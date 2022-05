Con “Viaggio nel futuro” i bambini della primaria di Velate vincono mille euro

Entusiasmo alla primaria Settembrini di Velate (IC Varese 3) per il primo premio ottenuto al concorso nazionale Ecogame promosso da A2A per le scuole primarie e secondarie di primo grado sul tema quest’anno della Transizione Energetica.

Al concorso hanno partecipato al contest oltre 280 scolaresche con altrettanti elaborati eil 1° classificato per la categoria scuole primarie è il “Viaggio nel futuro” realizzato dai bambini di quinta della scuola Settembrini di Varese, coordinati dall’insegnante Lucia Canneto. Il premio per la scuola è di mille euro.

Non è la prima volta che i bambini della Settembrini vengono premiati per i loro elaborati a tema ecologico, ma il primo premio nazionale riempie bambini e ragazzi di soddisfazione.

A conquistare la giuria un ebook a fumetti in cui i protagonisti “sognano” la realtà del 2062, più rispettosa dell’ambiente e dei suoi equilibri, sia nel contesto lombardo che, più in generale, sulle regole per la salvaguardia dei mari e il riuso.

Sul podio, per la primaria, anche una 4^ del Terzo circolo didattico di Napoli (2° posto) e la 5D della Scuola Cosola Marconi di Chivasso.

“A tutti i docenti e gli alunni partecipanti va il nostro sentito ringraziamento per aver aderito all’iniziativa, con l’auspicio di aver contribuito ad arricchire e sostenere le attività didattiche svolte durante l’anno scolastico sulle tematiche ambientali e della sostenibilità”, scrive A2A nella nota con cui comunica alla scuola la vincita.

Il “Viaggio nel futuro” dei ragazzi di 5^ della Settembrini è pubblicato a questo link.