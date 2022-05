Il vicino è il miglior antifurto: incontro sul controllo di vicinato a Luvinate

Incontro sul controllo del vicinato a Luvinate. Sabato 14 maggio alle 9 in aula consiliare incontro con il Comandante di Polizia Locale e con i volontari della Guardia Nazionale che da anni lavorano in accordo con il Comune in attività di vigilanza e prevenzione.

Sarà anche l’occasione per un incontro in presenza tra tutti i volontari dei Gruppi di Controllo attivi in paese e per raccogliere nuove adesioni e disponibilità.

Per info e adesioni

segreteria@comune.luvinate.va.it

polizia locale@comune.gavirate.va.it

NUMERI UTILI DA CHIAMARE in caso di NECESSITÀ per SEGNALARE SITUAZIONI SOSPETTE

112 – CARABINIERI

0332.748230 POLIZIA LOCALE DI GAVIRATE

0332.743212 CARABINIERI DI GAVIRATE