segnalazioni ed ora sono ricresciute; nonostante le segnalazioni che dal 25.01.2022 inoltriamo al comune di Luino, le piante e siepi che ostacolano la visibilità continuano a crescere; non ritengo sia compito nostro sollecitare il comune ogni volta che le piante crescono. Auspichiamo che l’amministrazione comunale trovi una soluzione definitiva».

La seconda: «Presenza di uno specchio installato a distanza di circa 15m dall’uscita di vicolo Isolino a servizio di una sola direzione su via Asmara e pertanto poco visibile in quanto di dimensioni ridotte; lo specchio è orientato in direzione di tramonto del sole, pertanto durante l’autunno, inverno e parte della primavera al tramonto è inutilizzabile a causa dei riflessi; quasi sempre, durante le mattine invernali, lo specchio è brinato quindi inutilizzabile».

Secondo i cittadini che si lamentano di questa situazione, lo scorso 25 gennaio è stata inoltrata una richiesta al Comune di Luino per la posa di uno specchio di dimensioni maggiori, antiriflesso ed antiappannamento e l’8 marzo la polizia locale ha risposto «che il servizio manutenzione comunale avrebbe fatto condurre un’indagine di mercato per capire se vi fossero specchi di dimensioni maggiori e più performanti da installare». Ad oggi «dopo oltre 3 mesi di attesa, non abbiamo ancora alcun aggiornamento dal servizio manutenzione comunale riguardo l’indagine di mercato per uno specchio. Dal servizio manutenzione non abbiamo mai ricevuto e-mail di risposta alle nostre segnalazioni».

Da qui la mail di protesta. Dal Comune fanno sapere che sono in corso valutazioni fra gli assessori competenti su quale sia la migliore soluzione per quel tratto di strada.