Violenza sessuale al resort di Creta: il giudice di Varese vuole sentire la ragazza

Il Tribunale vuole sentire la persona offesa prima di emettere una sentenza, e lo farà il 24 maggio alle 17, senza pubblico in aula.

Il caso è delicato, quello di una accusa di violenza sessuale su minore che vede imputato un giovane di 28 anni per quando era animatore turistico in un villaggio in Grecia. Tutto partì da una conoscenza fra due ragazzi in un resort di Creta: 15 anni lei, 24 lui, qualche bacio e un approccio sfociato in un rapporto sessuale consumato una sera d’estate, il primo per la giovane che rientra in stanza dai genitori coi vestiti sporchi di sangue.

Seguono medicazioni al pronto soccorso e la successiva denuncia per violenza sessuale su minore. I fatti sono stati ricostruiti nel corso dei passaggi delle precedenti udienze nelle quali è stato sentito l’imputato, e i testi di accusa e difesa che hanno permesso al collegio presieduto dal giudice Cesare Tacconi di avere un quadro della vicenda per la quale manca però, secondo il collegio, un elemento importante, cioè il racconto della persona offesa.

La decisione che ha portato al rinvio di martedì è giunta dopo le conclusioni delle parti (in assenza di repliche): il pubblico ministero Giulia Floris aveva chiesto una condanna a 7 anni e mezzo. Per il difensore Veronica Ligorio l’imputato invece è da assolvere. La famiglia si è costituita parte civile. Prossima udienza a porte chiuse fra tre settimane.